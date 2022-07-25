《中資異動》中國飛鶴跌近１５％失守１００天線，報７﹒０９元

《經濟通通訊社２５日專訊》中國飛鶴（０６１８６）跌１４﹒７８％，報７﹒０９元，跌

穿１００天線（７﹒９９１元），最低價７﹒０７元，創１個月新低，最高價７﹒９１元；成交

２６４９﹒９萬股，成交金額１﹒９５億元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入

２６７﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１２３０﹒０５萬元，加權平

均成交價７﹒３３９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１８５５﹒５９萬元，加權

平均成交價７﹒３２３元。

現時，恒生指數報２０４７１，跌１３８點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７０４７，

跌５９點或０﹒８３％；恒生科技指數報４５０３，跌９３點或２﹒０４％；主板成交

２２９﹒１８億元。

上證綜合指數報３２６０，跌９點或０﹒２８％，成交１１１４﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１２３３２，跌６１點或０﹒５％，成交７２０﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒０９０ 變動 －１４﹒７８％

最高價 ７﹒９１０ 最低價 ７﹒０７０

成交股數 ２６４９﹒９萬股 成交金額 １﹒９５億

１０天平均 ８﹒１６４ 歷史波幅％ ４０﹒８６０

２０天平均 ８﹒４１２ 加權平均價 ７﹒３４４

５０天平均 ８﹒０８４ ＲＳＩ１４ ３２﹒００５

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入

２６７﹒２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０９ －１４﹒７８

潤啤（００２９１） ５３﹒４０ 無升跌

特步國際（０１３６８） １３﹒１６ －０﹒４５

百威亞太（０１８７６） ２２﹒６５ －０﹒６６

安踏體育（０２０２０） ８９﹒７０ －１﹒６４

申洲國際（０２３１３） ８２﹒８０ －１﹒７８

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒８５ －１﹒８６

李寧（０２３３１） ６５﹒５０ －１﹒４３

海底撈（０６８６２） １５﹒７６ －０﹒６３

九毛九（０９９２２） １８﹒１８ －０﹒７６

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（ｅｄ）

