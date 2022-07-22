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02313 申洲國際
即時 按盤價 跌82.900 -1.400 (-1.661%)
大手異動

22/07/2022 09:26

《異動股》特步低開近９％，遭丁水波家族等折讓８﹒５％減持股權

　　《經濟通通訊社２２日專訊》特步國際（０１３６８）遭主要股東減持，現價跌８﹒６５％
，報１２﹒６８元，該股成交約８２２５萬股，涉資１０﹒４５億元；裕元集團（００５５１）
無升跌，報１０﹒９元；安踏體育（０２０２０）跌０﹒３８％，報９２﹒１５元；申洲國際
（０２３１３）升０﹒５２％，報８６﹒６元。
　　特步國際獲控股股東群成投資知會，其已與配售代理摩根大通及瑞銀訂立二級大宗交易協議
，合共配售公司８０００萬股，佔公司已發行股本總額約３﹒０４％，每股作價１２﹒７元，比
昨日收市價折讓１８﹒５％，涉資１０﹒１６億元。目前預期配售事項將於７月２６日落實完成

　　群成投資由萬興國際全資擁有，後者則分別由丁水波的家族信託、丁美清的家族信託及丁明
忠的家族信託最終擁有６７％、２１％及１２％權益。丁水波為特步國際董事會主席兼執行董事
，而丁美清及丁明忠則為公司執行董事。
　　交易完成後，群成投資持有特步國際權益由４９﹒７２％降至４６﹒６８％。
　　現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國
企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升
１﹒２６％。
　　即月期指新報２０７３０，升１５７點，高水１３點。即月國指期貨報７１６３，升６４點
，高水１３點。即月科指期貨新報４６４５，升６６點，高水５點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒６８元　跌８﹒６５％
　　裕元集團（００５５１）　　１０﹒９元　　　　無升跌
　　安踏體育（０２０２０）　９２﹒１５元　跌０﹒３８％
　　申洲國際（０２３１３）　　８６﹒６元　升０﹒５２％
　　李寧（０２３３１）　　　６６﹒７５元　跌０﹒２２％
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒８３元　升０﹒７４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:37
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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