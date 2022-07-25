《中資異動》中國飛鶴挫近１１％失守１００天線，報７﹒４２元

《經濟通通訊社２５日專訊》中國飛鶴（０６１８６）跌１０﹒８２％，報７﹒４２元，跌
穿１００天線（７﹒９９５元），最低價７﹒４２元，創１個月新低，最高價７﹒９１元；成交
８７５﹒１萬股，成交金額６６７５﹒８７萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出
３７４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額７０７﹒６４萬元，加權平均成交
價７﹒５９６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６３１﹒７３萬元，加權平均成交
價７﹒５５９元。
現時，恒生指數報２０５０４，跌１０４點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報７０５７，
跌４９點或０﹒７％；恒生科技指數報４５２８，跌６９點或１﹒５１％；主板成交
１０４﹒１４億元。
上證綜合指數報３２７０，升不足１點，成交５３７﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２３９３，跌１點或０﹒０１％，成交３５１﹒３４億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒４２０ 變動 －１０﹒８２％
最高價 ７﹒９１０ 最低價 ７﹒４２０
成交股數 ８７５﹒１萬股 成交金額 ６６７５﹒８７萬
１０天平均 ８﹒１９７ 歷史波幅％ ４０﹒８６０
２０天平均 ８﹒４２８ 加權平均價 ７﹒６２９
５０天平均 ８﹒０９１ ＲＳＩ１４ ３５﹒３８７
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３７４
萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國飛鶴（０６１８６） ７﹒４２ －１０﹒８２
潤啤（００２９１） ５２﹒９０ －０﹒９４
特步國際（０１３６８） １３﹒１８ －０﹒３０
百威亞太（０１８７６） ２２﹒４０ －１﹒７５
安踏體育（０２０２０） ９０﹒５５ －０﹒７１
申洲國際（０２３１３） ８３﹒３０ －１﹒１９
蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒８０ －２﹒００
李寧（０２３３１） ６５﹒９０ －０﹒８３
海底撈（０６８６２） １５﹒７０ －１﹒０１
九毛九（０９９２２） １８﹒２４ －０﹒４４
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（ｅｄ）
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