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03993 洛陽鉬業
即時 按盤價 跌3.890 -0.250 (-6.039%)
大手異動

22/07/2022 09:45

《異動股》洛鉬（３９９３）跌逾７％，遭貝萊德減持２５５萬股

　　《經濟通通訊社２２日專訊》洛鉬（０３９９３）Ｈ股現價跌７﹒４９％，報３﹒８３元，
該股成交約１６０２萬股，涉資６２８６萬元。Ａ股（滬：６０３９９３）現價５﹒６４元人民
幣，跌０﹒３４元人民幣，或跌５﹒６９％，成交１１﹒１１億元人民幣，涉及１﹒９５億股。
現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７０﹒９７％。
　　紀錄顯示，貝萊德６月起持續分次減持，最新７月１５日於場內減持洛鉬２５５萬股，每股
平均價逾３﹒８８元，惟股價昨日急升超過８％，今日即借勢回調。
　　現時，恒生指數報２０７３０，升１５５點或升０﹒７６％，主板成交１１３﹒８６億元。
國企指數報７１６１，升６１點或升０﹒８７％。恒生科技指數報４６４７，升６５點或升
１﹒４３％。
　　即月期指新報２０７３７，升１６４點，高水７點。即月國指期貨報７１６６，升６７點，
高水４點。即月科指期貨新報４６４７，升６８點，平水。
　　上證綜合指數報３２８４，升１２點或升０﹒３８％，成交４８２﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２７，升７２點或升０﹒５８％，成交８０６﹒６８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　３﹒８３元　跌７﹒４９％
　　南方錳業（０１０９１）　　　１﹒０２元　升０﹒９９％
　　中國石墨（０２２３７）　　　０﹒５６元　跌１﹒７５％
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒５８元　跌１﹒１５％
　　江西銅業股份（００３５８）　９﹒５７元　跌０﹒４２％
　　中國有色礦業（０１２５８）　３﹒２０元　跌０﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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