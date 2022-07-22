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03968 招商銀行
即時 按盤價 升42.850 +0.650 (+1.540%)
大手異動

22/07/2022 14:36

《異動股》招行（０３９６８）升近３％，報４３﹒４元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》招行（０３９６８）升２﹒８４％，報４３﹒４元，最高價
４３﹒５５元，最低價４２﹒３５元；成交８７７﹒４７萬股，成交金額３﹒７６億元；主動買
沽比率５８：４２，資金淨主動買入５６６３﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金
額２２０３﹒８５萬元，加權平均成交價４２﹒８５５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹
利，金額３２９２﹒７１萬元，加權平均成交價４２﹒８０７元。
　　現時，恒生指數報２０６２９，升５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７１２０，升
２０點或０﹒２９％；恒生科技指數報４６０７，升２４點或０﹒５４％；主板成交
６４２﹒８８億元。
　　上證綜合指數報３２７２，升不足１點，成交３４６２﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０５，跌４９點或０﹒４％，成交２１２４﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４３﹒４００　變動　　　　＋２﹒８４％
　　最高價　　　　　４３﹒５５０　最低價　　　４２﹒３５０
　　成交股數　　８７７﹒４７萬股　成交金額　　　３﹒７６億
　　１０天平均　　　４３﹒５８０　歷史波幅％　４０﹒９２５
　　２０天平均　　　４６﹒４１２　加權平均價　４２﹒８４１
　　５０天平均　　　４６﹒１５４　ＲＳＩ１４　４１﹒０１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５６６３﹒７５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　４３﹒４０　＋２﹒８４
　　建行（００９３９）　　　　４﹒９７　＋０﹒６１
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５８　＋０﹒７８
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒０８　＋０﹒２５
　　郵儲行（０１６５８）　　　５﹒１０　＋０﹒９９
　　民行（０１９８８）　　　　２﹒５８　＋１﹒１８
　　交銀（０３３２８）　　　　４﹒６１　－０﹒４３
　　中金（０３９０８）　　　１４﹒８０　　　無升跌
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７７　＋０﹒３６
　　中信証券（０６０３０）　１６﹒２８　＋０﹒９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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