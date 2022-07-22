《異動股》東江環保升近２１％突破１００天線，報３﹒３４元

《經濟通通訊社２２日專訊》東江環保（００８９５）升２０﹒５８％，報３﹒３４元，升
穿１００天線（２﹒９６７元），最高價３﹒３４元，創１個月新高，最低價２﹒７８元；成交
６４２﹒３８萬股，成交金額２０４２﹒２８萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入
３１８﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１３３﹒６７萬元，加權平
均成交價３﹒１５９元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１４３﹒０９萬元
，加權平均成交價３﹒２２４元。
現時，恒生指數報２０６１６，升４１點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７１１６，升
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４６０３，升２１點或０﹒４６％；主板成交
６７２﹒２３億元。
上證綜合指數報３２６９，跌２點或０﹒０７％，成交３７６７﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２３９１，跌６３點或０﹒５１％，成交２３１９﹒４３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ３﹒３４０ 變動 ＋２０﹒５８％
最高價 ３﹒３４０ 最低價 ２﹒７８０
成交股數 ６４２﹒３８萬股 成交金額 ２０４２﹒２８萬
１０天平均 ２﹒８６１ 歷史波幅％ ３３﹒４０６
２０天平均 ２﹒８２５ 加權平均價 ３﹒１７９
５０天平均 ２﹒７５０ ＲＳＩ１４ ７７﹒４９５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入
３１８﹒３３萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東江環保（００８９５） ３﹒３４ ＋２０﹒５８
光大環境（００２５７） ４﹒０８ ＋０﹒４９
粵海投資（００２７０） ７﹒８４ －０﹒５１
北控水務（００３７１） ２﹒３８ ＋１﹒２８
中國水務（００８５５） ７﹒１２ －０﹒１４
齊合環保（００９７６） ０﹒７６ 無升跌
天津創業環保股份（０１０６５） ３﹒１１ ＋０﹒６５
中國水業集團（０１１２９） ０﹒２１ ＋１９﹒３２
綠色動力環保（０１３３０） ３﹒１６ ＋１﹒６１
康達環保（０６１３６） ０﹒６６ 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動