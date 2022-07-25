《經濟通通訊社２５日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）於市前９：００ａｍ錄得１手
１３﹒２萬股市前交易，每股造２０８﹒４８７元，較上日收市價高０﹒９１％，涉資
２７５２﹒０３萬元。（ｒｗ）
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25/07/2022 09:01
《大手成交》嗶哩嗶哩一手約１３萬股市前交易，涉資２７５２萬元
《經濟通通訊社２５日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）於市前９：００ａｍ錄得１手
１３﹒２萬股市前交易，每股造２０８﹒４８７元，較上日收市價高０﹒９１％，涉資
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|備註：
|即時報價更新時間為 25/07/2022 13:28
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