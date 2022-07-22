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09866 蔚來－ＳＷ
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大手異動

22/07/2022 09:30

《異動股》吉利（００１７５）高開近１％，母企布局電池產業鏈

　　《經濟通通訊社２２日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升０﹒９８％，報１６﹒５６元
，該股成交約６萬股，涉資９２萬元；東風集團股份（００４８９）跌０﹒５３％，報５﹒６１
元；比亞迪（０１２１１）升１﹒０５％，報２８７﹒４元；廣汽集團（０２２３８）升
０﹒６５％，報７﹒７３元。
　　吉利汽車董事長李書福在２０２２世界動力電池大會上透露，母企吉利控股正在通過入股合
資、自研自產等方式，圍繞電池技術創新、電池材料、充換電運營、光伏綠電、回收利用等領域
，與電池上下游產業鏈協同發展，形成生態化布局。
　
＊快充時間縮短到１５分鐘＊
　
　　李書福表示，「里程焦慮」和「充電焦慮」一直影響著新能源汽車的市場滲透率，吉利正在
開發可以支撐用戶更長里程需求的電池包，並將快充時間縮短到１５分鐘，大幅減緩用戶焦慮。
　　李書福認為，應該健全動力電池回收利用體系，提高資源循環利用效率。２０１８年，吉利
科技集團攜手合作夥伴布局電池回收、前驅體製造領域，已經形成了退役電池再生利用核心技術
，建成了拆解破碎生產線和資源化再生利用生產線，在成本、效率上具有獨特優勢，其中鎳鈷錳
回收率超過９９％，鋰回收率超過８５％，達到行業先進水平。
　　現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國
企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升
１﹒２６％。
　　即月期指新報２０７３１，升１５８點，高水１４點。即月國指期貨報７１６０，升６１點
，高水１０點。即月科指期貨新報４６４５，升６６點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２７６，升４點或升０﹒１３％，成交２９﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０１，升４６點或升０﹒３７％，成交１５﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　１６﹒５６元　升０﹒９８％
　　東風集團股份（００４８９）　　５﹒６１元　跌０﹒５３％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２８７﹒４元　升１﹒０５％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　７﹒７３元　升０﹒６５％
　　長汽（０２３３３）　　　　　１３﹒１６元　升１﹒２３％
　　理想汽車（０２０１５）　　　１４２﹒２元　升２﹒１６％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　１６０﹒１元　升３﹒２２％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　　　１０５元　升２﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:37
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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