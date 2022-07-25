《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾５％，報２１﹒４元

《經濟通通訊社２５日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升５﹒１６％，報２１﹒４元，最
高價２１﹒５５元，最低價２０﹒０５元，創５２周新低；成交７０８﹒６３萬股，成交金額
１﹒４８億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入４３５４﹒７３萬元。現時最大淨被
動買入券商為滙豐證券經紀，金額３４３﹒５５萬元，加權平均成交價２０﹒４３３元；現時最
大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１５２４﹒２７萬元，加權平均成交價２０﹒７９９元。
現時，恒生指數報２０５０２，跌１０６點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報７０５５，
跌５０點或０﹒７１％；恒生科技指數報４５２３，跌７４點或１﹒６２％；主板成交
１２４﹒３７億元。
上證綜合指數報３２６４，跌５點或０﹒１７％，成交６４７﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２３６８，跌２６點或０﹒２１％，成交４１７﹒２６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１﹒４００ 變動 ＋５﹒１６％
最高價 ２１﹒５５０ 最低價 ２０﹒０５０
成交股數 ７０８﹒６３萬股 成交金額 １﹒４８億
１０天平均 ２３﹒２０５ 歷史波幅％ ７８﹒５２０
２０天平均 ２８﹒２２２ 加權平均價 ２０﹒８１６
５０天平均 ２９﹒２０５ ＲＳＩ１４ ３１﹒３１５
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入４３５４﹒７３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒４０ ＋５﹒１６
世茂服務（００８７３） ２﹒８０ ＋２﹒５６
華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒１５ ＋０﹒４３
融創服務（０１５１６） ３﹒６０ ＋４﹒３５
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒０６ ＋４﹒８４
綠城服務（０２８６９） ７﹒２６ ＋３﹒４２
雅生活（０３３１９） ９﹒８４ ＋３﹒２５
美的置業（０３９９０） ９﹒７６ ＋０﹒９３
保利物業（０６０４９） ４５﹒７５ ＋０﹒９９
金科服務（０９６６６） １５﹒８８ ＋４﹒２０
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（ｅｄ）
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