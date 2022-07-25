《異動股》龍湖（００９６０）升逾５％，報２７﹒９５元

《經濟通通訊社２５日專訊》龍湖（００９６０）升５﹒０８％，報２７﹒９５元，最高價
２８元，最低價２６﹒４５元；成交７７４﹒８８萬股，成交金額２﹒０８億元；主動買沽比率
６１：３９，資金淨主動買入１８２２﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
４８９﹒８萬元，加權平均成交價２７﹒５０６元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，
金額８０４﹒５９萬元，加權平均成交價２７﹒６３６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升
幅６﹒０７％。
現時，恒生指數報２０５０４，跌１０５點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報７０５９，
跌４７點或０﹒６７％；恒生科技指數報４５２４，跌７２點或１﹒５８％；主板成交
１４４﹒１１億元。
上證綜合指數報３２６０，跌９點或０﹒２９％，成交７２８﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２３４３，跌５０點或０﹒４１％，成交４７４﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２７﹒９５０ 變動 ＋５﹒０８％
最高價 ２８﹒０００ 最低價 ２６﹒４５０
成交股數 ７７４﹒８８萬股 成交金額 ２﹒０８億
１０天平均 ２８﹒９５５ 歷史波幅％ ５５﹒４６９
２０天平均 ３１﹒８４８ 加權平均價 ２６﹒８７５
５０天平均 ３３﹒６６５ ＲＳＩ１４ ３６﹒１６４
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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１８２２﹒９７萬元；暫連升２日，累計
升幅６﹒０７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２７﹒９５ ＋５﹒０８
中海外（００６８８） ２２﹒００ ＋２﹒５６
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２２ ＋１３﹒８５
新城發展（０１０３０） ２﹒８６ ＋５﹒９３
潤地（０１１０９） ３２﹒８５ ＋２﹒５０
寶龍地產（０１２３８） １﹒１９ ＋９﹒１７
碧桂園（０２００７） ３﹒３６ ＋７﹒０１
萬科企業（０２２０２） １５﹒５２ ＋２﹒２４
綠城（０３９００） １５﹒６０ ＋２﹒３６
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒００ －３﹒３８
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（ｅｄ）
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