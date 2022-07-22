《異動股》中升控股（００８８１）跌近６％，報４８﹒８元

《經濟通通訊社２２日專訊》中升控股（００８８１）跌５﹒５２％，報４８﹒８元，最低
價４８﹒８元，創１個月新低，最高價５１﹒７５元；成交２６４﹒４７萬股，成交金額
１﹒３３億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１４９５﹒６３萬元。現時最大淨被
動買入券商為高盛亞洲證券，金額１４３５﹒３７萬元，加權平均成交價４９﹒９０６元；現時
最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額２４４９﹒２萬元，加權平均成交價４９﹒９５６元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒５１％。
現時，恒生指數報２０５３８，跌３６點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報７０８６，跌
１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４５７７，跌４點或０﹒１％；主板成交５７３﹒５５億
元。
上證綜合指數報３２５０，跌２１點或０﹒６７％，成交３０３４﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２３０８，跌１４６點或１﹒１８％，成交１８５７﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 ４８﹒８００ 變動 －５﹒５２％
最高價 ５１﹒７５０ 最低價 ４８﹒８００
成交股數 ２６４﹒４７萬股 成交金額 １﹒３３億
１０天平均 ５２﹒２７０ 歷史波幅％ ２４﹒７００
２０天平均 ５４﹒０５７ 加權平均價 ５０﹒１７２
５０天平均 ５４﹒２９９ ＲＳＩ１４ ２８﹒３５７
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１４９５﹒６３萬元；暫
連跌２日，累計跌幅６﹒５１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中升控股（００８８１） ４８﹒８０ －５﹒５２
吉利汽車（００１７５） １６﹒３８ －０﹒１２
力勁科技（００５５８） １３﹒９６ ＋０﹒５８
億和控股（００８３８） ２﹒０９ ＋１﹒９５
比亞迪（０１２１１） ２８４﹒４０ 無升跌
贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒４５ －２﹒２０
理想汽車（０２０１５） １４０﹒２０ ＋０﹒７２
廣汽集團（０２２３８） ７﹒５９ －１﹒１７
長汽（０２３３３） １３﹒０４ ＋０﹒３１
小鵬汽車（０９８６８） １０２﹒９０ ＋０﹒２９
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（ｅｄ）
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