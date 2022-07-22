《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊（００７００）於２：１０ｐｍ錄得１手１１﹒１萬股非
自動對盤，每股造３３３元，較上日收市價低０﹒３％，涉資３６９６﹒３萬元。
騰訊現價跌０﹒５４％，報３３２﹒２元；成交８７５﹒２９萬股，成交金額２９﹒３３億
元，主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出７１３４﹒８１萬元。（ｒｗ）
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22/07/2022 14:11
《大手成交》騰訊一手約１１萬股非自動對盤，涉資３６９６萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊（００７００）於２：１０ｐｍ錄得１手１１﹒１萬股非
自動對盤，每股造３３３元，較上日收市價低０﹒３％，涉資３６９６﹒３萬元。
騰訊現價跌０﹒５４％，報３３２﹒２元；成交８７５﹒２９萬股，成交金額２９﹒３３億
元，主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出７１３４﹒８１萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
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