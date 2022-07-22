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00881 中升控股
即時 按盤價 跌48.650 -3.000 (-5.808%)
大手異動

22/07/2022 13:58

《異動股》中升控股（００８８１）跌近６％，報４８﹒８元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中升控股（００８８１）跌５﹒５２％，報４８﹒８元，最低
價４８﹒８元，創１個月新低，最高價５１﹒７５元；成交２６４﹒４７萬股，成交金額
１﹒３３億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１４９５﹒６３萬元。現時最大淨被
動買入券商為高盛亞洲證券，金額１４３５﹒３７萬元，加權平均成交價４９﹒９０６元；現時
最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額２４４９﹒２萬元，加權平均成交價４９﹒９５６元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒５１％。
　　現時，恒生指數報２０５３８，跌３６點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報７０８６，跌
１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４５７７，跌４點或０﹒１％；主板成交５７３﹒５５億
元。
　　上證綜合指數報３２５０，跌２１點或０﹒６７％，成交３０３４﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０８，跌１４６點或１﹒１８％，成交１８５７﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４８﹒８００　變動　　　　－５﹒５２％
　　最高價　　　　　５１﹒７５０　最低價　　　４８﹒８００
　　成交股數　　２６４﹒４７萬股　成交金額　　　１﹒３３億
　　１０天平均　　　５２﹒２７０　歷史波幅％　２４﹒７００
　　２０天平均　　　５４﹒０５７　加權平均價　５０﹒１７２
　　５０天平均　　　５４﹒２９９　ＲＳＩ１４　２８﹒３５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１４９５﹒６３萬元；暫
連跌２日，累計跌幅６﹒５１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中升控股（００８８１）　　４８﹒８０　－５﹒５２
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒３８　－０﹒１２
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒９６　＋０﹒５８
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒０９　＋１﹒９５
　　比亞迪（０１２１１）　　２８４﹒４０　　　無升跌
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７３﹒４５　－２﹒２０
　　理想汽車（０２０１５）　１４０﹒２０　＋０﹒７２
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒５９　－１﹒１７
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒０４　＋０﹒３１
　　小鵬汽車（０９８６８）　１０２﹒９０　＋０﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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