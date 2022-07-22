《異動股》洛鉬（３９９３）跌逾７％，遭貝萊德減持２５５萬股

《經濟通通訊社２２日專訊》洛鉬（０３９９３）Ｈ股現價跌７﹒４９％，報３﹒８３元，
該股成交約１６０２萬股，涉資６２８６萬元。Ａ股（滬：６０３９９３）現價５﹒６４元人民
幣，跌０﹒３４元人民幣，或跌５﹒６９％，成交１１﹒１１億元人民幣，涉及１﹒９５億股。
現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７０﹒９７％。
紀錄顯示，貝萊德６月起持續分次減持，最新７月１５日於場內減持洛鉬２５５萬股，每股
平均價逾３﹒８８元，惟股價昨日急升超過８％，今日即借勢回調。
現時，恒生指數報２０７３０，升１５５點或升０﹒７６％，主板成交１１３﹒８６億元。
國企指數報７１６１，升６１點或升０﹒８７％。恒生科技指數報４６４７，升６５點或升
１﹒４３％。
即月期指新報２０７３７，升１６４點，高水７點。即月國指期貨報７１６６，升６７點，
高水４點。即月科指期貨新報４６４７，升６８點，平水。
上證綜合指數報３２８４，升１２點或升０﹒３８％，成交４８２﹒２９億元人民幣。
深證成份指數報１２５２７，升７２點或升０﹒５８％，成交８０６﹒６８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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洛鉬（０３９９３） ３﹒８３元 跌７﹒４９％
南方錳業（０１０９１） １﹒０２元 升０﹒９９％
中國石墨（０２２３７） ０﹒５６元 跌１﹒７５％
五礦資源（０１２０８） ２﹒５８元 跌１﹒１５％
江西銅業股份（００３５８） ９﹒５７元 跌０﹒４２％
中國有色礦業（０１２５８） ３﹒２０元 跌０﹒３１％
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（ｈｃ）
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