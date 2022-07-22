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01720 普天通信集團
即時 按盤價 跌0.227 -0.022 (-8.835%)
大手異動

22/07/2022 15:20

《異動股》普天通信集團跌近１６％創新低，報０﹒２１元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》普天通信集團（０１７２０）跌１５﹒６６％，報０﹒２１元
，最低價０﹒２１元，創上市新低，最高價０﹒２４１元；成交１２４﹒４萬股，成交金額
２７﹒９５萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１７﹒２７萬元。現時最大淨被動
買入券商為富途證券國際，金額１﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒２２３元；現時最大淨被動
賣出券商為瑞銀，金額２０﹒２３萬元，加權平均成交價０﹒２２５元。
　　現時，恒生指數報２０６１７，升４３點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報７１１２，升
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４６００，升１７點或０﹒３９％；主板成交
７１２﹒７４億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌２點或０﹒０６％，成交３８３５﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９４，跌６１點或０﹒４９％，成交２３５９﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒２１０　變動　　　　－１５﹒６６％
　　最高價　　　　　０﹒２４１　最低價　　　　　０﹒２１０
　　成交股數　　１２４﹒４萬股　成交金額　　　２７﹒９５萬
　　１０天平均　　　０﹒２４４　歷史波幅％　　９１﹒３９６
　　２０天平均　　　０﹒２５５　加權平均價　　　０﹒２２５
　　５０天平均　　　０﹒２７８　ＲＳＩ１４　　１９﹒２１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１７﹒２７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　普天通信集團（０１７２０）　　０﹒２１　－１５﹒６６
　　比亞迪電子（００２８５）　　２０﹒５５　　－２﹒６１
　　偉易達（００３０３）　　　　５５﹒６０　　－０﹒２７
　　中國通信服務（００５５２）　　３﹒２７　　－１﹒２１
　　中興（００７６３）　　　　　１７﹒３２　　－０﹒５７
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　１﹒０２　　　　無升跌
　　富智康集團（０２０３８）　　　１﹒０６　　＋０﹒９５
　　京信通信（０２３４２）　　　　１﹒５０　　　　無升跌
　　鴻騰（０６０８８）　　　　　　１﹒２９　　＋８﹒４０
　　長飛光纖光纜（０６８６９）　１２﹒９６　　＋０﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
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