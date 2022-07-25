《異動股》泡泡瑪特（９９９２）跌近９％創新低，報２０﹒９元

《經濟通通訊社２５日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌８﹒５３％，報２０﹒９元，最低
價２０﹒８５元，創上市新低，最高價２２﹒８元；成交２９７﹒７４萬股，成交金額
６３５３﹒５５萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１５８２﹒８８萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４９７﹒９３萬元，加權平均成交價２１﹒３７元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額３８０﹒２３萬元，加權平均成交價２１﹒５０６
元。
現時，恒生指數報２０４６８，跌１４０點或０﹒６８％；恒生中國企業指數報７０４６，
跌６０點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５１０，跌８６點或１﹒８９％；主板成交
１８３﹒６７億元。
上證綜合指數報３２６０，跌９點或０﹒２８％，成交９１０﹒２９億元人民幣。
深證成份指數報１２３４０，跌５３點或０﹒４３％，成交５９０﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２０﹒９００ 變動 －８﹒５３％
最高價 ２２﹒８００ 最低價 ２０﹒８５０
成交股數 ２９７﹒７４萬股 成交金額 ６３５３﹒５５萬
１０天平均 ２４﹒６８０ 歷史波幅％ ７５﹒９５６
２０天平均 ３０﹒４６０ 加權平均價 ２１﹒３３９
５０天平均 ３１﹒９８２ ＲＳＩ１４ ２２﹒７４２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１５８２﹒８８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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泡泡瑪特（０９９９２） ２０﹒９００ －８﹒５３
僑雄國際（新）（００３８１） ０﹒２０８ 無升跌
奇士達（０６９１８） １﹒８２０ 無升跌
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（ｅｄ）
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