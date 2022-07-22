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01928 金沙中國有限公司
即時 按盤價 升17.860 +0.660 (+3.837%)
大手異動

22/07/2022 14:20

《異動股》金沙升逾３％突破２０天線，報１７﹒７４元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》金沙（０１９２８）升３﹒１４％，報１７﹒７４元，升穿
２０天線（１７﹒５３３元），最高價１７﹒７４元，最低價１７﹒３元；成交１０７９﹒７５
萬股，成交金額１﹒９億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５１１７﹒８５萬元。
現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額２２２﹒１２萬元，加權平均成交價
１７﹒６０１元；現時最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額１５９３﹒４７萬元，加權平
均成交價１７﹒６０８元。
　　現時，恒生指數報２０５７２，跌１點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報７１００，升１
點或０﹒０１％；恒生科技指數報４５９１，升８點或０﹒１９％；主板成交６０８﹒１９億元

　　上證綜合指數報３２５１，跌２０點或０﹒６３％，成交３２４７﹒１３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０５，跌１４９點或１﹒２％，成交１９８７﹒４４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１７﹒７４０　變動　　　　＋３﹒１４％
　　最高價　　　　　　１７﹒７４０　最低價　　　１７﹒３００
　　成交股數　　１０７９﹒７５萬股　成交金額　　　　１﹒９億
　　１０天平均　　　　１７﹒２９４　歷史波幅％　６２﹒１０３
　　２０天平均　　　　１７﹒５３３　加權平均價　１７﹒５９２
　　５０天平均　　　　１６﹒０８６　ＲＳＩ１４　５６﹒９４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５１１７﹒８５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　　１７﹒７４　＋３﹒１４
　　銀娛（０００２７）　　　　４４﹒８５　＋１﹒０１
　　凱升控股（００１０２）　　　０﹒２５　＋１﹒２１
　　新濠（００２００）　　　　　５﹒５９　＋１﹒６４
　　信德集團（００２４２）　　　１﹒４９　－０﹒６７
　　澳博（００８８０）　　　　　３﹒２７　＋１﹒５５
　　永利澳門（０１１２８）　　　５﹒０９　＋１﹒８０
　　美高梅（０２２８２）　　　　４﹒２６　＋１﹒６７
　　金界控股（０３９１８）　　　７﹒１９　＋５﹒５８
　　ＤＹＮＡＭ（０６８８９）　　７﹒２６　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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