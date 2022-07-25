《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報４﹒９９元

《經濟通通訊社２５日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒１１％，報４﹒９９元，最低
價４﹒９９元，最高價５﹒１３元；成交６００﹒８６萬股，成交金額３０２９﹒９４萬元；主
動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１６７﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞
洲證券，金額１５５﹒５１萬元，加權平均成交價５﹒０３元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞
金融集團，金額２６２﹒４４萬元，加權平均成交價５﹒０５５元。以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅５﹒４９％。
現時，恒生指數報２０４５９，跌１４９點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７０４３，
跌６３點或０﹒８９％；恒生科技指數報４５０８，跌８８點或１﹒９３％；主板成交
１９０﹒４２億元。
上證綜合指數報３２６１，跌８點或０﹒２６％，成交９４５﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２３４２，跌５１點或０﹒４２％，成交６１２﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒９９０ 變動 －３﹒１１％
最高價 ５﹒１３０ 最低價 ４﹒９９０
成交股數 ６００﹒８６萬股 成交金額 ３０２９﹒９４萬
１０天平均 ５﹒１６７ 歷史波幅％ ５８﹒６６８
２０天平均 ５﹒３７３ 加權平均價 ５﹒０４３
５０天平均 ４﹒８１１ ＲＳＩ１４ ４６﹒３１３
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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１６７﹒８３萬元；暫連跌３日，累計跌
幅５﹒４９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里健康（００２４１） ４﹒９９ －３﹒１１
騰訊（００７００） ３２７﹒２０ －１﹒４５
快手（０１０２４） ８２﹒６５ －２﹒８８
小米（０１８１０） １２﹒８０ －１﹒２３
美團（０３６９０） １８５﹒２０ －３﹒３９
京東集團（０９６１８） ２４３﹒６０ －１﹒３８
嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０１﹒８０ －２﹒３２
百度（０９８８８） １３７﹒７０ －１﹒７１
阿里（０９９８８） ９９﹒７５ －２﹒３０
網易（０９９９９） １４９﹒２０ －１﹒２６
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（ｅｄ）
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