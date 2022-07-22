《異動股》華新水泥跌近５％創新低，報１０﹒０６元

《經濟通通訊社２２日專訊》華新水泥（０６６５５）跌４﹒７３％，報１０﹒０６元，最

低價１０﹒０２元，創上市新低，最高價１０﹒５元；成交４１﹒９４萬股，成交金額

４２７﹒８５萬元；主動買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出２９４﹒２萬元。現時最大淨被

動買入券商為中國創盈市場服務，金額６５﹒５７萬元，加權平均成交價１０﹒２３１元；現時

最大淨被動賣出券商為申萬宏源證券，金額３８﹒７萬元，加權平均成交價１０﹒１０４元。以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒１６％。

現時，恒生指數報２０５５１，跌２３點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報７０８９，跌

９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４５７８，跌３點或０﹒０８％；主板成交５４１﹒０６億

元。

上證綜合指數報３２５３，跌１８點或０﹒５８％，成交２８０３﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２３２３，跌１３１點或１﹒０５％，成交１７００﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 １０﹒０６０ 變動 －４﹒７３％

最高價 １０﹒５００ 最低價 １０﹒０２０

成交股數 ４１﹒９４萬股 成交金額 ４２７﹒８５萬

１０天平均 １０﹒６４２ 歷史波幅％ ３４﹒６２９

２０天平均 １０﹒９００ 加權平均價 １０﹒２０１

５０天平均 １１﹒６２０ ＲＳＩ１４ ３４﹒１５３

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出２９４﹒２萬元；暫連跌２

日，累計跌幅６﹒１６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華新水泥（０６６５５） １０﹒０６０ －４﹒７３

亞洲水泥（中國）（００７４３） ３﹒７７０ －０﹒７９

海螺水泥（００９１４） ３１﹒２００ －６﹒３１

中國天瑞水泥（０１２５２） ５﹒８７０ ＋２﹒０９

潤泥（０１３１３） ４﹒９１０ －４﹒４７

金隅集團（０２００９） １﹒０９０ －０﹒９１

捷心隆（０２１１５） ０﹒１７１ ＋８﹒２３

中國聯塑（０２１２８） ９﹒９５０ ＋０﹒３０

西部水泥（０２２３３） ０﹒９１０ ＋１﹒１１

中建材（０３３２３） ７﹒７７０ －７﹒２８

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（ｅｄ）

