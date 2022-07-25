《中資異動》中國飛鶴挫近１１％失守１００天線，報７﹒４２元

《經濟通通訊社２５日專訊》中國飛鶴（０６１８６）跌１０﹒８２％，報７﹒４２元，跌

穿１００天線（７﹒９９５元），最低價７﹒４２元，創１個月新低，最高價７﹒９１元；成交

８７５﹒１萬股，成交金額６６７５﹒８７萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出

３７４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額７０７﹒６４萬元，加權平均成交

價７﹒５９６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６３１﹒７３萬元，加權平均成交

價７﹒５５９元。

現時，恒生指數報２０５０４，跌１０４點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報７０５７，

跌４９點或０﹒７％；恒生科技指數報４５２８，跌６９點或１﹒５１％；主板成交

１０４﹒１４億元。

上證綜合指數報３２７０，升不足１點，成交５３７﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２３９３，跌１點或０﹒０１％，成交３５１﹒３４億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒４２０ 變動 －１０﹒８２％

最高價 ７﹒９１０ 最低價 ７﹒４２０

成交股數 ８７５﹒１萬股 成交金額 ６６７５﹒８７萬

１０天平均 ８﹒１９７ 歷史波幅％ ４０﹒８６０

２０天平均 ８﹒４２８ 加權平均價 ７﹒６２９

５０天平均 ８﹒０９１ ＲＳＩ１４ ３５﹒３８７

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３７４

萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國飛鶴（０６１８６） ７﹒４２ －１０﹒８２

潤啤（００２９１） ５２﹒９０ －０﹒９４

特步國際（０１３６８） １３﹒１８ －０﹒３０

百威亞太（０１８７６） ２２﹒４０ －１﹒７５

安踏體育（０２０２０） ９０﹒５５ －０﹒７１

申洲國際（０２３１３） ８３﹒３０ －１﹒１９

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒８０ －２﹒００

李寧（０２３３１） ６５﹒９０ －０﹒８３

海底撈（０６８６２） １５﹒７０ －１﹒０１

九毛九（０９９２２） １８﹒２４ －０﹒４４

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（ｅｄ）

