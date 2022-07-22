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03933 聯邦制藥
即時 按盤價 升4.590 +0.450 (+10.870%)
大手異動

22/07/2022 14:27

《異動股》聯邦制藥升逾１０％突破２５０天線，報４﹒５７元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》聯邦制藥（０３９３３）升１０﹒３９％，報４﹒５７元，升
穿２５０天線（４﹒５４５元），最高價４﹒５７元，最低價４﹒１３元；成交１７０３﹒６萬
股，成交金額７３３７﹒４萬元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入６７４﹒６３萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３８４﹒０２萬元，加權平均成交價
４﹒３１７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額５９０﹒６５萬元，加權平均成交
價４﹒３４６元。
　　現時，恒生指數報２０５６０，跌１３點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報７０９３，跌
５點或０﹒０８％；恒生科技指數報４５８６，升３點或０﹒０８％；主板成交６２０﹒３５億
元。
　　上證綜合指數報３２５４，跌１７點或０﹒５２％，成交３３１５﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２５，跌１２９點或１﹒０４％，成交２０３１﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒５７０　變動　　　　＋１０﹒３９％
　　最高價　　　　　　４﹒５７０　最低價　　　　　４﹒１３０
　　成交股數　　１７０３﹒６萬股　成交金額　　７３３７﹒４萬
　　１０天平均　　　　４﹒２８１　歷史波幅％　　３５﹒６９３
　　２０天平均　　　　４﹒４１６　加權平均價　　　４﹒３０７
　　５０天平均　　　　４﹒１１３　ＲＳＩ１４　　６０﹒３３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入６７４﹒６３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯邦制藥（０３９３３）　　　　　４﹒５７　＋１０﹒３９
　　中國中藥（００５７０）　　　　　３﹒４７　　－１﹒７０
　　長江生命（００７７５）　　　　　０﹒７９　　＋１﹒２８
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　８﹒３７　　＋０﹒４８
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　４﹒６９　　－２﹒０９
　　綠葉製藥（０２１８６）　　　　　２﹒５０　　＋１﹒２１
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　３０﹒７０　　－１﹒２９
　　藥明康德（０２３５９）　　　１０３﹒００　　－０﹒３９
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　　４﹒９６　　－２﹒３６
　　康龍化成（０３７５９）　　　　６７﹒４０　　－２﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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