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00960 龍湖集團
即時 按盤價 升28.350 +1.750 (+6.579%)
大手異動

25/07/2022 09:47

《異動股》龍湖（００９６０）升逾５％，報２７﹒９５元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》龍湖（００９６０）升５﹒０８％，報２７﹒９５元，最高價
２８元，最低價２６﹒４５元；成交７７４﹒８８萬股，成交金額２﹒０８億元；主動買沽比率
６１：３９，資金淨主動買入１８２２﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
４８９﹒８萬元，加權平均成交價２７﹒５０６元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，
金額８０４﹒５９萬元，加權平均成交價２７﹒６３６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升
幅６﹒０７％。
　　現時，恒生指數報２０５０４，跌１０５點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報７０５９，
跌４７點或０﹒６７％；恒生科技指數報４５２４，跌７２點或１﹒５８％；主板成交
１４４﹒１１億元。
　　上證綜合指數報３２６０，跌９點或０﹒２９％，成交７２８﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４３，跌５０點或０﹒４１％，成交４７４﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２７﹒９５０　變動　　　　＋５﹒０８％
　　最高價　　　　　２８﹒０００　最低價　　　２６﹒４５０
　　成交股數　　７７４﹒８８萬股　成交金額　　　２﹒０８億
　　１０天平均　　　２８﹒９５５　歷史波幅％　５５﹒４６９
　　２０天平均　　　３１﹒８４８　加權平均價　２６﹒８７５
　　５０天平均　　　３３﹒６６５　ＲＳＩ１４　３６﹒１６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１８２２﹒９７萬元；暫連升２日，累計
升幅６﹒０７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒９５　　＋５﹒０８
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒００　　＋２﹒５６
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２２　＋１３﹒８５
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８６　　＋５﹒９３
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒８５　　＋２﹒５０
　　寶龍地產（０１２３８）　　　　１﹒１９　　＋９﹒１７
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒３６　　＋７﹒０１
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒５２　　＋２﹒２４
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒６０　　＋２﹒３６
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒００　　－３﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:31
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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