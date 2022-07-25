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01193 華潤燃氣
即時 按盤價 不變33.300 0.000 (0.000%)
大手異動

25/07/2022 09:52

《大手成交》華潤燃氣一手約７０萬股交叉盤，涉資２３３４萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》華潤燃氣（０１１９３）於９：５１ａｍ錄得１手７０﹒１３
萬股交叉盤，每股造３３﹒２７５元，較上日收市價低０﹒０８％，涉資２３３３﹒５８萬元。
　　華潤燃氣現價升０﹒４５％，報３３﹒４５元；成交１３６﹒４６萬股，成交金額
４５２３﹒４９萬元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１８１﹒３９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:31
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