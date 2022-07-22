《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌逾３％，報７﹒８６元

《經濟通通訊社２２日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌３﹒０８％，報７﹒８６元，最低
價７﹒８６元，最高價８﹒２２元；成交６０８﹒９５萬股，成交金額４８６１﹒１２萬元；主
動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３１２﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投
資信息，金額５７１﹒８３萬元，加權平均成交價７﹒９８９元；現時最大淨被動賣出券商為中
信里昂證券，金額３５８﹒７９萬元，加權平均成交價７﹒９８３元。
現時，恒生指數報２０５９２，升１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報７１１３，升
１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５９６，升１３點或０﹒３％；主板成交４７３﹒７２億
元。
上證綜合指數報３２５９，跌１２點或０﹒３９％，成交２３９８﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２３５８，跌９６點或０﹒７７％，成交１４４６﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒８６０ 變動 －３﹒０８％
最高價 ８﹒２２０ 最低價 ７﹒８６０
成交股數 ６０８﹒９５萬股 成交金額 ４８６１﹒１２萬
１０天平均 ８﹒１１３ 歷史波幅％ ４１﹒９３５
２０天平均 ８﹒４０８ 加權平均價 ７﹒９８３
５０天平均 ８﹒９２０ ＲＳＩ１４ ３６﹒５３１
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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３１２﹒４２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國宏橋（０１３７８） ７﹒８６０ －３﹒０８
易生活控股（００２２３） ０﹒１６６ 無升跌
俄鋁（００４８６） ３﹒３５０ －０﹒３０
榮陽實業（０２０７８） ０﹒１９７ －２﹒４８
中鋁（０２６００） ２﹒７８０ －１﹒７７
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（ｅｄ）
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