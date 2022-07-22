《經濟通通訊社２２日專訊》財險（０２３２８）於３：２５ｐｍ錄得１手１９０萬股交叉
盤，每股造８﹒２７５元，較上日收市價高０﹒７９％，涉資１５７２﹒２５萬元。
財險現價升０﹒８５％，報８﹒２８元；成交１４６３﹒９９萬股，成交金額１﹒２１億元
，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２６９５﹒８３萬元。（ｒｗ）
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22/07/2022 15:26
《大手成交》財險一手１９０萬股交叉盤，涉資１５７２萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》財險（０２３２８）於３：２５ｐｍ錄得１手１９０萬股交叉
盤，每股造８﹒２７５元，較上日收市價高０﹒７９％，涉資１５７２﹒２５萬元。
財險現價升０﹒８５％，報８﹒２８元；成交１４６３﹒９９萬股，成交金額１﹒２１億元
，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２６９５﹒８３萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
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