《異動股》吉利汽車（００１７５）跌近３％，報１５﹒９８元

《經濟通通訊社２５日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒６８％，報１５﹒９８元，最
低價１５﹒９２元，最高價１６﹒４６元；成交７４５﹒３萬股，成交金額１﹒２１億元；主動
買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４７３﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資
信息，金額４５４﹒４１萬元，加權平均成交價１６﹒１３７元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根大通，金額１０９６﹒５萬元，加權平均成交價１６﹒１６７元。
現時，恒生指數報２０５１６，跌９２點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報７０６２，跌
４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５２８，跌６９點或１﹒５％；主板成交１３７﹒９１
億元。
上證綜合指數報３２６１，跌８點或０﹒２５％，成交７００﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２３５０，跌４３點或０﹒３５％，成交４６２﹒０１億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒９８０ 變動 －２﹒６８％
最高價 １６﹒４６０ 最低價 １５﹒９２０
成交股數 ７４５﹒３萬股 成交金額 １﹒２１億
１０天平均 １６﹒５６２ 歷史波幅％ ５４﹒２３８
２０天平均 １７﹒０３７ 加權平均價 １６﹒１８５
５０天平均 １５﹒５８６ ＲＳＩ１４ ４５﹒９９３
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股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４７３﹒５６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利汽車（００１７５） １５﹒９８ －２﹒６８
力勁科技（００５５８） １３﹒９６ －２﹒６５
億和控股（００８３８） ２﹒１２ ＋０﹒９５
中升控股（００８８１） ４６﹒９５ －３﹒４９
比亞迪（０１２１１） ２７７﹒６０ －２﹒７３
贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒９５ －０﹒３４
理想汽車（０２０１５） １３４﹒４０ －５﹒０８
廣汽集團（０２２３８） ７﹒４２ －３﹒０１
長汽（０２３３３） １２﹒７２ －３﹒３４
小鵬汽車（０９８６８） ９７﹒６０ －５﹒４３
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（ｅｄ）
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