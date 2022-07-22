《中資異動》信達生物跌近５％失守２０天線，報３５﹒３元

《經濟通通訊社２２日專訊》信達生物（０１８０１）跌４﹒９８％，報３５﹒３元，跌穿

２０天線（３６﹒６１元），最低價３５﹒２５元，最高價３７﹒９５元；成交２６７﹒３萬股

，成交金額９７６０﹒８５萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２６７７﹒９８萬

元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７５８﹒７３萬元，加權平均成交價

３６﹒６７７元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額４６８﹒６８萬元，加權平均成

交價３６﹒７６５元。

現時，恒生指數報２０５３４，跌４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７０８３，跌

１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４５７５，跌７點或０﹒１６％；主板成交５６０﹒１７

億元。

上證綜合指數報３２４９，跌２２點或０﹒６９％，成交２９５２﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１２３０３，跌１５１點或１﹒２１％，成交１８０３﹒２６億元人民幣。



基本資料

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現價 ３５﹒３００ 變動 －４﹒９８％

最高價 ３７﹒９５０ 最低價 ３５﹒２５０

成交股數 ２６７﹒３萬股 成交金額 ９７６０﹒８５萬

１０天平均 ３６﹒４９５ 歷史波幅％ ７２﹒９１２

２０天平均 ３６﹒６１０ 加權平均價 ３６﹒５１６

５０天平均 ２９﹒３０３ ＲＳＩ１４ ５３﹒５３３

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２６７７﹒９８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信達生物（０１８０１） ３５﹒３０ －４﹒９８

阿里健康（００２４１） ５﹒０８ －２﹒５０

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒６７ －２﹒５１

平安好醫生（０１８３３） ２１﹒７０ －２﹒２５

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒２６ －４﹒７２

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒７５ －１﹒１３

藥明生物（０２２６９） ８０﹒６０ ＋０﹒１９

海吉亞醫療（０６０７８） ４７﹒２０ －３﹒６７

京東健康（０６６１８） ６２﹒６５ －０﹒８７

康方生物（０９９２６） ２２﹒４０ －３﹒８６

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（ｅｄ）

