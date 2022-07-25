《中概異動》理想汽車（０２０１５）挫逾６％，報１３３元

《經濟通通訊社２５日專訊》理想汽車（０２０１５）跌６﹒０７％，報１３３元，較
ＡＤＲ收市低１﹒３７％，最低價１３２﹒１元，創１個月新低，最高價１３５元；成交
１０﹒２３萬股，成交金額１３７６﹒４８萬元；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出
２８３﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額１１５﹒１８萬元，加權平均
成交價１３２﹒６１５元；現時最大淨被動賣出券商為銀河—聯昌證券，金額８﹒６１萬元，加
權平均成交價１３４﹒５元。
現時，恒生指數報２０５１３，跌９５點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報７０６５，跌
４０點或０﹒５８％；恒生科技指數報４５５３，跌４４點或０﹒９６％；主板成交１５﹒６５
億元。
上證綜合指數報３２６９，跌不足１點，成交２３﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１２３８６，跌７點或０﹒０６％，成交１６﹒９７億元人民幣。
基本資料
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現價 １３３﹒０００ 變動 －６﹒０７％
最高價 １３５﹒０００ 最低價 １３２﹒１００
成交股數 １０﹒２３萬股 成交金額 １３７６﹒４８萬
１０天平均 １４５﹒３５０ 歷史波幅％ ５８﹒９７４
２０天平均 １４８﹒９１０ 加權平均價 １３４﹒５５４
５０天平均 １２６﹒５６０ ＲＳＩ１４ ４２﹒８３６
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出２８３﹒５４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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理想汽車（０２０１５） １３３﹒０ －６﹒０７
騰訊（００７００） ３２９﹒６ －０﹒７２
美團（０３６９０） １９０﹒０ －０﹒８９
京東集團（０９６１８） ２４４﹒８ －０﹒８９
嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０１﹒８ －２﹒３２
小鵬汽車（０９８６８） ９８﹒５ －４﹒５５
百度（０９８８８） １３９﹒２ －０﹒６４
攜程（０９９６１） ２０９﹒０ －０﹒１０
阿里（０９９８８） １００﹒１ －１﹒９６
網易（０９９９９） １５０﹒５ －０﹒４０
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（ｅｄ）
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