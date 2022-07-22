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02772 中梁控股
即時 按盤價 跌0.900 -0.040 (-4.255%)
大手異動

22/07/2022 15:20

《大手成交》中梁控股一手１７９０萬股非自動對盤，涉１６２９萬

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中梁控股（０２７７２）於３：１９ｐｍ錄得１手１７９０萬
股非自動對盤，每股造０﹒９１元，較上日收市價低３﹒１９％，涉資１６２８﹒９萬元。
　　中梁控股現價跌５﹒３２％，報０﹒８９元；成交２４８７﹒１５萬股，成交金額
２２５６﹒６９萬元，主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出３５０﹒４４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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