《異動股》時代電氣（３８９８）開跌逾２％，料中期盈利增逾兩成

《經濟通通訊社２２日專訊》時代電氣（０３８９８）Ｈ股現價跌２﹒１４％，報

３６﹒６５元，該股成交約１４萬股，涉資５１５萬元。

時代電氣公布，預期截至６月３０日止中期盈利約８﹒４２億元人民幣，同比增長

２１﹒０８％。扣除非經常性損益之盈利約６﹒０７億元人民幣，升２３﹒２７％，而純利上升

主因克服內地疫情反覆的不利因素，緊抓功率半導體器件、汽車電驅產品在全球缺芯潮蔓延及國

內新能源汽車產業蓬勃發展的戰略機遇，深挖內部經營潛力，穩產達效；另一方面期內盈餘資金

較去年同期進一步充沛，資金管理收益同比增加所致。

現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國

企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升

１﹒２６％。

即月期指新報２０７２７，升１５４點，高水１０點。即月國指期貨報７１６１，升６２點

，高水１１點。即月科指期貨新報４６４５，升６６點，高水５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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時代電氣（０３８９８） ３６﹒６５元 跌２﹒１４％

中車（０１７６６） ２﹒９７元 無升跌

重汽（０３８０８） １０﹒２６元 升２﹒７０％

濰柴動力（０２３３８） １２﹒００元 無升跌

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（ｈｃ）

