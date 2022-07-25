《中資異動》中國飛鶴跌近１５％失守１００天線，報７﹒０９元

《經濟通通訊社２５日專訊》中國飛鶴（０６１８６）跌１４﹒７８％，報７﹒０９元，跌
穿１００天線（７﹒９９１元），最低價７﹒０７元，創１個月新低，最高價７﹒９１元；成交
２６４９﹒９萬股，成交金額１﹒９５億元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入
２６７﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１２３０﹒０５萬元，加權平
均成交價７﹒３３９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１８５５﹒５９萬元，加權
平均成交價７﹒３２３元。
現時，恒生指數報２０４７１，跌１３８點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７０４７，
跌５９點或０﹒８３％；恒生科技指數報４５０３，跌９３點或２﹒０４％；主板成交
２２９﹒１８億元。
上證綜合指數報３２６０，跌９點或０﹒２８％，成交１１１４﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１２３３２，跌６１點或０﹒５％，成交７２０﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒０９０ 變動 －１４﹒７８％
最高價 ７﹒９１０ 最低價 ７﹒０７０
成交股數 ２６４９﹒９萬股 成交金額 １﹒９５億
１０天平均 ８﹒１６４ 歷史波幅％ ４０﹒８６０
２０天平均 ８﹒４１２ 加權平均價 ７﹒３４４
５０天平均 ８﹒０８４ ＲＳＩ１４ ３２﹒００５
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入
２６７﹒２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０９ －１４﹒７８
潤啤（００２９１） ５３﹒４０ 無升跌
特步國際（０１３６８） １３﹒１６ －０﹒４５
百威亞太（０１８７６） ２２﹒６５ －０﹒６６
安踏體育（０２０２０） ８９﹒７０ －１﹒６４
申洲國際（０２３１３） ８２﹒８０ －１﹒７８
蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒８５ －１﹒８６
李寧（０２３３１） ６５﹒５０ －１﹒４３
海底撈（０６８６２） １５﹒７６ －０﹒６３
九毛九（０９９２２） １８﹒１８ －０﹒７６
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（ｅｄ）
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