《異動股》歐洲央行加息半厘，匯控、渣打開升逾１％

《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）現價升１﹒３５％，報４８﹒８５元，該

股成交約２１萬股，涉資１０１６萬元。渣打（０２８８８）升１﹒４８％，報５４﹒８５元。

歐洲央行（ＥＣＢ）周四宣布加息，是１１年來首次，且加幅達５０個基點，令指標利率擺

脫負值至０％，加幅超出ＥＣＢ之前預告的２５基點。歐元漲至２周高位，兌美元升０﹒４６％

至１﹒０２７９。美匯指數紐約尾盤跌０﹒４５％，報１０６﹒５９，亦是２周低位。

分析指，ＥＣＢ加息幅度超出預期，反映鷹派已掌握管理委員會。ＥＣＢ還通過一項新的購

債計劃，為意大利等債務較高的成員國提供額外支持。ＥＣＢ的行動縮小了與聯儲局的政策差異

，推動歐元走高。

現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國

企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升

１﹒２６％。

即月期指新報２０７４０，升１６７點，高水２３點。即月國指期貨報７１６６，升６７點

，高水１６點。即月科指期貨新報４６４９，升７０點，高水５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ４８﹒８５元 升１﹒３５％

渣打（０２８８８） ５４﹒８５元 升１﹒４８％

恒生（０００１１） １２８﹒００元 升０﹒４７％

中銀（０２３８８） ２８﹒００元 升０﹒５４％

東亞（０００２３） １０﹒００元 無升跌

大新銀行集團（０２３５６） ６﹒０２元 升０﹒５０％

建行（００９３９） ４﹒９６元 升０﹒４０％

招行（０３９６８） ４２﹒３５元 升０﹒３６％

工行（０１３９８） ４﹒０８元 升０﹒２５％

中行（０３９８８） ２﹒７７元 升０﹒３６％

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（ｈｃ）

