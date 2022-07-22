《異動股》特步低開近９％，遭丁水波家族等折讓８﹒５％減持股權

《經濟通通訊社２２日專訊》特步國際（０１３６８）遭主要股東減持，現價跌８﹒６５％
，報１２﹒６８元，該股成交約８２２５萬股，涉資１０﹒４５億元；裕元集團（００５５１）
無升跌，報１０﹒９元；安踏體育（０２０２０）跌０﹒３８％，報９２﹒１５元；申洲國際
（０２３１３）升０﹒５２％，報８６﹒６元。
特步國際獲控股股東群成投資知會，其已與配售代理摩根大通及瑞銀訂立二級大宗交易協議
，合共配售公司８０００萬股，佔公司已發行股本總額約３﹒０４％，每股作價１２﹒７元，比
昨日收市價折讓１８﹒５％，涉資１０﹒１６億元。目前預期配售事項將於７月２６日落實完成
。
群成投資由萬興國際全資擁有，後者則分別由丁水波的家族信託、丁美清的家族信託及丁明
忠的家族信託最終擁有６７％、２１％及１２％權益。丁水波為特步國際董事會主席兼執行董事
，而丁美清及丁明忠則為公司執行董事。
交易完成後，群成投資持有特步國際權益由４９﹒７２％降至４６﹒６８％。
現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國
企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升
１﹒２６％。
即月期指新報２０７３０，升１５７點，高水１３點。即月國指期貨報７１６３，升６４點
，高水１３點。即月科指期貨新報４６４５，升６６點，高水５點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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特步國際（０１３６８） １２﹒６８元 跌８﹒６５％
裕元集團（００５５１） １０﹒９元 無升跌
安踏體育（０２０２０） ９２﹒１５元 跌０﹒３８％
申洲國際（０２３１３） ８６﹒６元 升０﹒５２％
李寧（０２３３１） ６６﹒７５元 跌０﹒２２％
滔搏（０６１１０） ６﹒８３元 升０﹒７４％
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（ｅｒ）
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