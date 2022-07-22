《異動股》招行（０３９６８）升近３％，報４３﹒４元

《經濟通通訊社２２日專訊》招行（０３９６８）升２﹒８４％，報４３﹒４元，最高價

４３﹒５５元，最低價４２﹒３５元；成交８７７﹒４７萬股，成交金額３﹒７６億元；主動買

沽比率５８：４２，資金淨主動買入５６６３﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金

額２２０３﹒８５萬元，加權平均成交價４２﹒８５５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹

利，金額３２９２﹒７１萬元，加權平均成交價４２﹒８０７元。

現時，恒生指數報２０６２９，升５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７１２０，升

２０點或０﹒２９％；恒生科技指數報４６０７，升２４點或０﹒５４％；主板成交

６４２﹒８８億元。

上證綜合指數報３２７２，升不足１點，成交３４６２﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２４０５，跌４９點或０﹒４％，成交２１２４﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 ４３﹒４００ 變動 ＋２﹒８４％

最高價 ４３﹒５５０ 最低價 ４２﹒３５０

成交股數 ８７７﹒４７萬股 成交金額 ３﹒７６億

１０天平均 ４３﹒５８０ 歷史波幅％ ４０﹒９２５

２０天平均 ４６﹒４１２ 加權平均價 ４２﹒８４１

５０天平均 ４６﹒１５４ ＲＳＩ１４ ４１﹒０１６

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股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５６６３﹒７５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ４３﹒４０ ＋２﹒８４

建行（００９３９） ４﹒９７ ＋０﹒６１

農行（０１２８８） ２﹒５８ ＋０﹒７８

工行（０１３９８） ４﹒０８ ＋０﹒２５

郵儲行（０１６５８） ５﹒１０ ＋０﹒９９

民行（０１９８８） ２﹒５８ ＋１﹒１８

交銀（０３３２８） ４﹒６１ －０﹒４３

中金（０３９０８） １４﹒８０ 無升跌

中行（０３９８８） ２﹒７７ ＋０﹒３６

中信証券（０６０３０） １６﹒２８ ＋０﹒９９

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（ｅｄ）

