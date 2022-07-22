《經濟通通訊社２２日專訊》百濟神州（０６１６０）於４：０１ｐｍ錄得１手１０萬股交
叉盤，每股造１０９﹒０５元，較上日收市價低０﹒５％，涉資１０９０﹒５萬元。（ｒｗ）
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22/07/2022 16:02
《大手成交》百濟神州一手１０萬股交叉盤，涉資１０９０萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》百濟神州（０６１６０）於４：０１ｐｍ錄得１手１０萬股交
叉盤，每股造１０９﹒０５元，較上日收市價低０﹒５％，涉資１０９０﹒５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
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