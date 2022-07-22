《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌逾３％，報７﹒８６元

《經濟通通訊社２２日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌３﹒０８％，報７﹒８６元，最低

價７﹒８６元，最高價８﹒２２元；成交６０８﹒９５萬股，成交金額４８６１﹒１２萬元；主

動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３１２﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投

資信息，金額５７１﹒８３萬元，加權平均成交價７﹒９８９元；現時最大淨被動賣出券商為中

信里昂證券，金額３５８﹒７９萬元，加權平均成交價７﹒９８３元。

現時，恒生指數報２０５９２，升１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報７１１３，升

１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５９６，升１３點或０﹒３％；主板成交４７３﹒７２億

元。

上證綜合指數報３２５９，跌１２點或０﹒３９％，成交２３９８﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２３５８，跌９６點或０﹒７７％，成交１４４６﹒０５億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒８６０ 變動 －３﹒０８％

最高價 ８﹒２２０ 最低價 ７﹒８６０

成交股數 ６０８﹒９５萬股 成交金額 ４８６１﹒１２萬

１０天平均 ８﹒１１３ 歷史波幅％ ４１﹒９３５

２０天平均 ８﹒４０８ 加權平均價 ７﹒９８３

５０天平均 ８﹒９２０ ＲＳＩ１４ ３６﹒５３１

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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３１２﹒４２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國宏橋（０１３７８） ７﹒８６０ －３﹒０８

易生活控股（００２２３） ０﹒１６６ 無升跌

俄鋁（００４８６） ３﹒３５０ －０﹒３０

榮陽實業（０２０７８） ０﹒１９７ －２﹒４８

中鋁（０２６００） ２﹒７８０ －１﹒７７

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（ｅｄ）

