《異動股》中升控股（００８８１）跌近６％，報４８﹒８元

《經濟通通訊社２２日專訊》中升控股（００８８１）跌５﹒５２％，報４８﹒８元，最低

價４８﹒８元，創１個月新低，最高價５１﹒７５元；成交２６４﹒４７萬股，成交金額

１﹒３３億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１４９５﹒６３萬元。現時最大淨被

動買入券商為高盛亞洲證券，金額１４３５﹒３７萬元，加權平均成交價４９﹒９０６元；現時

最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額２４４９﹒２萬元，加權平均成交價４９﹒９５６元

。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒５１％。

現時，恒生指數報２０５３８，跌３６點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報７０８６，跌

１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４５７７，跌４點或０﹒１％；主板成交５７３﹒５５億

元。

上證綜合指數報３２５０，跌２１點或０﹒６７％，成交３０３４﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１２３０８，跌１４６點或１﹒１８％，成交１８５７﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ４８﹒８００ 變動 －５﹒５２％

最高價 ５１﹒７５０ 最低價 ４８﹒８００

成交股數 ２６４﹒４７萬股 成交金額 １﹒３３億

１０天平均 ５２﹒２７０ 歷史波幅％ ２４﹒７００

２０天平均 ５４﹒０５７ 加權平均價 ５０﹒１７２

５０天平均 ５４﹒２９９ ＲＳＩ１４ ２８﹒３５７

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１４９５﹒６３萬元；暫

連跌２日，累計跌幅６﹒５１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中升控股（００８８１） ４８﹒８０ －５﹒５２

吉利汽車（００１７５） １６﹒３８ －０﹒１２

力勁科技（００５５８） １３﹒９６ ＋０﹒５８

億和控股（００８３８） ２﹒０９ ＋１﹒９５

比亞迪（０１２１１） ２８４﹒４０ 無升跌

贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒４５ －２﹒２０

理想汽車（０２０１５） １４０﹒２０ ＋０﹒７２

廣汽集團（０２２３８） ７﹒５９ －１﹒１７

長汽（０２３３３） １３﹒０４ ＋０﹒３１

小鵬汽車（０９８６８） １０２﹒９０ ＋０﹒２９

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（ｅｄ）

