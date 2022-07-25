《經濟通通訊社２５日專訊》易方達Ａ５０－Ｒ（８３１１１）於９：３１ａｍ錄得１手
１４８０萬股非自動對盤，每股造２﹒２３８元人民幣，較上日收市價高０﹒１８％，涉資
３３１２﹒２４萬元人民幣。
易方達Ａ５０－Ｒ現價跌０﹒０９％，報２﹒２３２元人民幣；成交１８５０萬股，成交金
額４１３９﹒９３萬元人民幣，主動買沽比率。（ｒｗ）
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25/07/2022 09:32
《大手成交》易方達Ａ５０－Ｒ非自動對盤涉三千萬
《經濟通通訊社２５日專訊》易方達Ａ５０－Ｒ（８３１１１）於９：３１ａｍ錄得１手
１４８０萬股非自動對盤，每股造２﹒２３８元人民幣，較上日收市價高０﹒１８％，涉資
３３１２﹒２４萬元人民幣。
易方達Ａ５０－Ｒ現價跌０﹒０９％，報２﹒２３２元人民幣；成交１８５０萬股，成交金
額４１３９﹒９３萬元人民幣，主動買沽比率。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 25/07/2022 13:29
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