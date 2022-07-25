《經濟通通訊社２５日專訊》華潤燃氣（０１１９３）於９：５１ａｍ錄得１手７０﹒１３
萬股交叉盤，每股造３３﹒２７５元，較上日收市價低０﹒０８％，涉資２３３３﹒５８萬元。
華潤燃氣現價升０﹒４５％，報３３﹒４５元；成交１３６﹒４６萬股，成交金額
４５２３﹒４９萬元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１８１﹒３９萬元。（ｒｗ）
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25/07/2022 09:52
《大手成交》華潤燃氣一手約７０萬股交叉盤，涉資２３３４萬元
《經濟通通訊社２５日專訊》華潤燃氣（０１１９３）於９：５１ａｍ錄得１手７０﹒１３
萬股交叉盤，每股造３３﹒２７５元，較上日收市價低０﹒０８％，涉資２３３３﹒５８萬元。
華潤燃氣現價升０﹒４５％，報３３﹒４５元；成交１３６﹒４６萬股，成交金額
４５２３﹒４９萬元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１８１﹒３９萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 25/07/2022 13:31
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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