《異動股》中升控股（００８８１）跌逾３％，報４７元

《經濟通通訊社２５日專訊》中升控股（００８８１）跌３﹒３９％，報４７元，最低價
４６﹒４５元，創１個月新低，最高價４８﹒６元；成交３８﹒８５萬股，成交金額
１８７９﹒６３萬元；主動買沽比率１２：８８，資金淨主動賣出２５５﹒４６萬元。現時最大
淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額８０﹒６７萬元，加權平均成交價４７﹒５４７元；現時
最大淨被動賣出券商為中國通海證券，金額８﹒３６萬元，加權平均成交價４７﹒７７１元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒９６％。
現時，恒生指數報２０５３７，跌７１點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報７０７４，跌
３１點或０﹒４５％；恒生科技指數報４５５０，跌４６點或１﹒０２％；主板成交４６﹒４８
億元。
上證綜合指數報３２６２，跌７點或０﹒２３％，成交１９９﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１２３４３，跌５０點或０﹒４１％，成交１３２﹒６９億元人民幣。
基本資料
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現價 ４７﹒０００ 變動 －３﹒３９％
最高價 ４８﹒６００ 最低價 ４６﹒４５０
成交股數 ３８﹒８５萬股 成交金額 １８７９﹒６３萬
１０天平均 ５１﹒５３５ 歷史波幅％ ２９﹒４５１
２０天平均 ５３﹒５６７ 加權平均價 ４８﹒３８２
５０天平均 ５４﹒２３５ ＲＳＩ１４ ２４﹒４７４
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率１２：８８，資金淨主動賣出２５５﹒４６萬元；暫連
跌３日，累計跌幅９﹒９６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中升控股（００８８１） ４７﹒００ －３﹒３９
吉利汽車（００１７５） １６﹒１８ －１﹒４６
力勁科技（００５５８） １４﹒０２ －２﹒２３
億和控股（００８３８） ２﹒１１ ＋０﹒４８
比亞迪（０１２１１） ２８０﹒００ －１﹒８９
贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒６０ －０﹒８１
理想汽車（０２０１５） １３５﹒００ －４﹒６６
廣汽集團（０２２３８） ７﹒５７ －１﹒０５
長汽（０２３３３） １２﹒７８ －２﹒８９
小鵬汽車（０９８６８） ９８﹒４５ －４﹒６０
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（ｅｄ）
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