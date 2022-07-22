《異動股》特步低開近９％，遭丁水波家族等折讓８﹒５％減持股權

《經濟通通訊社２２日專訊》特步國際（０１３６８）遭主要股東減持，現價跌８﹒６５％

，報１２﹒６８元，該股成交約８２２５萬股，涉資１０﹒４５億元；裕元集團（００５５１）

無升跌，報１０﹒９元；安踏體育（０２０２０）跌０﹒３８％，報９２﹒１５元；申洲國際

（０２３１３）升０﹒５２％，報８６﹒６元。

特步國際獲控股股東群成投資知會，其已與配售代理摩根大通及瑞銀訂立二級大宗交易協議

，合共配售公司８０００萬股，佔公司已發行股本總額約３﹒０４％，每股作價１２﹒７元，比

昨日收市價折讓１８﹒５％，涉資１０﹒１６億元。目前預期配售事項將於７月２６日落實完成

。

群成投資由萬興國際全資擁有，後者則分別由丁水波的家族信託、丁美清的家族信託及丁明

忠的家族信託最終擁有６７％、２１％及１２％權益。丁水波為特步國際董事會主席兼執行董事

，而丁美清及丁明忠則為公司執行董事。

交易完成後，群成投資持有特步國際權益由４９﹒７２％降至４６﹒６８％。

現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國

企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升

１﹒２６％。

即月期指新報２０７３０，升１５７點，高水１３點。即月國指期貨報７１６３，升６４點

，高水１３點。即月科指期貨新報４６４５，升６６點，高水５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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特步國際（０１３６８） １２﹒６８元 跌８﹒６５％

裕元集團（００５５１） １０﹒９元 無升跌

安踏體育（０２０２０） ９２﹒１５元 跌０﹒３８％

申洲國際（０２３１３） ８６﹒６元 升０﹒５２％

李寧（０２３３１） ６６﹒７５元 跌０﹒２２％

滔搏（０６１１０） ６﹒８３元 升０﹒７４％

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（ｅｒ）

