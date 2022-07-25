《異動股》旭輝控股集團（８８４）升逾１７％，報２﹒２９元

《經濟通通訊社２５日專訊》旭輝控股集團（００８８４）升１７﹒４４％，報２﹒２９元

，最高價２﹒３４元，最低價１﹒９８元；成交７５２２﹒１８萬股，成交金額１﹒６４億元；

主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５３９６﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為美

銀，金額８９２﹒５７萬元，加權平均成交價２﹒１７５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大

通，金額２０７９﹒６２萬元，加權平均成交價２﹒１６５元。

現時，恒生指數報２０４７０，跌１３８點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７０４６，

跌６０點或０﹒８５％；恒生科技指數報４５０８，跌８９點或１﹒９４％；主板成交

２０９﹒７６億元。

上證綜合指數報３２５７，跌１２點或０﹒３９％，成交１０３１﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２３２０，跌７３點或０﹒６％，成交６６４﹒８４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２９０ 變動 ＋１７﹒４４％

最高價 ２﹒３４０ 最低價 １﹒９８０

成交股數 ７５２２﹒１８萬股 成交金額 １﹒６４億

１０天平均 ２﹒３８３ 歷史波幅％ ９５﹒６９３

２０天平均 ３﹒０１１ 加權平均價 ２﹒１７７

５０天平均 ３﹒１７３ ＲＳＩ１４ ３５﹒１７０

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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５３９６﹒１４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２９ ＋１７﹒４４

中海外（００６８８） ２２﹒２０ ＋３﹒５０

龍湖（００９６０） ２８﹒６０ ＋７﹒５２

新城發展（０１０３０） ２﹒９２ ＋８﹒１５

潤地（０１１０９） ３３﹒１５ ＋３﹒４３

寶龍地產（０１２３８） １﹒１８ ＋８﹒２６

碧桂園（０２００７） ３﹒３７ ＋７﹒３２

萬科企業（０２２０２） １５﹒６６ ＋３﹒１６

富力地產（０２７７７） １﹒９２ ＋９﹒０９

綠城（０３９００） １５﹒８０ ＋３﹒６７

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（ｅｄ）

