  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01658 郵儲銀行
即時 按盤價 升5.090 +0.040 (+0.792%)
大手異動

22/07/2022 14:37

《大手成交》郵儲行一手６００萬股交叉盤，涉資３０３９萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》郵儲行（０１６５８）於２：３６ｐｍ錄得１手６００萬股交
叉盤，每股造５﹒０６５元，較上日收市價高０﹒３％，涉資３０３９萬元。
　　郵儲行現價升０﹒７９％，報５﹒０９元；成交４４９８﹒５７萬股，成交金額２﹒２８億
元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２５７４﹒５８萬元。（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰22/07/2022 15:03  《大手成交》郵儲行一手６５０萬股交叉盤，涉資３３０２萬元

下一篇新聞︰18/07/2022 15:07  《中資異動》郵儲行（０１６５８）升近５％，報５﹒２２元

其他大手異動
More

15/07/2022 09:26  《異動股》眾內銀急澄清房貸規模不大，招行跌２％，平保跌１％

14/07/2022 09:53  《異動股》業主斷供憂慮未息，內房內銀續跌，龍湖跌８％墊底藍籌

14/07/2022 09:46  《中資異動》郵儲行（０１６５８）跌近５％，報５﹒１３元

13/07/2022 15:32  《中資異動》郵儲行挫逾５％失守２５０天線，報５﹒３９元

27/06/2022 09:01  《大手成交》港交所等７家公司上午９：００市前大手交易

備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金