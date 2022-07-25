  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00241 阿里健康
即時 按盤價 跌5.030 -0.120 (-2.330%)
大手異動

25/07/2022 09:55

《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報４﹒９９元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒１１％，報４﹒９９元，最低
價４﹒９９元，最高價５﹒１３元；成交６００﹒８６萬股，成交金額３０２９﹒９４萬元；主
動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１６７﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞
洲證券，金額１５５﹒５１萬元，加權平均成交價５﹒０３元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞
金融集團，金額２６２﹒４４萬元，加權平均成交價５﹒０５５元。以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅５﹒４９％。
　　現時，恒生指數報２０４５９，跌１４９點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７０４３，
跌６３點或０﹒８９％；恒生科技指數報４５０８，跌８８點或１﹒９３％；主板成交
１９０﹒４２億元。
　　上證綜合指數報３２６１，跌８點或０﹒２６％，成交９４５﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４２，跌５１點或０﹒４２％，成交６１２﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒９９０　變動　　　　　　－３﹒１１％
　　最高價　　　　　　５﹒１３０　最低價　　　　　　４﹒９９０
　　成交股數　　６００﹒８６萬股　成交金額　　３０２９﹒９４萬
　　１０天平均　　　　５﹒１６７　歷史波幅％　　　５８﹒６６８
　　２０天平均　　　　５﹒３７３　加權平均價　　　　５﹒０４３
　　５０天平均　　　　４﹒８１１　ＲＳＩ１４　　　４６﹒３１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１６７﹒８３萬元；暫連跌３日，累計跌
幅５﹒４９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒９９　－３﹒１１
　　騰訊（００７００）　　　３２７﹒２０　－１﹒４５
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒６５　－２﹒８８
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８０　－１﹒２３
　　美團（０３６９０）　　　１８５﹒２０　－３﹒３９
　　京東集團（０９６１８）　２４３﹒６０　－１﹒３８
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２０１﹒８０　－２﹒３２
　　百度（０９８８８）　　　１３７﹒７０　－１﹒７１
　　阿里（０９９８８）　　　　９９﹒７５　－２﹒３０
　　網易（０９９９９）　　　１４９﹒２０　－１﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰20/07/2022 10:18  《異動股》阿里健康漲逾５％突破２０天線，報５﹒４３元

其他大手異動
More

20/07/2022 09:31  《異動股》ＧＢＡ集團等９家公司上午９：３０異動

18/07/2022 11:05  《異動股》阿里健康（００２４１）升近３％，報５﹒１８元

15/07/2022 13:17  《異動股》阿里健康等３家公司下午１：１６異動

15/07/2022 09:42  《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報５﹒１５元

14/07/2022 11:05  《異動股》阿里健康等３家公司上午１１：０４異動

備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:32
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金