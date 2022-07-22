《中資異動》信達生物跌近５％失守２０天線，報３５﹒３元

《經濟通通訊社２２日專訊》信達生物（０１８０１）跌４﹒９８％，報３５﹒３元，跌穿
２０天線（３６﹒６１元），最低價３５﹒２５元，最高價３７﹒９５元；成交２６７﹒３萬股
，成交金額９７６０﹒８５萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２６７７﹒９８萬
元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７５８﹒７３萬元，加權平均成交價
３６﹒６７７元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額４６８﹒６８萬元，加權平均成
交價３６﹒７６５元。
現時，恒生指數報２０５３４，跌４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７０８３，跌
１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４５７５，跌７點或０﹒１６％；主板成交５６０﹒１７
億元。
上證綜合指數報３２４９，跌２２點或０﹒６９％，成交２９５２﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報１２３０３，跌１５１點或１﹒２１％，成交１８０３﹒２６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３５﹒３００ 變動 －４﹒９８％
最高價 ３７﹒９５０ 最低價 ３５﹒２５０
成交股數 ２６７﹒３萬股 成交金額 ９７６０﹒８５萬
１０天平均 ３６﹒４９５ 歷史波幅％ ７２﹒９１２
２０天平均 ３６﹒６１０ 加權平均價 ３６﹒５１６
５０天平均 ２９﹒３０３ ＲＳＩ１４ ５３﹒５３３
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２６７７﹒９８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信達生物（０１８０１） ３５﹒３０ －４﹒９８
阿里健康（００２４１） ５﹒０８ －２﹒５０
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒６７ －２﹒５１
平安好醫生（０１８３３） ２１﹒７０ －２﹒２５
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒２６ －４﹒７２
復星醫藥（０２１９６） ３０﹒７５ －１﹒１３
藥明生物（０２２６９） ８０﹒６０ ＋０﹒１９
海吉亞醫療（０６０７８） ４７﹒２０ －３﹒６７
京東健康（０６６１８） ６２﹒６５ －０﹒８７
康方生物（０９９２６） ２２﹒４０ －３﹒８６
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（ｅｄ）
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