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02231 景業名邦集團
即時 按盤價 跌1.450 -0.080 (-5.229%)
大手異動

22/07/2022 15:42

《異動股》景業名邦集團挫逾１２％創新低，報１﹒３４元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》景業名邦集團（０２２３１）跌１２﹒４２％，報１﹒３４元
，最低價１﹒１４元，創上市新低，最高價１﹒３４元；成交１６﹒３萬股，成交金額
２１﹒８６萬元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１８﹒９１萬元。現時最大淨被動買
入券商為電訊數碼證券，金額１１４０元，加權平均成交價１﹒１４元；現時最大淨被動賣出券
商為中銀國際證券，金額７３７０元，加權平均成交價１﹒３４元。以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅１５﹒１９％。
　　現時，恒生指數報２０５９４，升１９點或０﹒１％；恒生中國企業指數報７１０３，升４
點或０﹒０６％；恒生科技指數報４５９３，升１０點或０﹒２４％；主板成交７５２﹒９３億
元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌２點或０﹒０６％，成交３８３５﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９４，跌６１點或０﹒４９％，成交２３５９﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒３４０　變動　　　　－１２﹒４２％
　　最高價　　　　１﹒３４０　最低價　　　　　１﹒１４０
　　成交股數　　１６﹒３萬股　成交金額　　　２１﹒８６萬
　　１０天平均　　１﹒５５２　歷史波幅％　　２１﹒８８２
　　２０天平均　　１﹒６０８　加權平均價　　　１﹒３４１
　　５０天平均　　１﹒７４５　ＲＳＩ１４　　１６﹒９０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１８﹒９１萬元；暫連跌３日
，累計跌幅１５﹒１９％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　景業名邦集團（０２２３１）　　１﹒３４　　－１２﹒４２
　　新地（０００１６）　　　　　９０﹒９０　　　－０﹒２７
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒４５　　　＋０﹒４７
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９６　　　－０﹒５１
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒４５　　　＋０﹒３８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒９５　　　－２﹒１４
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒３０　　　　　無升跌
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１４　　　－１﹒２６
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒１２　　　　　無升跌
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒１８　－８８﹒３１＊
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　＊中途停牌
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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