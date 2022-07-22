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01801 信達生物
即時 按盤價 跌34.850 -2.300 (-6.191%)
大手異動

22/07/2022 13:50

《中資異動》信達生物跌近５％失守２０天線，報３５﹒３元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》信達生物（０１８０１）跌４﹒９８％，報３５﹒３元，跌穿
２０天線（３６﹒６１元），最低價３５﹒２５元，最高價３７﹒９５元；成交２６７﹒３萬股
，成交金額９７６０﹒８５萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２６７７﹒９８萬
元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７５８﹒７３萬元，加權平均成交價
３６﹒６７７元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額４６８﹒６８萬元，加權平均成
交價３６﹒７６５元。
　　現時，恒生指數報２０５３４，跌４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７０８３，跌
１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４５７５，跌７點或０﹒１６％；主板成交５６０﹒１７
億元。
　　上證綜合指數報３２４９，跌２２點或０﹒６９％，成交２９５２﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０３，跌１５１點或１﹒２１％，成交１８０３﹒２６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３５﹒３００　變動　　　　　　－４﹒９８％
　　最高價　　　　３７﹒９５０　最低價　　　　　３５﹒２５０
　　成交股數　　２６７﹒３萬股　成交金額　　９７６０﹒８５萬
　　１０天平均　　３６﹒４９５　歷史波幅％　　　７２﹒９１２
　　２０天平均　　３６﹒６１０　加權平均價　　　３６﹒５１６
　　５０天平均　　２９﹒３０３　ＲＳＩ１４　　　５３﹒５３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２６７７﹒９８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信達生物（０１８０１）　　　３５﹒３０　－４﹒９８
　　阿里健康（００２４１）　　　　５﹒０８　－２﹒５０
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒６７　－２﹒５１
　　平安好醫生（０１８３３）　　２１﹒７０　－２﹒２５
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　６﹒２６　－４﹒７２
　　復星醫藥（０２１９６）　　　３０﹒７５　－１﹒１３
　　藥明生物（０２２６９）　　　８０﹒６０　＋０﹒１９
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４７﹒２０　－３﹒６７
　　京東健康（０６６１８）　　　６２﹒６５　－０﹒８７
　　康方生物（０９９２６）　　　２２﹒４０　－３﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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