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06655 華新水泥
即時 按盤價 跌10.080 -0.480 (-4.545%)
大手異動

22/07/2022 13:38

《異動股》華新水泥跌近５％創新低，報１０﹒０６元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》華新水泥（０６６５５）跌４﹒７３％，報１０﹒０６元，最
低價１０﹒０２元，創上市新低，最高價１０﹒５元；成交４１﹒９４萬股，成交金額
４２７﹒８５萬元；主動買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出２９４﹒２萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國創盈市場服務，金額６５﹒５７萬元，加權平均成交價１０﹒２３１元；現時
最大淨被動賣出券商為申萬宏源證券，金額３８﹒７萬元，加權平均成交價１０﹒１０４元。以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒１６％。
　　現時，恒生指數報２０５５１，跌２３點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報７０８９，跌
９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４５７８，跌３點或０﹒０８％；主板成交５４１﹒０６億
元。
　　上證綜合指數報３２５３，跌１８點或０﹒５８％，成交２８０３﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２３，跌１３１點或１﹒０５％，成交１７００﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１０﹒０６０　變動　　　　　－４﹒７３％
　　最高價　　　　１０﹒５００　最低價　　　　１０﹒０２０
　　成交股數　　４１﹒９４萬股　成交金額　　４２７﹒８５萬
　　１０天平均　　１０﹒６４２　歷史波幅％　　３４﹒６２９
　　２０天平均　　１０﹒９００　加權平均價　　１０﹒２０１
　　５０天平均　　１１﹒６２０　ＲＳＩ１４　　３４﹒１５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出２９４﹒２萬元；暫連跌２
日，累計跌幅６﹒１６％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華新水泥（０６６５５）　　　　　１０﹒０６０　－４﹒７３
　　亞洲水泥（中國）（００７４３）　　３﹒７７０　－０﹒７９
　　海螺水泥（００９１４）　　　　　３１﹒２００　－６﹒３１
　　中國天瑞水泥（０１２５２）　　　　５﹒８７０　＋２﹒０９
　　潤泥（０１３１３）　　　　　　　　４﹒９１０　－４﹒４７
　　金隅集團（０２００９）　　　　　　１﹒０９０　－０﹒９１
　　捷心隆（０２１１５）　　　　　　　０﹒１７１　＋８﹒２３
　　中國聯塑（０２１２８）　　　　　　９﹒９５０　＋０﹒３０
　　西部水泥（０２２３３）　　　　　　０﹒９１０　＋１﹒１１
　　中建材（０３３２３）　　　　　　　７﹒７７０　－７﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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