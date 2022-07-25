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00884 旭輝控股集團
即時 按盤價 升2.180 +0.230 (+11.795%)
大手異動

25/07/2022 09:59

《異動股》旭輝控股集團（８８４）升逾１７％，報２﹒２９元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》旭輝控股集團（００８８４）升１７﹒４４％，報２﹒２９元
，最高價２﹒３４元，最低價１﹒９８元；成交７５２２﹒１８萬股，成交金額１﹒６４億元；
主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５３９６﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為美
銀，金額８９２﹒５７萬元，加權平均成交價２﹒１７５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大
通，金額２０７９﹒６２萬元，加權平均成交價２﹒１６５元。
　　現時，恒生指數報２０４７０，跌１３８點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７０４６，
跌６０點或０﹒８５％；恒生科技指數報４５０８，跌８９點或１﹒９４％；主板成交
２０９﹒７６億元。
　　上證綜合指數報３２５７，跌１２點或０﹒３９％，成交１０３１﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２０，跌７３點或０﹒６％，成交６６４﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒２９０　變動　　　　＋１７﹒４４％
　　最高價　　　　　　　２﹒３４０　最低價　　　　　１﹒９８０
　　成交股數　　７５２２﹒１８萬股　成交金額　　　　１﹒６４億
　　１０天平均　　　　　２﹒３８３　歷史波幅％　　９５﹒６９３
　　２０天平均　　　　　３﹒０１１　加權平均價　　　２﹒１７７
　　５０天平均　　　　　３﹒１７３　ＲＳＩ１４　　３５﹒１７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５３９６﹒１４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２９　＋１７﹒４４
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒２０　　＋３﹒５０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒６０　　＋７﹒５２
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒９２　　＋８﹒１５
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒１５　　＋３﹒４３
　　寶龍地產（０１２３８）　　　　１﹒１８　　＋８﹒２６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒３７　　＋７﹒３２
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒６６　　＋３﹒１６
　　富力地產（０２７７７）　　　　１﹒９２　　＋９﹒０９
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒８０　　＋３﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:32
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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