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01996 弘陽地產
即時 按盤價 跌1.550 -0.070 (-4.321%)
大手異動

22/07/2022 15:38

《異動股》弘陽地產跌逾１０％創新低，報１﹒４５元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌１０﹒４９％，報１﹒４５元，最
低價１﹒４４元，創上市新低，最高價１﹒６９元；成交３０８﹒２萬股，成交金額
４７２﹒０８萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１６２﹒１９萬元。現時最大淨
被動買入券商為摩根大通，金額２４﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒５６６元；現時最大淨被
動賣出券商為ＶＩＲＴＵ　ＩＴＧ　ＨＫ，金額１１２﹒１１萬元，加權平均成交價１﹒５３４
元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２６﹒０２％。
　　現時，恒生指數報２０６０６，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報７１０７，升
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５９５，升１３點或０﹒２９％；主板成交７４５﹒２４
億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌２點或０﹒０６％，成交３８３５﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９４，跌６１點或０﹒４９％，成交２３５９﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒４５０　變動　　　　－１０﹒４９％
　　最高價　　　　　１﹒６９０　最低價　　　　　１﹒４４０
　　成交股數　　３０８﹒２萬股　成交金額　　４７２﹒０８萬
　　１０天平均　　　１﹒９２８　歷史波幅％　　７５﹒１１４
　　２０天平均　　　２﹒２４６　加權平均價　　　１﹒５３２
　　５０天平均　　　２﹒３８８　ＲＳＩ１４　　１７﹒９５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１６２﹒１９萬元；暫連跌
４日，累計跌幅２６﹒０２％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘陽地產（０１９９６）　　　　１﹒４５０　　－１０﹒４９
　　新地（０００１６）　　　　　９０﹒９５０　　　－０﹒２２
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒４００　　　＋０﹒２３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９７０　　　　　無升跌
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒３５０　　　　　無升跌
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒９５０　　　－２﹒１４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１４０　　　－１﹒２６
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒１６０　　　＋０﹒２６
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒３１５　　　－４﹒５５
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒１８０　－８８﹒３１＊
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　＊中途停牌
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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