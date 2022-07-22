《異動股》吉利（００１７５）高開近１％，母企布局電池產業鏈

《經濟通通訊社２２日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升０﹒９８％，報１６﹒５６元

，該股成交約６萬股，涉資９２萬元；東風集團股份（００４８９）跌０﹒５３％，報５﹒６１

元；比亞迪（０１２１１）升１﹒０５％，報２８７﹒４元；廣汽集團（０２２３８）升

０﹒６５％，報７﹒７３元。

吉利汽車董事長李書福在２０２２世界動力電池大會上透露，母企吉利控股正在通過入股合

資、自研自產等方式，圍繞電池技術創新、電池材料、充換電運營、光伏綠電、回收利用等領域

，與電池上下游產業鏈協同發展，形成生態化布局。



＊快充時間縮短到１５分鐘＊



李書福表示，「里程焦慮」和「充電焦慮」一直影響著新能源汽車的市場滲透率，吉利正在

開發可以支撐用戶更長里程需求的電池包，並將快充時間縮短到１５分鐘，大幅減緩用戶焦慮。

李書福認為，應該健全動力電池回收利用體系，提高資源循環利用效率。２０１８年，吉利

科技集團攜手合作夥伴布局電池回收、前驅體製造領域，已經形成了退役電池再生利用核心技術

，建成了拆解破碎生產線和資源化再生利用生產線，在成本、效率上具有獨特優勢，其中鎳鈷錳

回收率超過９９％，鋰回收率超過８５％，達到行業先進水平。

現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國

企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升

１﹒２６％。

即月期指新報２０７３１，升１５８點，高水１４點。即月國指期貨報７１６０，升６１點

，高水１０點。即月科指期貨新報４６４５，升６６點，高水５點。

上證綜合指數報３２７６，升４點或升０﹒１３％，成交２９﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１２５０１，升４６點或升０﹒３７％，成交１５﹒０２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １６﹒５６元 升０﹒９８％

東風集團股份（００４８９） ５﹒６１元 跌０﹒５３％

比亞迪（０１２１１） ２８７﹒４元 升１﹒０５％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒７３元 升０﹒６５％

長汽（０２３３３） １３﹒１６元 升１﹒２３％

理想汽車（０２０１５） １４２﹒２元 升２﹒１６％

蔚來（０９８６６） １６０﹒１元 升３﹒２２％

小鵬汽車（０９８６８） １０５元 升２﹒３４％

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（ｅｒ）

