《異動股》竣球控股（０１４８１）漲近１７％破頂，報１﹒４８元

《經濟通通訊社２２日專訊》竣球控股（０１４８１）升１６﹒５４％，報１﹒４８元，最
高價１﹒５元，創上市新高，最低價１﹒２３元；成交６５８萬股，成交金額８４５﹒６１萬元
；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５２４﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為和
豐證券，金額６﹒４５萬元，加權平均成交價１﹒２９元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券
，金額３０﹒８９萬元，加權平均成交價１﹒２８７元。
現時，恒生指數報２０５９０，升１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報７１０７，升
７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４５９３，升１１點或０﹒２５％；主板成交５１４﹒５６
億元。
上證綜合指數報３２６１，跌１０點或０﹒３３％，成交２６６２﹒１５億元人民幣。
深證成份指數報１２３５４，跌１００點或０﹒８１％，成交１６１０﹒３２億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒４８０ 變動 ＋１６﹒５４％
最高價 １﹒５００ 最低價 １﹒２３０
成交股數 ６５８萬股 成交金額 ８４５﹒６１萬
１０天平均 １﹒２８１ 歷史波幅％ ５２﹒２３０
２０天平均 １﹒２５２ 加權平均價 １﹒２８５
５０天平均 １﹒０４３ ＲＳＩ１４ ７９﹒２３４
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５２４﹒４１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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竣球控股（０１４８１） １﹒４８０ ＋１６﹒５４
鴻興印刷集團（００４５０） １﹒０５０ 無升跌
澳獅環球（０１５４０） ０﹒４６５ －３﹒１２
ＲＥＦ（０１６３１） ０﹒４８５ ＋１﹒０４
ＥＰＲＩＮＴ（０１８８４） ０﹒３００ ＋１﹒６９
新興印刷（０１９７５） ０﹒６１０ 無升跌
東駿控股（０８３８３） ０﹒０９２ 無升跌
基石科技控股（０８３９１） ０﹒７９０ ＋１﹒２８
ＨＭ ＩＮＴＬ ＨＬＤＧＳ（０８４１６） ０﹒０８０ 無升跌
環球印館（０８４４８） ０﹒０５４ －１﹒８２
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（ｅｄ）
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