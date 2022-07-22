《經濟通通訊社２２日專訊》郵儲行（０１６５８）於２：３６ｐｍ錄得１手６００萬股交
叉盤，每股造５﹒０６５元，較上日收市價高０﹒３％，涉資３０３９萬元。
郵儲行現價升０﹒７９％，報５﹒０９元；成交４４９８﹒５７萬股，成交金額２﹒２８億
元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２５７４﹒５８萬元。（ｒｗ）
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22/07/2022 14:37
《大手成交》郵儲行一手６００萬股交叉盤，涉資３０３９萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》郵儲行（０１６５８）於２：３６ｐｍ錄得１手６００萬股交
叉盤，每股造５﹒０６５元，較上日收市價高０﹒３％，涉資３０３９萬元。
郵儲行現價升０﹒７９％，報５﹒０９元；成交４４９８﹒５７萬股，成交金額２﹒２８億
元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２５７４﹒５８萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰22/07/2022 15:03 《大手成交》郵儲行一手６５０萬股交叉盤，涉資３３０２萬元
下一篇新聞︰18/07/2022 15:07 《中資異動》郵儲行（０１６５８）升近５％，報５﹒２２元
15/07/2022 09:26 《異動股》眾內銀急澄清房貸規模不大，招行跌２％，平保跌１％
14/07/2022 09:53 《異動股》業主斷供憂慮未息，內房內銀續跌，龍湖跌８％墊底藍籌
14/07/2022 09:46 《中資異動》郵儲行（０１６５８）跌近５％，報５﹒１３元
13/07/2022 15:32 《中資異動》郵儲行挫逾５％失守２５０天線，報５﹒３９元
27/06/2022 09:01 《大手成交》港交所等７家公司上午９：００市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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