《異動股》招行（０３９６８）升近３％，報４３﹒４元

《經濟通通訊社２２日專訊》招行（０３９６８）升２﹒８４％，報４３﹒４元，最高價
４３﹒５５元，最低價４２﹒３５元；成交８７７﹒４７萬股，成交金額３﹒７６億元；主動買
沽比率５８：４２，資金淨主動買入５６６３﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金
額２２０３﹒８５萬元，加權平均成交價４２﹒８５５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹
利，金額３２９２﹒７１萬元，加權平均成交價４２﹒８０７元。
現時，恒生指數報２０６２９，升５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７１２０，升
２０點或０﹒２９％；恒生科技指數報４６０７，升２４點或０﹒５４％；主板成交
６４２﹒８８億元。
上證綜合指數報３２７２，升不足１點，成交３４６２﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２４０５，跌４９點或０﹒４％，成交２１２４﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 ４３﹒４００ 變動 ＋２﹒８４％
最高價 ４３﹒５５０ 最低價 ４２﹒３５０
成交股數 ８７７﹒４７萬股 成交金額 ３﹒７６億
１０天平均 ４３﹒５８０ 歷史波幅％ ４０﹒９２５
２０天平均 ４６﹒４１２ 加權平均價 ４２﹒８４１
５０天平均 ４６﹒１５４ ＲＳＩ１４ ４１﹒０１６
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股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５６６３﹒７５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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招行（０３９６８） ４３﹒４０ ＋２﹒８４
建行（００９３９） ４﹒９７ ＋０﹒６１
農行（０１２８８） ２﹒５８ ＋０﹒７８
工行（０１３９８） ４﹒０８ ＋０﹒２５
郵儲行（０１６５８） ５﹒１０ ＋０﹒９９
民行（０１９８８） ２﹒５８ ＋１﹒１８
交銀（０３３２８） ４﹒６１ －０﹒４３
中金（０３９０８） １４﹒８０ 無升跌
中行（０３９８８） ２﹒７７ ＋０﹒３６
中信証券（０６０３０） １６﹒２８ ＋０﹒９９
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（ｅｄ）
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