《異動股》竣球控股（０１４８１）漲近１７％破頂，報１﹒４８元

《經濟通通訊社２２日專訊》竣球控股（０１４８１）升１６﹒５４％，報１﹒４８元，最

高價１﹒５元，創上市新高，最低價１﹒２３元；成交６５８萬股，成交金額８４５﹒６１萬元

；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５２４﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為和

豐證券，金額６﹒４５萬元，加權平均成交價１﹒２９元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券

，金額３０﹒８９萬元，加權平均成交價１﹒２８７元。

現時，恒生指數報２０５９０，升１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報７１０７，升

７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４５９３，升１１點或０﹒２５％；主板成交５１４﹒５６

億元。

上證綜合指數報３２６１，跌１０點或０﹒３３％，成交２６６２﹒１５億元人民幣。

深證成份指數報１２３５４，跌１００點或０﹒８１％，成交１６１０﹒３２億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒４８０ 變動 ＋１６﹒５４％

最高價 １﹒５００ 最低價 １﹒２３０

成交股數 ６５８萬股 成交金額 ８４５﹒６１萬

１０天平均 １﹒２８１ 歷史波幅％ ５２﹒２３０

２０天平均 １﹒２５２ 加權平均價 １﹒２８５

５０天平均 １﹒０４３ ＲＳＩ１４ ７９﹒２３４

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５２４﹒４１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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竣球控股（０１４８１） １﹒４８０ ＋１６﹒５４

鴻興印刷集團（００４５０） １﹒０５０ 無升跌

澳獅環球（０１５４０） ０﹒４６５ －３﹒１２

ＲＥＦ（０１６３１） ０﹒４８５ ＋１﹒０４

ＥＰＲＩＮＴ（０１８８４） ０﹒３００ ＋１﹒６９

新興印刷（０１９７５） ０﹒６１０ 無升跌

東駿控股（０８３８３） ０﹒０９２ 無升跌

基石科技控股（０８３９１） ０﹒７９０ ＋１﹒２８

ＨＭ ＩＮＴＬ ＨＬＤＧＳ（０８４１６） ０﹒０８０ 無升跌

環球印館（０８４４８） ０﹒０５４ －１﹒８２

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（ｅｄ）

