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09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
即時 按盤價 跌197.800 -8.800 (-4.259%)
大手異動

25/07/2022 09:01

《大手成交》嗶哩嗶哩一手約１３萬股市前交易，涉資２７５２萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）於市前９：００ａｍ錄得１手
１３﹒２萬股市前交易，每股造２０８﹒４８７元，較上日收市價高０﹒９１％，涉資
２７５２﹒０３萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:28
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