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02015 理想汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌133.000 -8.600 (-6.073%)
大手異動

25/07/2022 09:30

《中概異動》理想汽車（０２０１５）挫逾６％，報１３３元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》理想汽車（０２０１５）跌６﹒０７％，報１３３元，較
ＡＤＲ收市低１﹒３７％，最低價１３２﹒１元，創１個月新低，最高價１３５元；成交
１０﹒２３萬股，成交金額１３７６﹒４８萬元；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出
２８３﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額１１５﹒１８萬元，加權平均
成交價１３２﹒６１５元；現時最大淨被動賣出券商為銀河—聯昌證券，金額８﹒６１萬元，加
權平均成交價１３４﹒５元。
　　現時，恒生指數報２０５１３，跌９５點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報７０６５，跌
４０點或０﹒５８％；恒生科技指數報４５５３，跌４４點或０﹒９６％；主板成交１５﹒６５
億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌不足１點，成交２３﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８６，跌７點或０﹒０６％，成交１６﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１３３﹒０００　變動　　　　　　－６﹒０７％
　　最高價　　　１３５﹒０００　最低價　　　　１３２﹒１００
　　成交股數　　１０﹒２３萬股　成交金額　　１３７６﹒４８萬
　　１０天平均　１４５﹒３５０　歷史波幅％　　　５８﹒９７４
　　２０天平均　１４８﹒９１０　加權平均價　　１３４﹒５５４
　　５０天平均　１２６﹒５６０　ＲＳＩ１４　　　４２﹒８３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出２８３﹒５４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車（０２０１５）　１３３﹒０　－６﹒０７
　　騰訊（００７００）　　　３２９﹒６　－０﹒７２
　　美團（０３６９０）　　　１９０﹒０　－０﹒８９
　　京東集團（０９６１８）　２４４﹒８　－０﹒８９
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２０１﹒８　－２﹒３２
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９８﹒５　－４﹒５５
　　百度（０９８８８）　　　１３９﹒２　－０﹒６４
　　攜程（０９９６１）　　　２０９﹒０　－０﹒１０
　　阿里（０９９８８）　　　１００﹒１　－１﹒９６
　　網易（０９９９９）　　　１５０﹒５　－０﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:29
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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