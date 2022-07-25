《異動股》企展控股（０１８０８）升逾２３％，報１﹒８５元

《經濟通通訊社２５日專訊》企展控股（０１８０８）升２３﹒３３％，報１﹒８５元，最

高價１﹒８５元，最低價１﹒５８元；成交４１﹒２萬股，成交金額７１﹒５２萬元；主動買沽

比率７５：２５，資金淨主動買入３６﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，

金額７﹒７萬元，加權平均成交價１﹒７５元；現時最大淨被動賣出券商為利銘證券，金額

８﹒８４萬元，加權平均成交價１﹒７元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅

２４２﹒５９％。

現時，恒生指數報２０５３９，跌７０點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報７０７４，跌

３２點或０﹒４５％；恒生科技指數報４５５１，跌４５點或１％；主板成交６１﹒６４億元。

上證綜合指數報３２６６，跌３點或０﹒１１％，成交３０２﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２３７６，跌１７點或０﹒１４％，成交２０４﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒８５０ 變動 ＋２３﹒３３％

最高價 １﹒８５０ 最低價 １﹒５８０

成交股數 ４１﹒２萬股 成交金額 ７１﹒５２萬

１０天平均 ０﹒８３２ 歷史波幅％ ２７８﹒４７５

２０天平均 ０﹒６７７ 加權平均價 １﹒７３６

５０天平均 ０﹒６８９ ＲＳＩ１４ ９１﹒５２７

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股份狀態：主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３６﹒１５萬元；暫連升４日，累計升幅

２４２﹒５９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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企展控股（０１８０８） １﹒８５ ＋２３﹒３３

中國軟件國際（００３５４） ７﹒３７ －０﹒９４

民航信息（００６９６） １４﹒００ 無升跌

博維智慧（０１２０４） １﹒２１ －０﹒８２

世紀睿科（０１４５０） ３﹒７１ －０﹒８０

新意網集團（０１６８６） ５﹒５０ 無升跌

塗鴉智能－Ｗ（０２３９１） １７﹒０４ －８﹒３９

中國通號（０３９６９） ２﹒５３ －０﹒７８

萬國數據（０９６９８） ２７﹒７０ －３﹒１５

聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ６﹒２４ ＋１﹒９６

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（ｅｄ）

