《異動股》華新水泥跌近５％創新低，報１０﹒０６元

《經濟通通訊社２２日專訊》華新水泥（０６６５５）跌４﹒７３％，報１０﹒０６元，最
低價１０﹒０２元，創上市新低，最高價１０﹒５元；成交４１﹒９４萬股，成交金額
４２７﹒８５萬元；主動買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出２９４﹒２萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國創盈市場服務，金額６５﹒５７萬元，加權平均成交價１０﹒２３１元；現時
最大淨被動賣出券商為申萬宏源證券，金額３８﹒７萬元，加權平均成交價１０﹒１０４元。以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒１６％。
現時，恒生指數報２０５５１，跌２３點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報７０８９，跌
９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４５７８，跌３點或０﹒０８％；主板成交５４１﹒０６億
元。
上證綜合指數報３２５３，跌１８點或０﹒５８％，成交２８０３﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２３２３，跌１３１點或１﹒０５％，成交１７００﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 １０﹒０６０ 變動 －４﹒７３％
最高價 １０﹒５００ 最低價 １０﹒０２０
成交股數 ４１﹒９４萬股 成交金額 ４２７﹒８５萬
１０天平均 １０﹒６４２ 歷史波幅％ ３４﹒６２９
２０天平均 １０﹒９００ 加權平均價 １０﹒２０１
５０天平均 １１﹒６２０ ＲＳＩ１４ ３４﹒１５３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出２９４﹒２萬元；暫連跌２
日，累計跌幅６﹒１６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華新水泥（０６６５５） １０﹒０６０ －４﹒７３
亞洲水泥（中國）（００７４３） ３﹒７７０ －０﹒７９
海螺水泥（００９１４） ３１﹒２００ －６﹒３１
中國天瑞水泥（０１２５２） ５﹒８７０ ＋２﹒０９
潤泥（０１３１３） ４﹒９１０ －４﹒４７
金隅集團（０２００９） １﹒０９０ －０﹒９１
捷心隆（０２１１５） ０﹒１７１ ＋８﹒２３
中國聯塑（０２１２８） ９﹒９５０ ＋０﹒３０
西部水泥（０２２３３） ０﹒９１０ ＋１﹒１１
中建材（０３３２３） ７﹒７７０ －７﹒２８
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（ｅｄ）
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