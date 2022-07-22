《異動股》富元國際集團升逾５２％破１００天線報０﹒１４３元

《經濟通通訊社２２日專訊》富元國際集團（００５４２）升５２﹒１３％，報０﹒１４３
元，升穿１００天線（０﹒１０９元），最高價０﹒１４４元，創１個月新高，最低價
０﹒０９５元；成交３８０﹒８萬股，成交金額３９﹒６２萬元；主動買沽比率４２：５８，資
金淨主動賣出６﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為利高證券，金額８﹒３５萬元，加權平
均成交價０﹒１０８元；現時最大淨被動賣出券商為寶新證券，金額６﹒２３萬元，加權平均成
交價０﹒０９５元。
現時，恒生指數報２０６１０，升３５點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報７１１５，升
１５點或０﹒２２％；恒生科技指數報４６０１，升１９點或０﹒４３％；主板成交６７４﹒５
億元。
上證綜合指數報３２７０，跌１點或０﹒０５％，成交３７９３﹒８３億元人民幣。
深證成份指數報１２３９３，跌６１點或０﹒５％，成交２３３４﹒５９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１４３ 變動 ＋５２﹒１３％
最高價 ０﹒１４４ 最低價 ０﹒０９５
成交股數 ３８０﹒８萬股 成交金額 ３９﹒６２萬
１０天平均 ０﹒０９５ 歷史波幅％ ２０２﹒３２１
２０天平均 ０﹒０８７ 加權平均價 ０﹒１０４
５０天平均 ０﹒１０３ ＲＳＩ１４ ７１﹒６６４
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出
６﹒６８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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富元國際集團（００５４２） ０﹒１４３ ＋５２﹒１３
大酒店（０００４５） ６﹒９７０ －１﹒１３
香格里拉（０００６９） ６﹒１３０ －０﹒３３
激成投資（００１８４） ２﹒５００ 無升跌
德祥地產（００１９９） １﹒０２０ 無升跌
藍鼎國際（００５８２） ０﹒１９７ －３﹒９０
華住集團－Ｓ（０１１７９） ３２﹒５００ ＋２﹒２０
開源控股（０１２１５） ０﹒０２５ ＋４﹒１７
富豪產託（０１８８１） １﹒２７０ －０﹒７８
復星旅遊文化（０１９９２） １１﹒４４０ 無升跌
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（ｅｄ）
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