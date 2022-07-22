《異動股》弘陽地產跌逾１０％創新低，報１﹒４５元

《經濟通通訊社２２日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌１０﹒４９％，報１﹒４５元，最
低價１﹒４４元，創上市新低，最高價１﹒６９元；成交３０８﹒２萬股，成交金額
４７２﹒０８萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１６２﹒１９萬元。現時最大淨
被動買入券商為摩根大通，金額２４﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒５６６元；現時最大淨被
動賣出券商為ＶＩＲＴＵ ＩＴＧ ＨＫ，金額１１２﹒１１萬元，加權平均成交價１﹒５３４
元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２６﹒０２％。
現時，恒生指數報２０６０６，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報７１０７，升
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５９５，升１３點或０﹒２９％；主板成交７４５﹒２４
億元。
上證綜合指數報３２６９，跌２點或０﹒０６％，成交３８３５﹒７６億元人民幣。
深證成份指數報１２３９４，跌６１點或０﹒４９％，成交２３５９﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒４５０ 變動 －１０﹒４９％
最高價 １﹒６９０ 最低價 １﹒４４０
成交股數 ３０８﹒２萬股 成交金額 ４７２﹒０８萬
１０天平均 １﹒９２８ 歷史波幅％ ７５﹒１１４
２０天平均 ２﹒２４６ 加權平均價 １﹒５３２
５０天平均 ２﹒３８８ ＲＳＩ１４ １７﹒９５６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１６２﹒１９萬元；暫連跌
４日，累計跌幅２６﹒０２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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弘陽地產（０１９９６） １﹒４５０ －１０﹒４９
新地（０００１６） ９０﹒９５０ －０﹒２２
中海外（００６８８） ２１﹒４００ ＋０﹒２３
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９７０ 無升跌
龍湖（００９６０） ２６﹒３５０ 無升跌
潤地（０１１０９） ３１﹒９５０ －２﹒１４
碧桂園（０２００７） ３﹒１４０ －１﹒２６
萬科企業（０２２０２） １５﹒１６０ ＋０﹒２６
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３１５ －４﹒５５
滙景控股（０９９６８） ０﹒１８０ －８８﹒３１＊
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＊中途停牌
（ｅｄ）
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