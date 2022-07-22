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00895 東江環保
即時 按盤價 升3.390 +0.620 (+22.383%)
大手異動

22/07/2022 14:56

《異動股》東江環保升近２１％突破１００天線，報３﹒３４元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》東江環保（００８９５）升２０﹒５８％，報３﹒３４元，升
穿１００天線（２﹒９６７元），最高價３﹒３４元，創１個月新高，最低價２﹒７８元；成交
６４２﹒３８萬股，成交金額２０４２﹒２８萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入
３１８﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１３３﹒６７萬元，加權平
均成交價３﹒１５９元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１４３﹒０９萬元
，加權平均成交價３﹒２２４元。
　　現時，恒生指數報２０６１６，升４１點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７１１６，升
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４６０３，升２１點或０﹒４６％；主板成交
６７２﹒２３億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌２點或０﹒０７％，成交３７６７﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９１，跌６３點或０﹒５１％，成交２３１９﹒４３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　３﹒３４０　變動　　　　　＋２０﹒５８％
　　最高價　　　　　　３﹒３４０　最低價　　　　　　２﹒７８０
　　成交股數　　６４２﹒３８萬股　成交金額　　２０４２﹒２８萬
　　１０天平均　　　　２﹒８６１　歷史波幅％　　　３３﹒４０６
　　２０天平均　　　　２﹒８２５　加權平均價　　　　３﹒１７９
　　５０天平均　　　　２﹒７５０　ＲＳＩ１４　　　７７﹒４９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入
３１８﹒３３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東江環保（００８９５）　　　　　　３﹒３４　＋２０﹒５８
　　光大環境（００２５７）　　　　　　４﹒０８　　＋０﹒４９
　　粵海投資（００２７０）　　　　　　７﹒８４　　－０﹒５１
　　北控水務（００３７１）　　　　　　２﹒３８　　＋１﹒２８
　　中國水務（００８５５）　　　　　　７﹒１２　　－０﹒１４
　　齊合環保（００９７６）　　　　　　０﹒７６　　　　無升跌
　　天津創業環保股份（０１０６５）　　３﹒１１　　＋０﹒６５
　　中國水業集團（０１１２９）　　　　０﹒２１　＋１９﹒３２
　　綠色動力環保（０１３３０）　　　　３﹒１６　　＋１﹒６１
　　康達環保（０６１３６）　　　　　　０﹒６６　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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