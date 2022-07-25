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01808 企展控股
即時 按盤價 升2.000 +0.500 (+33.333%)
大手異動

25/07/2022 09:35

《異動股》企展控股（０１８０８）升逾２３％，報１﹒８５元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》企展控股（０１８０８）升２３﹒３３％，報１﹒８５元，最
高價１﹒８５元，最低價１﹒５８元；成交４１﹒２萬股，成交金額７１﹒５２萬元；主動買沽
比率７５：２５，資金淨主動買入３６﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，
金額７﹒７萬元，加權平均成交價１﹒７５元；現時最大淨被動賣出券商為利銘證券，金額
８﹒８４萬元，加權平均成交價１﹒７元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅
２４２﹒５９％。
　　現時，恒生指數報２０５３９，跌７０點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報７０７４，跌
３２點或０﹒４５％；恒生科技指數報４５５１，跌４５點或１％；主板成交６１﹒６４億元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌３點或０﹒１１％，成交３０２﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７６，跌１７點或０﹒１４％，成交２０４﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒８５０　變動　　　　＋２３﹒３３％
　　最高價　　　　１﹒８５０　最低價　　　　　１﹒５８０
　　成交股數　　４１﹒２萬股　成交金額　　　７１﹒５２萬
　　１０天平均　　０﹒８３２　歷史波幅％　２７８﹒４７５
　　２０天平均　　０﹒６７７　加權平均價　　　１﹒７３６
　　５０天平均　　０﹒６８９　ＲＳＩ１４　　９１﹒５２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３６﹒１５萬元；暫連升４日，累計升幅
２４２﹒５９％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　企展控股（０１８０８）　　　　　１﹒８５　＋２３﹒３３
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒３７　　－０﹒９４
　　民航信息（００６９６）　　　　１４﹒００　　　　無升跌
　　博維智慧（０１２０４）　　　　　１﹒２１　　－０﹒８２
　　世紀睿科（０１４５０）　　　　　３﹒７１　　－０﹒８０
　　新意網集團（０１６８６）　　　　５﹒５０　　　　無升跌
　　塗鴉智能－Ｗ（０２３９１）　　１７﹒０４　　－８﹒３９
　　中國通號（０３９６９）　　　　　２﹒５３　　－０﹒７８
　　萬國數據（０９６９８）　　　　２７﹒７０　　－３﹒１５
　　聯易融科技－Ｗ（０９９５９）　　６﹒２４　　＋１﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:30
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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