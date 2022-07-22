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01378 中國宏橋
即時 按盤價 跌7.900 -0.210 (-2.589%)
大手異動

22/07/2022 13:02

《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌逾３％，報７﹒８６元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌３﹒０８％，報７﹒８６元，最低
價７﹒８６元，最高價８﹒２２元；成交６０８﹒９５萬股，成交金額４８６１﹒１２萬元；主
動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３１２﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投
資信息，金額５７１﹒８３萬元，加權平均成交價７﹒９８９元；現時最大淨被動賣出券商為中
信里昂證券，金額３５８﹒７９萬元，加權平均成交價７﹒９８３元。
　　現時，恒生指數報２０５９２，升１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報７１１３，升
１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５９６，升１３點或０﹒３％；主板成交４７３﹒７２億
元。
　　上證綜合指數報３２５９，跌１２點或０﹒３９％，成交２３９８﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５８，跌９６點或０﹒７７％，成交１４４６﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７﹒８６０　變動　　　　　　－３﹒０８％
　　最高價　　　　　　８﹒２２０　最低價　　　　　　７﹒８６０
　　成交股數　　６０８﹒９５萬股　成交金額　　４８６１﹒１２萬
　　１０天平均　　　　８﹒１１３　歷史波幅％　　　４１﹒９３５
　　２０天平均　　　　８﹒４０８　加權平均價　　　　７﹒９８３
　　５０天平均　　　　８﹒９２０　ＲＳＩ１４　　　３６﹒５３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３１２﹒４２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國宏橋（０１３７８）　　７﹒８６０　－３﹒０８
　　易生活控股（００２２３）　０﹒１６６　　　無升跌
　　俄鋁（００４８６）　　　　３﹒３５０　－０﹒３０
　　榮陽實業（０２０７８）　　０﹒１９７　－２﹒４８
　　中鋁（０２６００）　　　　２﹒７８０　－１﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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