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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升20.750 +0.400 (+1.966%)
大手異動

25/07/2022 09:44

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾５％，報２１﹒４元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升５﹒１６％，報２１﹒４元，最
高價２１﹒５５元，最低價２０﹒０５元，創５２周新低；成交７０８﹒６３萬股，成交金額
１﹒４８億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入４３５４﹒７３萬元。現時最大淨被
動買入券商為滙豐證券經紀，金額３４３﹒５５萬元，加權平均成交價２０﹒４３３元；現時最
大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１５２４﹒２７萬元，加權平均成交價２０﹒７９９元。
　　現時，恒生指數報２０５０２，跌１０６點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報７０５５，
跌５０點或０﹒７１％；恒生科技指數報４５２３，跌７４點或１﹒６２％；主板成交
１２４﹒３７億元。
　　上證綜合指數報３２６４，跌５點或０﹒１７％，成交６４７﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６８，跌２６點或０﹒２１％，成交４１７﹒２６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２１﹒４００　變動　　　　＋５﹒１６％
　　最高價　　　　　２１﹒５５０　最低價　　　２０﹒０５０
　　成交股數　　７０８﹒６３萬股　成交金額　　　１﹒４８億
　　１０天平均　　　２３﹒２０５　歷史波幅％　７８﹒５２０
　　２０天平均　　　２８﹒２２２　加權平均價　２０﹒８１６
　　５０天平均　　　２９﹒２０５　ＲＳＩ１４　３１﹒３１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入４３５４﹒７３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２１﹒４０　＋５﹒１６
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒８０　＋２﹒５６
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３５﹒１５　＋０﹒４３
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒６０　＋４﹒３５
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒０６　＋４﹒８４
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒２６　＋３﹒４２
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒８４　＋３﹒２５
　　美的置業（０３９９０）　　　　９﹒７６　＋０﹒９３
　　保利物業（０６０４９）　　　４５﹒７５　＋０﹒９９
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒８８　＋４﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:31
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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