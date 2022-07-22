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00981 中芯國際
即時 按盤價 升16.900 +0.280 (+1.685%)
大手異動

22/07/2022 09:28

《異動股》中芯升２％，據報正交付７納米技術製造比特幣挖礦芯片

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中芯（００９８１）現價升２﹒１７％，報１６﹒９８元，該
股成交約４３萬股，涉資７２２萬元；ＡＳＭＰＴ（００５２２）升１﹒０１％，報６５﹒１５
元；華虹（０１３４７）升２﹒１２％，報２６﹒５元；上海復旦（０１３８５）無升跌，報
２９﹒２元。
　　根據行業觀察機構ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ在其網頁指出，中芯正交付使用７納米技術製
造比特幣挖礦芯片，遠比中芯成熟的１４納米技術先進。
　　中芯曾表示，其核心能力為比７納米落後兩代的１４納米技術，７納米則比目前台積電及三
星電子最先進的技術落後約４年。中芯亦曾在業績電話會上表示，早於２０２０年已與客戶合作
開發比１４納米更先進的技術。
　　現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國
企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升
１﹒２６％。
　　即月期指新報２０７３７，升１６４點，高水２０點。即月國指期貨報７１６４，升６５點
，高水１４點。即月科指期貨新報４６４７，升６８點，高水７點。
　　上證綜合指數報３２７６，升４點或升０﹒１３％，成交２９﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０１，升４６點或升０﹒３７％，成交１５﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒９８元　升２﹒１７％
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６５﹒１５元　升１﹒０１％
　　華虹（０１３４７）　　　　　２６﹒５元　升２﹒１２％
　　上海復旦（０１３８５）　　　２９﹒２元　　　　無升跌
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５４元　　　　無升跌
　　宏光半導體（０６９０８）　　４﹒０６元　　升０﹒５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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