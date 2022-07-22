《異動股》普天通信集團跌近１６％創新低，報０﹒２１元

《經濟通通訊社２２日專訊》普天通信集團（０１７２０）跌１５﹒６６％，報０﹒２１元

，最低價０﹒２１元，創上市新低，最高價０﹒２４１元；成交１２４﹒４萬股，成交金額

２７﹒９５萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１７﹒２７萬元。現時最大淨被動

買入券商為富途證券國際，金額１﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒２２３元；現時最大淨被動

賣出券商為瑞銀，金額２０﹒２３萬元，加權平均成交價０﹒２２５元。

現時，恒生指數報２０６１７，升４３點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報７１１２，升

１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４６００，升１７點或０﹒３９％；主板成交

７１２﹒７４億元。

上證綜合指數報３２６９，跌２點或０﹒０６％，成交３８３５﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１２３９４，跌６１點或０﹒４９％，成交２３５９﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２１０ 變動 －１５﹒６６％

最高價 ０﹒２４１ 最低價 ０﹒２１０

成交股數 １２４﹒４萬股 成交金額 ２７﹒９５萬

１０天平均 ０﹒２４４ 歷史波幅％ ９１﹒３９６

２０天平均 ０﹒２５５ 加權平均價 ０﹒２２５

５０天平均 ０﹒２７８ ＲＳＩ１４ １９﹒２１２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１７﹒２７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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普天通信集團（０１７２０） ０﹒２１ －１５﹒６６

比亞迪電子（００２８５） ２０﹒５５ －２﹒６１

偉易達（００３０３） ５５﹒６０ －０﹒２７

中國通信服務（００５５２） ３﹒２７ －１﹒２１

中興（００７６３） １７﹒３２ －０﹒５７

中國鐵塔（００７８８） １﹒０２ 無升跌

富智康集團（０２０３８） １﹒０６ ＋０﹒９５

京信通信（０２３４２） １﹒５０ 無升跌

鴻騰（０６０８８） １﹒２９ ＋８﹒４０

長飛光纖光纜（０６８６９） １２﹒９６ ＋０﹒１５

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（ｅｄ）

