《異動股》中海外（００６８８）升近３％，報２２﹒０５元

《經濟通通訊社２５日專訊》中海外（００６８８）升２﹒８％，報２２﹒０５元，最高價

２２﹒１元，最低價２１﹒４元；成交４６５﹒６１萬股，成交金額１﹒０１億元；主動買沽比

率７２：２８，資金淨主動買入３８１８﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息

，金額１６７﹒７４萬元，加權平均成交價２１﹒８８６元；現時最大淨被動賣出券商為中信里

昂證券，金額８０８﹒４５萬元，加權平均成交價２１﹒８２７元。以現價計，該股暫連升２日

，累計升幅３﹒２８％。

現時，恒生指數報２０４９３，跌１１５點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７０５５，

跌５１點或０﹒７３％；恒生科技指數報４５２１，跌７５點或１﹒６５％；主板成交

１５５﹒８１億元。

上證綜合指數報３２６１，跌８點或０﹒２７％，成交７８４﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２３４４，跌４９點或０﹒４％，成交５１０﹒０８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２﹒０５０ 變動 ＋２﹒８０％

最高價 ２２﹒１００ 最低價 ２１﹒４００

成交股數 ４６５﹒６１萬股 成交金額 １﹒０１億

１０天平均 ２２﹒５５０ 歷史波幅％ ３５﹒７４８

２０天平均 ２３﹒５１０ 加權平均價 ２１﹒７９６

５０天平均 ２２﹒７８８ ＲＳＩ１４ ４３﹒１９１

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股份狀態：主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入３８１８﹒８７萬元；暫連升２日，累計

升幅３﹒２８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２２﹒０５ ＋２﹒８０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２２ ＋１３﹒８５

龍湖（００９６０） ２８﹒２０ ＋６﹒０２

新城發展（０１０３０） ２﹒８８ ＋６﹒６７

潤地（０１１０９） ３２﹒９０ ＋２﹒６５

寶龍地產（０１２３８） １﹒２０ ＋１０﹒０９

碧桂園（０２００７） ３﹒３７ ＋７﹒３２

萬科企業（０２２０２） １５﹒６２ ＋２﹒９０

富力地產（０２７７７） １﹒９０ ＋７﹒９５

綠城（０３９００） １５﹒７２ ＋３﹒１５

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（ｅｄ）

