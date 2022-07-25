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09992 泡泡瑪特
即時 按盤價 跌21.150 -1.700 (-7.440%)
大手異動

25/07/2022 09:53

《異動股》泡泡瑪特（９９９２）跌近９％創新低，報２０﹒９元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌８﹒５３％，報２０﹒９元，最低
價２０﹒８５元，創上市新低，最高價２２﹒８元；成交２９７﹒７４萬股，成交金額
６３５３﹒５５萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１５８２﹒８８萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４９７﹒９３萬元，加權平均成交價２１﹒３７元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額３８０﹒２３萬元，加權平均成交價２１﹒５０６
元。
　　現時，恒生指數報２０４６８，跌１４０點或０﹒６８％；恒生中國企業指數報７０４６，
跌６０點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５１０，跌８６點或１﹒８９％；主板成交
１８３﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２６０，跌９點或０﹒２８％，成交９１０﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４０，跌５３點或０﹒４３％，成交５９０﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２０﹒９００　變動　　　　　　－８﹒５３％
　　最高價　　　　　２２﹒８００　最低價　　　　　２０﹒８５０
　　成交股數　　２９７﹒７４萬股　成交金額　　６３５３﹒５５萬
　　１０天平均　　　２４﹒６８０　歷史波幅％　　　７５﹒９５６
　　２０天平均　　　３０﹒４６０　加權平均價　　　２１﹒３３９
　　５０天平均　　　３１﹒９８２　ＲＳＩ１４　　　２２﹒７４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１５８２﹒８８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泡泡瑪特（０９９９２）　　　　２０﹒９００　－８﹒５３
　　僑雄國際（新）（００３８１）　　０﹒２０８　　　無升跌
　　奇士達（０６９１８）　　　　　　１﹒８２０　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:32
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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