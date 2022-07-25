《異動股》旭輝控股集團（８８４）升逾１７％，報２﹒２９元

《經濟通通訊社２５日專訊》旭輝控股集團（００８８４）升１７﹒４４％，報２﹒２９元
，最高價２﹒３４元，最低價１﹒９８元；成交７５２２﹒１８萬股，成交金額１﹒６４億元；
主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５３９６﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為美
銀，金額８９２﹒５７萬元，加權平均成交價２﹒１７５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大
通，金額２０７９﹒６２萬元，加權平均成交價２﹒１６５元。
現時，恒生指數報２０４７０，跌１３８點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７０４６，
跌６０點或０﹒８５％；恒生科技指數報４５０８，跌８９點或１﹒９４％；主板成交
２０９﹒７６億元。
上證綜合指數報３２５７，跌１２點或０﹒３９％，成交１０３１﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２３２０，跌７３點或０﹒６％，成交６６４﹒８４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒２９０ 變動 ＋１７﹒４４％
最高價 ２﹒３４０ 最低價 １﹒９８０
成交股數 ７５２２﹒１８萬股 成交金額 １﹒６４億
１０天平均 ２﹒３８３ 歷史波幅％ ９５﹒６９３
２０天平均 ３﹒０１１ 加權平均價 ２﹒１７７
５０天平均 ３﹒１７３ ＲＳＩ１４ ３５﹒１７０
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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５３９６﹒１４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２９ ＋１７﹒４４
中海外（００６８８） ２２﹒２０ ＋３﹒５０
龍湖（００９６０） ２８﹒６０ ＋７﹒５２
新城發展（０１０３０） ２﹒９２ ＋８﹒１５
潤地（０１１０９） ３３﹒１５ ＋３﹒４３
寶龍地產（０１２３８） １﹒１８ ＋８﹒２６
碧桂園（０２００７） ３﹒３７ ＋７﹒３２
萬科企業（０２２０２） １５﹒６６ ＋３﹒１６
富力地產（０２７７７） １﹒９２ ＋９﹒０９
綠城（０３９００） １５﹒８０ ＋３﹒６７
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（ｅｄ）
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