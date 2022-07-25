《異動股》泡泡瑪特（９９９２）跌近９％創新低，報２０﹒９元

《經濟通通訊社２５日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌８﹒５３％，報２０﹒９元，最低

價２０﹒８５元，創上市新低，最高價２２﹒８元；成交２９７﹒７４萬股，成交金額

６３５３﹒５５萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１５８２﹒８８萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４９７﹒９３萬元，加權平均成交價２１﹒３７元；現

時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額３８０﹒２３萬元，加權平均成交價２１﹒５０６

元。

現時，恒生指數報２０４６８，跌１４０點或０﹒６８％；恒生中國企業指數報７０４６，

跌６０點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５１０，跌８６點或１﹒８９％；主板成交

１８３﹒６７億元。

上證綜合指數報３２６０，跌９點或０﹒２８％，成交９１０﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１２３４０，跌５３點或０﹒４３％，成交５９０﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２０﹒９００ 變動 －８﹒５３％

最高價 ２２﹒８００ 最低價 ２０﹒８５０

成交股數 ２９７﹒７４萬股 成交金額 ６３５３﹒５５萬

１０天平均 ２４﹒６８０ 歷史波幅％ ７５﹒９５６

２０天平均 ３０﹒４６０ 加權平均價 ２１﹒３３９

５０天平均 ３１﹒９８２ ＲＳＩ１４ ２２﹒７４２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出１５８２﹒８８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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泡泡瑪特（０９９９２） ２０﹒９００ －８﹒５３

僑雄國際（新）（００３８１） ０﹒２０８ 無升跌

奇士達（０６９１８） １﹒８２０ 無升跌

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（ｅｄ）

