《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報４﹒９９元

《經濟通通訊社２５日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒１１％，報４﹒９９元，最低

價４﹒９９元，最高價５﹒１３元；成交６００﹒８６萬股，成交金額３０２９﹒９４萬元；主

動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１６７﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞

洲證券，金額１５５﹒５１萬元，加權平均成交價５﹒０３元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞

金融集團，金額２６２﹒４４萬元，加權平均成交價５﹒０５５元。以現價計，該股暫連跌３日

，累計跌幅５﹒４９％。

現時，恒生指數報２０４５９，跌１４９點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７０４３，

跌６３點或０﹒８９％；恒生科技指數報４５０８，跌８８點或１﹒９３％；主板成交

１９０﹒４２億元。

上證綜合指數報３２６１，跌８點或０﹒２６％，成交９４５﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２３４２，跌５１點或０﹒４２％，成交６１２﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒９９０ 變動 －３﹒１１％

最高價 ５﹒１３０ 最低價 ４﹒９９０

成交股數 ６００﹒８６萬股 成交金額 ３０２９﹒９４萬

１０天平均 ５﹒１６７ 歷史波幅％ ５８﹒６６８

２０天平均 ５﹒３７３ 加權平均價 ５﹒０４３

５０天平均 ４﹒８１１ ＲＳＩ１４ ４６﹒３１３

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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１６７﹒８３萬元；暫連跌３日，累計跌

幅５﹒４９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ４﹒９９ －３﹒１１

騰訊（００７００） ３２７﹒２０ －１﹒４５

快手（０１０２４） ８２﹒６５ －２﹒８８

小米（０１８１０） １２﹒８０ －１﹒２３

美團（０３６９０） １８５﹒２０ －３﹒３９

京東集團（０９６１８） ２４３﹒６０ －１﹒３８

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０１﹒８０ －２﹒３２

百度（０９８８８） １３７﹒７０ －１﹒７１

阿里（０９９８８） ９９﹒７５ －２﹒３０

網易（０９９９９） １４９﹒２０ －１﹒２６

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（ｅｄ）

