《異動股》龍湖（００９６０）升逾５％，報２７﹒９５元

《經濟通通訊社２５日專訊》龍湖（００９６０）升５﹒０８％，報２７﹒９５元，最高價

２８元，最低價２６﹒４５元；成交７７４﹒８８萬股，成交金額２﹒０８億元；主動買沽比率

６１：３９，資金淨主動買入１８２２﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額

４８９﹒８萬元，加權平均成交價２７﹒５０６元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，

金額８０４﹒５９萬元，加權平均成交價２７﹒６３６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升

幅６﹒０７％。

現時，恒生指數報２０５０４，跌１０５點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報７０５９，

跌４７點或０﹒６７％；恒生科技指數報４５２４，跌７２點或１﹒５８％；主板成交

１４４﹒１１億元。

上證綜合指數報３２６０，跌９點或０﹒２９％，成交７２８﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２３４３，跌５０點或０﹒４１％，成交４７４﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２７﹒９５０ 變動 ＋５﹒０８％

最高價 ２８﹒０００ 最低價 ２６﹒４５０

成交股數 ７７４﹒８８萬股 成交金額 ２﹒０８億

１０天平均 ２８﹒９５５ 歷史波幅％ ５５﹒４６９

２０天平均 ３１﹒８４８ 加權平均價 ２６﹒８７５

５０天平均 ３３﹒６６５ ＲＳＩ１４ ３６﹒１６４

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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１８２２﹒９７萬元；暫連升２日，累計

升幅６﹒０７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２７﹒９５ ＋５﹒０８

中海外（００６８８） ２２﹒００ ＋２﹒５６

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２２ ＋１３﹒８５

新城發展（０１０３０） ２﹒８６ ＋５﹒９３

潤地（０１１０９） ３２﹒８５ ＋２﹒５０

寶龍地產（０１２３８） １﹒１９ ＋９﹒１７

碧桂園（０２００７） ３﹒３６ ＋７﹒０１

萬科企業（０２２０２） １５﹒５２ ＋２﹒２４

綠城（０３９００） １５﹒６０ ＋２﹒３６

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒００ －３﹒３８

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（ｅｄ）

