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01481 竣球控股
即時 按盤價 升1.510 +0.240 (+18.898%)
大手異動

22/07/2022 13:29

《異動股》竣球控股（０１４８１）漲近１７％破頂，報１﹒４８元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》竣球控股（０１４８１）升１６﹒５４％，報１﹒４８元，最
高價１﹒５元，創上市新高，最低價１﹒２３元；成交６５８萬股，成交金額８４５﹒６１萬元
；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５２４﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為和
豐證券，金額６﹒４５萬元，加權平均成交價１﹒２９元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券
，金額３０﹒８９萬元，加權平均成交價１﹒２８７元。
　　現時，恒生指數報２０５９０，升１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報７１０７，升
７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４５９３，升１１點或０﹒２５％；主板成交５１４﹒５６
億元。
　　上證綜合指數報３２６１，跌１０點或０﹒３３％，成交２６６２﹒１５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５４，跌１００點或０﹒８１％，成交１６１０﹒３２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒４８０　變動　　　　＋１６﹒５４％
　　最高價　　　１﹒５００　最低價　　　　　１﹒２３０
　　成交股數　　６５８萬股　成交金額　　８４５﹒６１萬
　　１０天平均　１﹒２８１　歷史波幅％　　５２﹒２３０
　　２０天平均　１﹒２５２　加權平均價　　　１﹒２８５
　　５０天平均　１﹒０４３　ＲＳＩ１４　　７９﹒２３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５２４﹒４１萬元
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　竣球控股（０１４８１）　　　　　　　　　　１﹒４８０　＋１６﹒５４
　　鴻興印刷集團（００４５０）　　　　　　　　１﹒０５０　　　　無升跌
　　澳獅環球（０１５４０）　　　　　　　　　　０﹒４６５　　－３﹒１２
　　ＲＥＦ（０１６３１）　　　　　　　　　　　０﹒４８５　　＋１﹒０４
　　ＥＰＲＩＮＴ（０１８８４）　　　　　　　　０﹒３００　　＋１﹒６９
　　新興印刷（０１９７５）　　　　　　　　　　０﹒６１０　　　　無升跌
　　東駿控股（０８３８３）　　　　　　　　　　０﹒０９２　　　　無升跌
　　基石科技控股（０８３９１）　　　　　　　　０﹒７９０　　＋１﹒２８
　　ＨＭ　ＩＮＴＬ　ＨＬＤＧＳ（０８４１６）　０﹒０８０　　　　無升跌
　　環球印館（０８４４８）　　　　　　　　　　０﹒０５４　　－１﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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