《異動股》中海外（００６８８）升近３％，報２２﹒０５元

《經濟通通訊社２５日專訊》中海外（００６８８）升２﹒８％，報２２﹒０５元，最高價
２２﹒１元，最低價２１﹒４元；成交４６５﹒６１萬股，成交金額１﹒０１億元；主動買沽比
率７２：２８，資金淨主動買入３８１８﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息
，金額１６７﹒７４萬元，加權平均成交價２１﹒８８６元；現時最大淨被動賣出券商為中信里
昂證券，金額８０８﹒４５萬元，加權平均成交價２１﹒８２７元。以現價計，該股暫連升２日
，累計升幅３﹒２８％。
現時，恒生指數報２０４９３，跌１１５點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７０５５，
跌５１點或０﹒７３％；恒生科技指數報４５２１，跌７５點或１﹒６５％；主板成交
１５５﹒８１億元。
上證綜合指數報３２６１，跌８點或０﹒２７％，成交７８４﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２３４４，跌４９點或０﹒４％，成交５１０﹒０８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２﹒０５０ 變動 ＋２﹒８０％
最高價 ２２﹒１００ 最低價 ２１﹒４００
成交股數 ４６５﹒６１萬股 成交金額 １﹒０１億
１０天平均 ２２﹒５５０ 歷史波幅％ ３５﹒７４８
２０天平均 ２３﹒５１０ 加權平均價 ２１﹒７９６
５０天平均 ２２﹒７８８ ＲＳＩ１４ ４３﹒１９１
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股份狀態：主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入３８１８﹒８７萬元；暫連升２日，累計
升幅３﹒２８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２２﹒０５ ＋２﹒８０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２２ ＋１３﹒８５
龍湖（００９６０） ２８﹒２０ ＋６﹒０２
新城發展（０１０３０） ２﹒８８ ＋６﹒６７
潤地（０１１０９） ３２﹒９０ ＋２﹒６５
寶龍地產（０１２３８） １﹒２０ ＋１０﹒０９
碧桂園（０２００７） ３﹒３７ ＋７﹒３２
萬科企業（０２２０２） １５﹒６２ ＋２﹒９０
富力地產（０２７７７） １﹒９０ ＋７﹒９５
綠城（０３９００） １５﹒７２ ＋３﹒１５
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（ｅｄ）
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