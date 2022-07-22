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00542 富元國際集團
即時 按盤價 升0.096 +0.002 (+2.128%)
大手異動

22/07/2022 14:58

《異動股》富元國際集團升逾５２％破１００天線報０﹒１４３元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》富元國際集團（００５４２）升５２﹒１３％，報０﹒１４３
元，升穿１００天線（０﹒１０９元），最高價０﹒１４４元，創１個月新高，最低價
０﹒０９５元；成交３８０﹒８萬股，成交金額３９﹒６２萬元；主動買沽比率４２：５８，資
金淨主動賣出６﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為利高證券，金額８﹒３５萬元，加權平
均成交價０﹒１０８元；現時最大淨被動賣出券商為寶新證券，金額６﹒２３萬元，加權平均成
交價０﹒０９５元。
　　現時，恒生指數報２０６１０，升３５點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報７１１５，升
１５點或０﹒２２％；恒生科技指數報４６０１，升１９點或０﹒４３％；主板成交６７４﹒５
億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌１點或０﹒０５％，成交３７９３﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９３，跌６１點或０﹒５％，成交２３３４﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒１４３　變動　　　　＋５２﹒１３％
　　最高價　　　　　０﹒１４４　最低價　　　　　０﹒０９５
　　成交股數　　３８０﹒８萬股　成交金額　　　３９﹒６２萬
　　１０天平均　　　０﹒０９５　歷史波幅％　２０２﹒３２１
　　２０天平均　　　０﹒０８７　加權平均價　　　０﹒１０４
　　５０天平均　　　０﹒１０３　ＲＳＩ１４　　７１﹒６６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出
６﹒６８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　富元國際集團（００５４２）　　０﹒１４３　＋５２﹒１３
　　大酒店（０００４５）　　　　　６﹒９７０　　－１﹒１３
　　香格里拉（０００６９）　　　　６﹒１３０　　－０﹒３３
　　激成投資（００１８４）　　　　２﹒５００　　　　無升跌
　　德祥地產（００１９９）　　　　１﹒０２０　　　　無升跌
　　藍鼎國際（００５８２）　　　　０﹒１９７　　－３﹒９０
　　華住集團－Ｓ（０１１７９）　３２﹒５００　　＋２﹒２０
　　開源控股（０１２１５）　　　　０﹒０２５　　＋４﹒１７
　　富豪產託（０１８８１）　　　　１﹒２７０　　－０﹒７８
　　復星旅遊文化（０１９９２）　１１﹒４４０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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