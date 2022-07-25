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00688 中國海外發展
即時 按盤價 升21.800 +0.350 (+1.632%)
大手異動

25/07/2022 09:49

《異動股》中海外（００６８８）升近３％，報２２﹒０５元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中海外（００６８８）升２﹒８％，報２２﹒０５元，最高價
２２﹒１元，最低價２１﹒４元；成交４６５﹒６１萬股，成交金額１﹒０１億元；主動買沽比
率７２：２８，資金淨主動買入３８１８﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息
，金額１６７﹒７４萬元，加權平均成交價２１﹒８８６元；現時最大淨被動賣出券商為中信里
昂證券，金額８０８﹒４５萬元，加權平均成交價２１﹒８２７元。以現價計，該股暫連升２日
，累計升幅３﹒２８％。
　　現時，恒生指數報２０４９３，跌１１５點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７０５５，
跌５１點或０﹒７３％；恒生科技指數報４５２１，跌７５點或１﹒６５％；主板成交
１５５﹒８１億元。
　　上證綜合指數報３２６１，跌８點或０﹒２７％，成交７８４﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４４，跌４９點或０﹒４％，成交５１０﹒０８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２２﹒０５０　變動　　　　＋２﹒８０％
　　最高價　　　　　２２﹒１００　最低價　　　２１﹒４００
　　成交股數　　４６５﹒６１萬股　成交金額　　　１﹒０１億
　　１０天平均　　　２２﹒５５０　歷史波幅％　３５﹒７４８
　　２０天平均　　　２３﹒５１０　加權平均價　２１﹒７９６
　　５０天平均　　　２２﹒７８８　ＲＳＩ１４　４３﹒１９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入３８１８﹒８７萬元；暫連升２日，累計
升幅３﹒２８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒０５　　＋２﹒８０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２２　＋１３﹒８５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒２０　　＋６﹒０２
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８８　　＋６﹒６７
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒９０　　＋２﹒６５
　　寶龍地產（０１２３８）　　　　１﹒２０　＋１０﹒０９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒３７　　＋７﹒３２
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒６２　　＋２﹒９０
　　富力地產（０２７７７）　　　　１﹒９０　　＋７﹒９５
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒７２　　＋３﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:31
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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