《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾５％，報２１﹒４元

《經濟通通訊社２５日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升５﹒１６％，報２１﹒４元，最

高價２１﹒５５元，最低價２０﹒０５元，創５２周新低；成交７０８﹒６３萬股，成交金額

１﹒４８億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入４３５４﹒７３萬元。現時最大淨被

動買入券商為滙豐證券經紀，金額３４３﹒５５萬元，加權平均成交價２０﹒４３３元；現時最

大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１５２４﹒２７萬元，加權平均成交價２０﹒７９９元。

現時，恒生指數報２０５０２，跌１０６點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報７０５５，

跌５０點或０﹒７１％；恒生科技指數報４５２３，跌７４點或１﹒６２％；主板成交

１２４﹒３７億元。

上證綜合指數報３２６４，跌５點或０﹒１７％，成交６４７﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２３６８，跌２６點或０﹒２１％，成交４１７﹒２６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２１﹒４００ 變動 ＋５﹒１６％

最高價 ２１﹒５５０ 最低價 ２０﹒０５０

成交股數 ７０８﹒６３萬股 成交金額 １﹒４８億

１０天平均 ２３﹒２０５ 歷史波幅％ ７８﹒５２０

２０天平均 ２８﹒２２２ 加權平均價 ２０﹒８１６

５０天平均 ２９﹒２０５ ＲＳＩ１４ ３１﹒３１５

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入４３５４﹒７３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒４０ ＋５﹒１６

世茂服務（００８７３） ２﹒８０ ＋２﹒５６

華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒１５ ＋０﹒４３

融創服務（０１５１６） ３﹒６０ ＋４﹒３５

旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒０６ ＋４﹒８４

綠城服務（０２８６９） ７﹒２６ ＋３﹒４２

雅生活（０３３１９） ９﹒８４ ＋３﹒２５

美的置業（０３９９０） ９﹒７６ ＋０﹒９３

保利物業（０６０４９） ４５﹒７５ ＋０﹒９９

金科服務（０９６６６） １５﹒８８ ＋４﹒２０

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（ｅｄ）

