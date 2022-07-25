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00881 中升控股
即時 按盤價 跌46.450 -2.200 (-4.522%)
大手異動

25/07/2022 09:33

《異動股》中升控股（００８８１）跌逾３％，報４７元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中升控股（００８８１）跌３﹒３９％，報４７元，最低價
４６﹒４５元，創１個月新低，最高價４８﹒６元；成交３８﹒８５萬股，成交金額
１８７９﹒６３萬元；主動買沽比率１２：８８，資金淨主動賣出２５５﹒４６萬元。現時最大
淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額８０﹒６７萬元，加權平均成交價４７﹒５４７元；現時
最大淨被動賣出券商為中國通海證券，金額８﹒３６萬元，加權平均成交價４７﹒７７１元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒９６％。
　　現時，恒生指數報２０５３７，跌７１點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報７０７４，跌
３１點或０﹒４５％；恒生科技指數報４５５０，跌４６點或１﹒０２％；主板成交４６﹒４８
億元。
　　上證綜合指數報３２６２，跌７點或０﹒２３％，成交１９９﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４３，跌５０點或０﹒４１％，成交１３２﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４７﹒０００　變動　　　　　　－３﹒３９％
　　最高價　　　　４８﹒６００　最低價　　　　　４６﹒４５０
　　成交股數　　３８﹒８５萬股　成交金額　　１８７９﹒６３萬
　　１０天平均　　５１﹒５３５　歷史波幅％　　　２９﹒４５１
　　２０天平均　　５３﹒５６７　加權平均價　　　４８﹒３８２
　　５０天平均　　５４﹒２３５　ＲＳＩ１４　　　２４﹒４７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率１２：８８，資金淨主動賣出２５５﹒４６萬元；暫連
跌３日，累計跌幅９﹒９６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中升控股（００８８１）　　４７﹒００　－３﹒３９
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒１８　－１﹒４６
　　力勁科技（００５５８）　　１４﹒０２　－２﹒２３
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒１１　＋０﹒４８
　　比亞迪（０１２１１）　　２８０﹒００　－１﹒８９
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７３﹒６０　－０﹒８１
　　理想汽車（０２０１５）　１３５﹒００　－４﹒６６
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒５７　－１﹒０５
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒７８　－２﹒８９
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９８﹒４５　－４﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:30
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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