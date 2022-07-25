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06186 中國飛鶴
即時 按盤價 跌7.120 -1.200 (-14.423%)
大手異動

25/07/2022 10:03

《中資異動》中國飛鶴跌近１５％失守１００天線，報７﹒０９元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國飛鶴（０６１８６）跌１４﹒７８％，報７﹒０９元，跌
穿１００天線（７﹒９９１元），最低價７﹒０７元，創１個月新低，最高價７﹒９１元；成交
２６４９﹒９萬股，成交金額１﹒９５億元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入
２６７﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１２３０﹒０５萬元，加權平
均成交價７﹒３３９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１８５５﹒５９萬元，加權
平均成交價７﹒３２３元。
　　現時，恒生指數報２０４７１，跌１３８點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７０４７，
跌５９點或０﹒８３％；恒生科技指數報４５０３，跌９３點或２﹒０４％；主板成交
２２９﹒１８億元。
　　上證綜合指數報３２６０，跌９點或０﹒２８％，成交１１１４﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３２，跌６１點或０﹒５％，成交７２０﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７﹒０９０　變動　　　　－１４﹒７８％
　　最高價　　　　　　７﹒９１０　最低價　　　　　７﹒０７０
　　成交股數　　２６４９﹒９萬股　成交金額　　　　１﹒９５億
　　１０天平均　　　　８﹒１６４　歷史波幅％　　４０﹒８６０
　　２０天平均　　　　８﹒４１２　加權平均價　　　７﹒３４４
　　５０天平均　　　　８﹒０８４　ＲＳＩ１４　　３２﹒００５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入
２６７﹒２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒０９　－１４﹒７８
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒４０　　　　無升跌
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒１６　　－０﹒４５
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒６５　　－０﹒６６
　　安踏體育（０２０２０）　８９﹒７０　　－１﹒６４
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒８０　　－１﹒７８
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３６﹒８５　　－１﹒８６
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒５０　　－１﹒４３
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒７６　　－０﹒６３
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒１８　　－０﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:33
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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