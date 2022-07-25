《異動股》企展控股（０１８０８）升逾２３％，報１﹒８５元

《經濟通通訊社２５日專訊》企展控股（０１８０８）升２３﹒３３％，報１﹒８５元，最
高價１﹒８５元，最低價１﹒５８元；成交４１﹒２萬股，成交金額７１﹒５２萬元；主動買沽
比率７５：２５，資金淨主動買入３６﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，
金額７﹒７萬元，加權平均成交價１﹒７５元；現時最大淨被動賣出券商為利銘證券，金額
８﹒８４萬元，加權平均成交價１﹒７元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅
２４２﹒５９％。
現時，恒生指數報２０５３９，跌７０點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報７０７４，跌
３２點或０﹒４５％；恒生科技指數報４５５１，跌４５點或１％；主板成交６１﹒６４億元。
上證綜合指數報３２６６，跌３點或０﹒１１％，成交３０２﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２３７６，跌１７點或０﹒１４％，成交２０４﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒８５０ 變動 ＋２３﹒３３％
最高價 １﹒８５０ 最低價 １﹒５８０
成交股數 ４１﹒２萬股 成交金額 ７１﹒５２萬
１０天平均 ０﹒８３２ 歷史波幅％ ２７８﹒４７５
２０天平均 ０﹒６７７ 加權平均價 １﹒７３６
５０天平均 ０﹒６８９ ＲＳＩ１４ ９１﹒５２７
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股份狀態：主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３６﹒１５萬元；暫連升４日，累計升幅
２４２﹒５９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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企展控股（０１８０８） １﹒８５ ＋２３﹒３３
中國軟件國際（００３５４） ７﹒３７ －０﹒９４
民航信息（００６９６） １４﹒００ 無升跌
博維智慧（０１２０４） １﹒２１ －０﹒８２
世紀睿科（０１４５０） ３﹒７１ －０﹒８０
新意網集團（０１６８６） ５﹒５０ 無升跌
塗鴉智能－Ｗ（０２３９１） １７﹒０４ －８﹒３９
中國通號（０３９６９） ２﹒５３ －０﹒７８
萬國數據（０９６９８） ２７﹒７０ －３﹒１５
聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ６﹒２４ ＋１﹒９６
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（ｅｄ）
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