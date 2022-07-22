《異動股》東江環保升近２１％突破１００天線，報３﹒３４元

《經濟通通訊社２２日專訊》東江環保（００８９５）升２０﹒５８％，報３﹒３４元，升

穿１００天線（２﹒９６７元），最高價３﹒３４元，創１個月新高，最低價２﹒７８元；成交

６４２﹒３８萬股，成交金額２０４２﹒２８萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入

３１８﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１３３﹒６７萬元，加權平

均成交價３﹒１５９元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１４３﹒０９萬元

，加權平均成交價３﹒２２４元。

現時，恒生指數報２０６１６，升４１點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７１１６，升

１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４６０３，升２１點或０﹒４６％；主板成交

６７２﹒２３億元。

上證綜合指數報３２６９，跌２點或０﹒０７％，成交３７６７﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１２３９１，跌６３點或０﹒５１％，成交２３１９﹒４３億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒３４０ 變動 ＋２０﹒５８％

最高價 ３﹒３４０ 最低價 ２﹒７８０

成交股數 ６４２﹒３８萬股 成交金額 ２０４２﹒２８萬

１０天平均 ２﹒８６１ 歷史波幅％ ３３﹒４０６

２０天平均 ２﹒８２５ 加權平均價 ３﹒１７９

５０天平均 ２﹒７５０ ＲＳＩ１４ ７７﹒４９５

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入

３１８﹒３３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東江環保（００８９５） ３﹒３４ ＋２０﹒５８

光大環境（００２５７） ４﹒０８ ＋０﹒４９

粵海投資（００２７０） ７﹒８４ －０﹒５１

北控水務（００３７１） ２﹒３８ ＋１﹒２８

中國水務（００８５５） ７﹒１２ －０﹒１４

齊合環保（００９７６） ０﹒７６ 無升跌

天津創業環保股份（０１０６５） ３﹒１１ ＋０﹒６５

中國水業集團（０１１２９） ０﹒２１ ＋１９﹒３２

綠色動力環保（０１３３０） ３﹒１６ ＋１﹒６１

康達環保（０６１３６） ０﹒６６ 無升跌

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（ｅｄ）

