《異動股》中芯升２％，據報正交付７納米技術製造比特幣挖礦芯片

《經濟通通訊社２２日專訊》中芯（００９８１）現價升２﹒１７％，報１６﹒９８元，該

股成交約４３萬股，涉資７２２萬元；ＡＳＭＰＴ（００５２２）升１﹒０１％，報６５﹒１５

元；華虹（０１３４７）升２﹒１２％，報２６﹒５元；上海復旦（０１３８５）無升跌，報

２９﹒２元。

根據行業觀察機構ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ在其網頁指出，中芯正交付使用７納米技術製

造比特幣挖礦芯片，遠比中芯成熟的１４納米技術先進。

中芯曾表示，其核心能力為比７納米落後兩代的１４納米技術，７納米則比目前台積電及三

星電子最先進的技術落後約４年。中芯亦曾在業績電話會上表示，早於２０２０年已與客戶合作

開發比１４納米更先進的技術。

現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國

企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升

１﹒２６％。

即月期指新報２０７３７，升１６４點，高水２０點。即月國指期貨報７１６４，升６５點

，高水１４點。即月科指期貨新報４６４７，升６８點，高水７點。

上證綜合指數報３２７６，升４點或升０﹒１３％，成交２９﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１２５０１，升４６點或升０﹒３７％，成交１５﹒０２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒９８元 升２﹒１７％

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６５﹒１５元 升１﹒０１％

華虹（０１３４７） ２６﹒５元 升２﹒１２％

上海復旦（０１３８５） ２９﹒２元 無升跌

晶門（０２８７８） ０﹒５４元 無升跌

宏光半導體（０６９０８） ４﹒０６元 升０﹒５％

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（ｅｒ）

