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02202 萬科企業
即時 按盤價 升15.240 +0.060 (+0.395%)
大手異動

25/07/2022 09:53

《大手成交》萬科企業一手約８６萬股交叉盤，涉資１３４０萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》萬科企業（０２２０２）於９：５２ａｍ錄得１手８５﹒９１
萬股交叉盤，每股造１５﹒６元，較上日收市價高２﹒７７％，涉資１３４０﹒２萬元。
　　萬科企業現價升２﹒７７％，報１５﹒６元；成交２７０﹒２１萬股，成交金額
４１６８﹒２７萬元，主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１４７５﹒１９萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:32
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