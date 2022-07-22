《異動股》富元國際集團升逾５２％破１００天線報０﹒１４３元

《經濟通通訊社２２日專訊》富元國際集團（００５４２）升５２﹒１３％，報０﹒１４３

元，升穿１００天線（０﹒１０９元），最高價０﹒１４４元，創１個月新高，最低價

０﹒０９５元；成交３８０﹒８萬股，成交金額３９﹒６２萬元；主動買沽比率４２：５８，資

金淨主動賣出６﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為利高證券，金額８﹒３５萬元，加權平

均成交價０﹒１０８元；現時最大淨被動賣出券商為寶新證券，金額６﹒２３萬元，加權平均成

交價０﹒０９５元。

現時，恒生指數報２０６１０，升３５點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報７１１５，升

１５點或０﹒２２％；恒生科技指數報４６０１，升１９點或０﹒４３％；主板成交６７４﹒５

億元。

上證綜合指數報３２７０，跌１點或０﹒０５％，成交３７９３﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１２３９３，跌６１點或０﹒５％，成交２３３４﹒５９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１４３ 變動 ＋５２﹒１３％

最高價 ０﹒１４４ 最低價 ０﹒０９５

成交股數 ３８０﹒８萬股 成交金額 ３９﹒６２萬

１０天平均 ０﹒０９５ 歷史波幅％ ２０２﹒３２１

２０天平均 ０﹒０８７ 加權平均價 ０﹒１０４

５０天平均 ０﹒１０３ ＲＳＩ１４ ７１﹒６６４

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出

６﹒６８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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富元國際集團（００５４２） ０﹒１４３ ＋５２﹒１３

大酒店（０００４５） ６﹒９７０ －１﹒１３

香格里拉（０００６９） ６﹒１３０ －０﹒３３

激成投資（００１８４） ２﹒５００ 無升跌

德祥地產（００１９９） １﹒０２０ 無升跌

藍鼎國際（００５８２） ０﹒１９７ －３﹒９０

華住集團－Ｓ（０１１７９） ３２﹒５００ ＋２﹒２０

開源控股（０１２１５） ０﹒０２５ ＋４﹒１７

富豪產託（０１８８１） １﹒２７０ －０﹒７８

復星旅遊文化（０１９９２） １１﹒４４０ 無升跌

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（ｅｄ）

