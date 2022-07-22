《異動股》景業名邦集團挫逾１２％創新低，報１﹒３４元

《經濟通通訊社２２日專訊》景業名邦集團（０２２３１）跌１２﹒４２％，報１﹒３４元
，最低價１﹒１４元，創上市新低，最高價１﹒３４元；成交１６﹒３萬股，成交金額
２１﹒８６萬元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１８﹒９１萬元。現時最大淨被動買
入券商為電訊數碼證券，金額１１４０元，加權平均成交價１﹒１４元；現時最大淨被動賣出券
商為中銀國際證券，金額７３７０元，加權平均成交價１﹒３４元。以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅１５﹒１９％。
現時，恒生指數報２０５９４，升１９點或０﹒１％；恒生中國企業指數報７１０３，升４
點或０﹒０６％；恒生科技指數報４５９３，升１０點或０﹒２４％；主板成交７５２﹒９３億
元。
上證綜合指數報３２６９，跌２點或０﹒０６％，成交３８３５﹒７６億元人民幣。
深證成份指數報１２３９４，跌６１點或０﹒４９％，成交２３５９﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒３４０ 變動 －１２﹒４２％
最高價 １﹒３４０ 最低價 １﹒１４０
成交股數 １６﹒３萬股 成交金額 ２１﹒８６萬
１０天平均 １﹒５５２ 歷史波幅％ ２１﹒８８２
２０天平均 １﹒６０８ 加權平均價 １﹒３４１
５０天平均 １﹒７４５ ＲＳＩ１４ １６﹒９０４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１８﹒９１萬元；暫連跌３日
，累計跌幅１５﹒１９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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景業名邦集團（０２２３１） １﹒３４ －１２﹒４２
新地（０００１６） ９０﹒９０ －０﹒２７
中海外（００６８８） ２１﹒４５ ＋０﹒４７
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９６ －０﹒５１
龍湖（００９６０） ２６﹒４５ ＋０﹒３８
潤地（０１１０９） ３１﹒９５ －２﹒１４
長實（０１１１３） ５５﹒３０ 無升跌
碧桂園（０２００７） ３﹒１４ －１﹒２６
萬科企業（０２２０２） １５﹒１２ 無升跌
滙景控股（０９９６８） ０﹒１８ －８８﹒３１＊
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＊中途停牌
（ｅｄ）
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