《異動股》普天通信集團跌近１６％創新低，報０﹒２１元

《經濟通通訊社２２日專訊》普天通信集團（０１７２０）跌１５﹒６６％，報０﹒２１元
，最低價０﹒２１元，創上市新低，最高價０﹒２４１元；成交１２４﹒４萬股，成交金額
２７﹒９５萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１７﹒２７萬元。現時最大淨被動
買入券商為富途證券國際，金額１﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒２２３元；現時最大淨被動
賣出券商為瑞銀，金額２０﹒２３萬元，加權平均成交價０﹒２２５元。
現時，恒生指數報２０６１７，升４３點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報７１１２，升
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４６００，升１７點或０﹒３９％；主板成交
７１２﹒７４億元。
上證綜合指數報３２６９，跌２點或０﹒０６％，成交３８３５﹒７６億元人民幣。
深證成份指數報１２３９４，跌６１點或０﹒４９％，成交２３５９﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２１０ 變動 －１５﹒６６％
最高價 ０﹒２４１ 最低價 ０﹒２１０
成交股數 １２４﹒４萬股 成交金額 ２７﹒９５萬
１０天平均 ０﹒２４４ 歷史波幅％ ９１﹒３９６
２０天平均 ０﹒２５５ 加權平均價 ０﹒２２５
５０天平均 ０﹒２７８ ＲＳＩ１４ １９﹒２１２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１７﹒２７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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普天通信集團（０１７２０） ０﹒２１ －１５﹒６６
比亞迪電子（００２８５） ２０﹒５５ －２﹒６１
偉易達（００３０３） ５５﹒６０ －０﹒２７
中國通信服務（００５５２） ３﹒２７ －１﹒２１
中興（００７６３） １７﹒３２ －０﹒５７
中國鐵塔（００７８８） １﹒０２ 無升跌
富智康集團（０２０３８） １﹒０６ ＋０﹒９５
京信通信（０２３４２） １﹒５０ 無升跌
鴻騰（０６０８８） １﹒２９ ＋８﹒４０
長飛光纖光纜（０６８６９） １２﹒９６ ＋０﹒１５
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（ｅｄ）
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