《中概異動》理想汽車（０２０１５）挫逾６％，報１３３元

《經濟通通訊社２５日專訊》理想汽車（０２０１５）跌６﹒０７％，報１３３元，較

ＡＤＲ收市低１﹒３７％，最低價１３２﹒１元，創１個月新低，最高價１３５元；成交

１０﹒２３萬股，成交金額１３７６﹒４８萬元；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出

２８３﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額１１５﹒１８萬元，加權平均

成交價１３２﹒６１５元；現時最大淨被動賣出券商為銀河—聯昌證券，金額８﹒６１萬元，加

權平均成交價１３４﹒５元。

現時，恒生指數報２０５１３，跌９５點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報７０６５，跌

４０點或０﹒５８％；恒生科技指數報４５５３，跌４４點或０﹒９６％；主板成交１５﹒６５

億元。

上證綜合指數報３２６９，跌不足１點，成交２３﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２３８６，跌７點或０﹒０６％，成交１６﹒９７億元人民幣。



基本資料

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現價 １３３﹒０００ 變動 －６﹒０７％

最高價 １３５﹒０００ 最低價 １３２﹒１００

成交股數 １０﹒２３萬股 成交金額 １３７６﹒４８萬

１０天平均 １４５﹒３５０ 歷史波幅％ ５８﹒９７４

２０天平均 １４８﹒９１０ 加權平均價 １３４﹒５５４

５０天平均 １２６﹒５６０ ＲＳＩ１４ ４２﹒８３６

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出２８３﹒５４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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理想汽車（０２０１５） １３３﹒０ －６﹒０７

騰訊（００７００） ３２９﹒６ －０﹒７２

美團（０３６９０） １９０﹒０ －０﹒８９

京東集團（０９６１８） ２４４﹒８ －０﹒８９

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０１﹒８ －２﹒３２

小鵬汽車（０９８６８） ９８﹒５ －４﹒５５

百度（０９８８８） １３９﹒２ －０﹒６４

攜程（０９９６１） ２０９﹒０ －０﹒１０

阿里（０９９８８） １００﹒１ －１﹒９６

網易（０９９９９） １５０﹒５ －０﹒４０

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（ｅｄ）

