《異動股》東江環保漲近８％突破２５０天線，報３﹒６６元

《經濟通通訊社２５日專訊》東江環保（００８９５）升７﹒９６％，報３﹒６６元，升穿

２５０天線（３﹒４１２元），最高價３﹒８元，創１個月新高，最低價３﹒３９元；成交

８０﹒３４萬股，成交金額２９４﹒２萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出

５４﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為復星恆利證券，金額１０﹒９１萬元，加權平均成

交價３﹒５８９元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１３﹒３９萬元，加權

平均成交價３﹒６５８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３２﹒１３％。

現時，恒生指數報２０５４６，跌６３點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報７０７８，跌

２８點或０﹒４％；恒生科技指數報４５５７，跌４０點或０﹒８８％；主板成交４１﹒９９億

元。

上證綜合指數報３２６３，跌６點或０﹒２１％，成交１７０﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２３５５，跌３８點或０﹒３１％，成交１１５﹒６３億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒６６０ 變動 ＋７﹒９６％

最高價 ３﹒８００ 最低價 ３﹒３９０

成交股數 ８０﹒３４萬股 成交金額 ２９４﹒２萬

１０天平均 ２﹒９３８ 歷史波幅％ ７８﹒２４０

２０天平均 ２﹒８７４ 加權平均價 ３﹒６６２

５０天平均 ２﹒７７２ ＲＳＩ１４ ８３﹒１５６

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出

５４﹒５３萬元；暫連升２日，累計升幅３２﹒１３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東江環保（００８９５） ３﹒６６０ ＋７﹒９６

光大環境（００２５７） ４﹒１５０ ＋１﹒７２

粵海投資（００２７０） ７﹒８５０ ＋０﹒１３

海螺環保（００５８７） ６﹒４４０ ＋０﹒３１

齊合環保（００９７６） ０﹒７６０ 無升跌

天津創業環保股份（０１０６５） ３﹒０８０ －０﹒９６

中國水業集團（０１１２９） ０﹒２０５ －０﹒９７

偉祿集團（０１１９６） １０﹒０００ －０﹒６０

綠色動力環保（０１３３０） ３﹒１３０ －３﹒６９

達力環保（０１７９０） ０﹒７３０ 無升跌

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（ｅｄ）

