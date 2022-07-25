《異動股》吉利汽車（００１７５）跌近３％，報１５﹒９８元

《經濟通通訊社２５日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒６８％，報１５﹒９８元，最

低價１５﹒９２元，最高價１６﹒４６元；成交７４５﹒３萬股，成交金額１﹒２１億元；主動

買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４７３﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資

信息，金額４５４﹒４１萬元，加權平均成交價１６﹒１３７元；現時最大淨被動賣出券商為摩

根大通，金額１０９６﹒５萬元，加權平均成交價１６﹒１６７元。

現時，恒生指數報２０５１６，跌９２點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報７０６２，跌

４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５２８，跌６９點或１﹒５％；主板成交１３７﹒９１

億元。

上證綜合指數報３２６１，跌８點或０﹒２５％，成交７００﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２３５０，跌４３點或０﹒３５％，成交４６２﹒０１億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒９８０ 變動 －２﹒６８％

最高價 １６﹒４６０ 最低價 １５﹒９２０

成交股數 ７４５﹒３萬股 成交金額 １﹒２１億

１０天平均 １６﹒５６２ 歷史波幅％ ５４﹒２３８

２０天平均 １７﹒０３７ 加權平均價 １６﹒１８５

５０天平均 １５﹒５８６ ＲＳＩ１４ ４５﹒９９３

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股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４７３﹒５６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １５﹒９８ －２﹒６８

力勁科技（００５５８） １３﹒９６ －２﹒６５

億和控股（００８３８） ２﹒１２ ＋０﹒９５

中升控股（００８８１） ４６﹒９５ －３﹒４９

比亞迪（０１２１１） ２７７﹒６０ －２﹒７３

贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒９５ －０﹒３４

理想汽車（０２０１５） １３４﹒４０ －５﹒０８

廣汽集團（０２２３８） ７﹒４２ －３﹒０１

長汽（０２３３３） １２﹒７２ －３﹒３４

小鵬汽車（０９８６８） ９７﹒６０ －５﹒４３

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（ｅｄ）

