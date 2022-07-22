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00005 滙豐控股
即時 按盤價 升48.600 +0.400 (+0.830%)
大手異動

22/07/2022 09:31

《異動股》歐洲央行加息半厘，匯控、渣打開升逾１％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）現價升１﹒３５％，報４８﹒８５元，該
股成交約２１萬股，涉資１０１６萬元。渣打（０２８８８）升１﹒４８％，報５４﹒８５元。
　　歐洲央行（ＥＣＢ）周四宣布加息，是１１年來首次，且加幅達５０個基點，令指標利率擺
脫負值至０％，加幅超出ＥＣＢ之前預告的２５基點。歐元漲至２周高位，兌美元升０﹒４６％
至１﹒０２７９。美匯指數紐約尾盤跌０﹒４５％，報１０６﹒５９，亦是２周低位。
　　分析指，ＥＣＢ加息幅度超出預期，反映鷹派已掌握管理委員會。ＥＣＢ還通過一項新的購
債計劃，為意大利等債務較高的成員國提供額外支持。ＥＣＢ的行動縮小了與聯儲局的政策差異
，推動歐元走高。
　　現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國
企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升
１﹒２６％。
　　即月期指新報２０７４０，升１６７點，高水２３點。即月國指期貨報７１６６，升６７點
，高水１６點。即月科指期貨新報４６４９，升７０點，高水５點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　　　４８﹒８５元　升１﹒３５％
　　渣打（０２８８８）　　　　　　５４﹒８５元　升１﹒４８％
　　恒生（０００１１）　　　　　１２８﹒００元　升０﹒４７％
　　中銀（０２３８８）　　　　　　２８﹒００元　升０﹒５４％
　　東亞（０００２３）　　　　　　１０﹒００元　　　　無升跌
　　大新銀行集團（０２３５６）　　　６﹒０２元　升０﹒５０％
　　建行（００９３９）　　　　　　　４﹒９６元　升０﹒４０％
　　招行（０３９６８）　　　　　　４２﹒３５元　升０﹒３６％
　　工行（０１３９８）　　　　　　　４﹒０８元　升０﹒２５％
　　中行（０３９８８）　　　　　　　２﹒７７元　升０﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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