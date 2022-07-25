《異動股》中升控股（００８８１）跌近５％，報４６﹒２５元

《經濟通通訊社２５日專訊》中升控股（００８８１）跌４﹒９３％，報４６﹒２５元，最
低價４６﹒１元，創１個月新低，最高價４８﹒６元；成交９４﹒８５萬股，成交金額
４５０４﹒１１萬元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６３﹒４６萬元。現時最大淨
被動買入券商為富瑞金融集團，金額１４９﹒８４萬元，加權平均成交價４７﹒１６３元；現時
最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額１４３﹒１１萬元，加權平均成交價４７﹒０１３元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１１﹒４％。
現時，恒生指數報２０４７３，跌１３５點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７０４８，
跌５８點或０﹒８２％；恒生科技指數報４５１２，跌８５點或１﹒８６％；主板成交
１９６﹒１６億元。
上證綜合指數報３２５９，跌１０點或０﹒３３％，成交９６８﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２３３４，跌５９點或０﹒４８％，成交６２９﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 ４６﹒２５０ 變動 －４﹒９３％
最高價 ４８﹒６００ 最低價 ４６﹒１００
成交股數 ９４﹒８５萬股 成交金額 ４５０４﹒１１萬
１０天平均 ５１﹒４６０ 歷史波幅％ ２９﹒４５１
２０天平均 ５３﹒５３０ 加權平均價 ４７﹒４８７
５０天平均 ５４﹒２２０ ＲＳＩ１４ ２３﹒１４５
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６３﹒４６萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１１﹒４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中升控股（００８８１） ４６﹒２５ －４﹒９３
吉利汽車（００１７５） １５﹒８２ －３﹒６５
力勁科技（００５５８） １３﹒９４ －２﹒７９
億和控股（００８３８） ２﹒１０ 無升跌
比亞迪（０１２１１） ２７７﹒８０ －２﹒６６
贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒３０ －１﹒２１
理想汽車（０２０１５） １３３﹒７０ －５﹒５８
廣汽集團（０２２３８） ７﹒３９ －３﹒４０
長汽（０２３３３） １２﹒６６ －３﹒８０
小鵬汽車（０９８６８） ９７﹒６５ －５﹒３８
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（ｅｄ）
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