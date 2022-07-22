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大手異動

22/07/2022 09:23

《中概異動》科技股反彈，美團、嗶哩嗶哩高開近２％，騰訊升１％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》科技股開市造好。美團（０３６９０）現價升１﹒８９％，報
１９４元，該股成交約２９萬股，涉資５６１４萬元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升１﹒６７％，
報２０６﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒６９％，報１０２﹒７元；騰訊
（００７００）升１﹒０８％，報３３７﹒６元。
　　隔晚美股報升，部分中概股跟升。科技股方面，嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）、網易漲逾６％；汽
車之家（ＡＴＨＭ）、愛奇藝（ＩＱ）漲逾５％；百度（ＢＩＤＵ）、京東（ＪＤ）漲逾２％；
阿里巴巴（ＢＡＢＡ）升逾１％；知乎（ＺＨ）繼續受壓，收市跌逾２％。
　　另外，ＡＤＲ港股比例指數升１６０點，報２０７３５。科技股方面，騰訊ＡＤＲ較港股高
１﹒４２％，折合約３３８﹒７６港元；阿里巴巴ＡＤＲ較港股高１﹒１２％，折合約
１０３﹒１４港元。
　　現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國
企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升
１﹒２６％。
　　即月期指新報２０７３５，升１６２點，高水１８點。即月國指期貨報７１６５，升６６點
，高水１５點。即月科指期貨新報４６５０，升７１點，高水１０點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　　　　　１９４元　升１﹒８９％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　２０６﹒４元　升１﹒６７％
　　阿里（０９９８８）　　　　　１０２﹒７元　升０﹒６９％
　　騰訊（００７００）　　　　　３３７﹒６元　升１﹒０８％
　　小米（０１８１０）　　　　　　１３﹒１元　升０﹒７７％
　　快手（０１０２４）　　　　　　８３﹒７元　升１﹒５８％
　　知乎（０２３９０）　　　　　　２２﹒６元　　　　無升跌
　　汽車之家－Ｓ（０２５１８）　　６９﹒８元　　　　無升跌
　　萬國數據（０９６９８）　　　　２８﹒９元　　　　無升跌
　　百度（０９８８８）　　　　　１４１﹒３元　升１﹒５８％
　　微博（０９８９８）　　　　　１５７﹒６元　　　　無升跌
　　寶尊電商（０９９９１）　　　２５﹒３５元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　　　１５６﹒２元　升２﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:37
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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