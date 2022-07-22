《異動股》金沙升逾３％突破２０天線，報１７﹒７４元

《經濟通通訊社２２日專訊》金沙（０１９２８）升３﹒１４％，報１７﹒７４元，升穿
２０天線（１７﹒５３３元），最高價１７﹒７４元，最低價１７﹒３元；成交１０７９﹒７５
萬股，成交金額１﹒９億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５１１７﹒８５萬元。
現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額２２２﹒１２萬元，加權平均成交價
１７﹒６０１元；現時最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額１５９３﹒４７萬元，加權平
均成交價１７﹒６０８元。
現時，恒生指數報２０５７２，跌１點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報７１００，升１
點或０﹒０１％；恒生科技指數報４５９１，升８點或０﹒１９％；主板成交６０８﹒１９億元
。
上證綜合指數報３２５１，跌２０點或０﹒６３％，成交３２４７﹒１３億元人民幣。
深證成份指數報１２３０５，跌１４９點或１﹒２％，成交１９８７﹒４４億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒７４０ 變動 ＋３﹒１４％
最高價 １７﹒７４０ 最低價 １７﹒３００
成交股數 １０７９﹒７５萬股 成交金額 １﹒９億
１０天平均 １７﹒２９４ 歷史波幅％ ６２﹒１０３
２０天平均 １７﹒５３３ 加權平均價 １７﹒５９２
５０天平均 １６﹒０８６ ＲＳＩ１４ ５６﹒９４９
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５１１７﹒８５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金沙（０１９２８） １７﹒７４ ＋３﹒１４
銀娛（０００２７） ４４﹒８５ ＋１﹒０１
凱升控股（００１０２） ０﹒２５ ＋１﹒２１
新濠（００２００） ５﹒５９ ＋１﹒６４
信德集團（００２４２） １﹒４９ －０﹒６７
澳博（００８８０） ３﹒２７ ＋１﹒５５
永利澳門（０１１２８） ５﹒０９ ＋１﹒８０
美高梅（０２２８２） ４﹒２６ ＋１﹒６７
金界控股（０３９１８） ７﹒１９ ＋５﹒５８
ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒２６ －０﹒１４
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（ｅｄ）
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