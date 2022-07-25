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00175 吉利汽車
即時 按盤價 跌15.860 -0.560 (-3.410%)
大手異動

25/07/2022 09:46

《異動股》吉利汽車（００１７５）跌近３％，報１５﹒９８元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒６８％，報１５﹒９８元，最
低價１５﹒９２元，最高價１６﹒４６元；成交７４５﹒３萬股，成交金額１﹒２１億元；主動
買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４７３﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資
信息，金額４５４﹒４１萬元，加權平均成交價１６﹒１３７元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根大通，金額１０９６﹒５萬元，加權平均成交價１６﹒１６７元。
　　現時，恒生指數報２０５１６，跌９２點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報７０６２，跌
４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５２８，跌６９點或１﹒５％；主板成交１３７﹒９１
億元。
　　上證綜合指數報３２６１，跌８點或０﹒２５％，成交７００﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５０，跌４３點或０﹒３５％，成交４６２﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１５﹒９８０　變動　　　　－２﹒６８％
　　最高價　　　　１６﹒４６０　最低價　　　１５﹒９２０
　　成交股數　　７４５﹒３萬股　成交金額　　　１﹒２１億
　　１０天平均　　１６﹒５６２　歷史波幅％　５４﹒２３８
　　２０天平均　　１７﹒０３７　加權平均價　１６﹒１８５
　　５０天平均　　１５﹒５８６　ＲＳＩ１４　４５﹒９９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４７３﹒５６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒９８　－２﹒６８
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒９６　－２﹒６５
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒１２　＋０﹒９５
　　中升控股（００８８１）　　４６﹒９５　－３﹒４９
　　比亞迪（０１２１１）　　２７７﹒６０　－２﹒７３
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７３﹒９５　－０﹒３４
　　理想汽車（０２０１５）　１３４﹒４０　－５﹒０８
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒４２　－３﹒０１
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒７２　－３﹒３４
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９７﹒６０　－５﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:31
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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