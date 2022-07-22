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02600 中國鋁業
即時 按盤價 跌2.790 -0.040 (-1.413%)
大手異動

22/07/2022 14:45

《大手成交》中鋁一手約５４４萬股交叉盤，涉資１５１３萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中鋁（０２６００）於２：４４ｐｍ錄得１手５４４﹒４萬股
交叉盤，每股造２﹒７８元，較上日收市價低１﹒７７％，涉資１５１３﹒４３萬元。
　　中鋁現價跌２﹒１２％，報２﹒７７元；成交３０７３﹒６５萬股，成交金額
８５４２﹒５８萬元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１０６﹒８６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
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