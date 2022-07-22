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03898 時代電氣
即時 按盤價 跌35.300 -2.150 (-5.741%)
大手異動

22/07/2022 09:25

《異動股》時代電氣（３８９８）開跌逾２％，料中期盈利增逾兩成

　　《經濟通通訊社２２日專訊》時代電氣（０３８９８）Ｈ股現價跌２﹒１４％，報
３６﹒６５元，該股成交約１４萬股，涉資５１５萬元。
　　時代電氣公布，預期截至６月３０日止中期盈利約８﹒４２億元人民幣，同比增長
２１﹒０８％。扣除非經常性損益之盈利約６﹒０７億元人民幣，升２３﹒２７％，而純利上升
主因克服內地疫情反覆的不利因素，緊抓功率半導體器件、汽車電驅產品在全球缺芯潮蔓延及國
內新能源汽車產業蓬勃發展的戰略機遇，深挖內部經營潛力，穩產達效；另一方面期內盈餘資金
較去年同期進一步充沛，資金管理收益同比增加所致。
　　現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國
企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升
１﹒２６％。
　　即月期指新報２０７２７，升１５４點，高水１０點。即月國指期貨報７１６１，升６２點
，高水１１點。即月科指期貨新報４６４５，升６６點，高水５點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　時代電氣（０３８９８）　３６﹒６５元　跌２﹒１４％
　　中車（０１７６６）　　　　２﹒９７元　　　　無升跌
　　重汽（０３８０８）　　　１０﹒２６元　升２﹒７０％
　　濰柴動力（０２３３８）　１２﹒００元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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