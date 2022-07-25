《異動股》東江環保漲近８％突破２５０天線，報３﹒６６元

《經濟通通訊社２５日專訊》東江環保（００８９５）升７﹒９６％，報３﹒６６元，升穿
２５０天線（３﹒４１２元），最高價３﹒８元，創１個月新高，最低價３﹒３９元；成交
８０﹒３４萬股，成交金額２９４﹒２萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
５４﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為復星恆利證券，金額１０﹒９１萬元，加權平均成
交價３﹒５８９元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１３﹒３９萬元，加權
平均成交價３﹒６５８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３２﹒１３％。
現時，恒生指數報２０５４６，跌６３點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報７０７８，跌
２８點或０﹒４％；恒生科技指數報４５５７，跌４０點或０﹒８８％；主板成交４１﹒９９億
元。
上證綜合指數報３２６３，跌６點或０﹒２１％，成交１７０﹒２７億元人民幣。
深證成份指數報１２３５５，跌３８點或０﹒３１％，成交１１５﹒６３億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒６６０ 變動 ＋７﹒９６％
最高價 ３﹒８００ 最低價 ３﹒３９０
成交股數 ８０﹒３４萬股 成交金額 ２９４﹒２萬
１０天平均 ２﹒９３８ 歷史波幅％ ７８﹒２４０
２０天平均 ２﹒８７４ 加權平均價 ３﹒６６２
５０天平均 ２﹒７７２ ＲＳＩ１４ ８３﹒１５６
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
５４﹒５３萬元；暫連升２日，累計升幅３２﹒１３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東江環保（００８９５） ３﹒６６０ ＋７﹒９６
光大環境（００２５７） ４﹒１５０ ＋１﹒７２
粵海投資（００２７０） ７﹒８５０ ＋０﹒１３
海螺環保（００５８７） ６﹒４４０ ＋０﹒３１
齊合環保（００９７６） ０﹒７６０ 無升跌
天津創業環保股份（０１０６５） ３﹒０８０ －０﹒９６
中國水業集團（０１１２９） ０﹒２０５ －０﹒９７
偉祿集團（０１１９６） １０﹒０００ －０﹒６０
綠色動力環保（０１３３０） ３﹒１３０ －３﹒６９
達力環保（０１７９０） ０﹒７３０ 無升跌
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（ｅｄ）
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