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00881 中升控股
即時 按盤價 跌46.550 -2.100 (-4.317%)
大手異動

25/07/2022 09:56

《異動股》中升控股（００８８１）跌近５％，報４６﹒２５元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中升控股（００８８１）跌４﹒９３％，報４６﹒２５元，最
低價４６﹒１元，創１個月新低，最高價４８﹒６元；成交９４﹒８５萬股，成交金額
４５０４﹒１１萬元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６３﹒４６萬元。現時最大淨
被動買入券商為富瑞金融集團，金額１４９﹒８４萬元，加權平均成交價４７﹒１６３元；現時
最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額１４３﹒１１萬元，加權平均成交價４７﹒０１３元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１１﹒４％。
　　現時，恒生指數報２０４７３，跌１３５點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７０４８，
跌５８點或０﹒８２％；恒生科技指數報４５１２，跌８５點或１﹒８６％；主板成交
１９６﹒１６億元。
　　上證綜合指數報３２５９，跌１０點或０﹒３３％，成交９６８﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３４，跌５９點或０﹒４８％，成交６２９﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４６﹒２５０　變動　　　　　　－４﹒９３％
　　最高價　　　　４８﹒６００　最低價　　　　　４６﹒１００
　　成交股數　　９４﹒８５萬股　成交金額　　４５０４﹒１１萬
　　１０天平均　　５１﹒４６０　歷史波幅％　　　２９﹒４５１
　　２０天平均　　５３﹒５３０　加權平均價　　　４７﹒４８７
　　５０天平均　　５４﹒２２０　ＲＳＩ１４　　　２３﹒１４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６３﹒４６萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１１﹒４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中升控股（００８８１）　　４６﹒２５　－４﹒９３
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒８２　－３﹒６５
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒９４　－２﹒７９
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒１０　　　無升跌
　　比亞迪（０１２１１）　　２７７﹒８０　－２﹒６６
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７３﹒３０　－１﹒２１
　　理想汽車（０２０１５）　１３３﹒７０　－５﹒５８
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒３９　－３﹒４０
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒６６　－３﹒８０
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９７﹒６５　－５﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:32
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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