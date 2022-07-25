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00895 東江環保
即時 按盤價 升3.560 +0.170 (+5.015%)
大手異動

25/07/2022 09:32

《異動股》東江環保漲近８％突破２５０天線，報３﹒６６元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》東江環保（００８９５）升７﹒９６％，報３﹒６６元，升穿
２５０天線（３﹒４１２元），最高價３﹒８元，創１個月新高，最低價３﹒３９元；成交
８０﹒３４萬股，成交金額２９４﹒２萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
５４﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為復星恆利證券，金額１０﹒９１萬元，加權平均成
交價３﹒５８９元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１３﹒３９萬元，加權
平均成交價３﹒６５８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３２﹒１３％。
　　現時，恒生指數報２０５４６，跌６３點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報７０７８，跌
２８點或０﹒４％；恒生科技指數報４５５７，跌４０點或０﹒８８％；主板成交４１﹒９９億
元。
　　上證綜合指數報３２６３，跌６點或０﹒２１％，成交１７０﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５５，跌３８點或０﹒３１％，成交１１５﹒６３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３﹒６６０　變動　　　　＋７﹒９６％
　　最高價　　　　　３﹒８００　最低價　　　　３﹒３９０
　　成交股數　　８０﹒３４萬股　成交金額　　２９４﹒２萬
　　１０天平均　　　２﹒９３８　歷史波幅％　７８﹒２４０
　　２０天平均　　　２﹒８７４　加權平均價　　３﹒６６２
　　５０天平均　　　２﹒７７２　ＲＳＩ１４　８３﹒１５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
５４﹒５３萬元；暫連升２日，累計升幅３２﹒１３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東江環保（００８９５）　　　　　　３﹒６６０　＋７﹒９６
　　光大環境（００２５７）　　　　　　４﹒１５０　＋１﹒７２
　　粵海投資（００２７０）　　　　　　７﹒８５０　＋０﹒１３
　　海螺環保（００５８７）　　　　　　６﹒４４０　＋０﹒３１
　　齊合環保（００９７６）　　　　　　０﹒７６０　　　無升跌
　　天津創業環保股份（０１０６５）　　３﹒０８０　－０﹒９６
　　中國水業集團（０１１２９）　　　　０﹒２０５　－０﹒９７
　　偉祿集團（０１１９６）　　　　　１０﹒０００　－０﹒６０
　　綠色動力環保（０１３３０）　　　　３﹒１３０　－３﹒６９
　　達力環保（０１７９０）　　　　　　０﹒７３０　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:30
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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