《異動股》聯邦制藥升逾１０％突破２５０天線，報４﹒５７元

《經濟通通訊社２２日專訊》聯邦制藥（０３９３３）升１０﹒３９％，報４﹒５７元，升

穿２５０天線（４﹒５４５元），最高價４﹒５７元，最低價４﹒１３元；成交１７０３﹒６萬

股，成交金額７３３７﹒４萬元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入６７４﹒６３萬元

。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３８４﹒０２萬元，加權平均成交價

４﹒３１７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額５９０﹒６５萬元，加權平均成交

價４﹒３４６元。

現時，恒生指數報２０５６０，跌１３點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報７０９３，跌

５點或０﹒０８％；恒生科技指數報４５８６，升３點或０﹒０８％；主板成交６２０﹒３５億

元。

上證綜合指數報３２５４，跌１７點或０﹒５２％，成交３３１５﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２３２５，跌１２９點或１﹒０４％，成交２０３１﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒５７０ 變動 ＋１０﹒３９％

最高價 ４﹒５７０ 最低價 ４﹒１３０

成交股數 １７０３﹒６萬股 成交金額 ７３３７﹒４萬

１０天平均 ４﹒２８１ 歷史波幅％ ３５﹒６９３

２０天平均 ４﹒４１６ 加權平均價 ４﹒３０７

５０天平均 ４﹒１１３ ＲＳＩ１４ ６０﹒３３２

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入６７４﹒６３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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聯邦制藥（０３９３３） ４﹒５７ ＋１０﹒３９

中國中藥（００５７０） ３﹒４７ －１﹒７０

長江生命（００７７５） ０﹒７９ ＋１﹒２８

石藥集團（０１０９３） ８﹒３７ ＋０﹒４８

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒６９ －２﹒０９

綠葉製藥（０２１８６） ２﹒５０ ＋１﹒２１

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒７０ －１﹒２９

藥明康德（０２３５９） １０３﹒００ －０﹒３９

潤藥（０３３２０） ４﹒９６ －２﹒３６

康龍化成（０３７５９） ６７﹒４０ －２﹒８８

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（ｅｄ）

