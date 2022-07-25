《異動股》藥明生物挫逾５％失守２０天線，報７７﹒３５元

《經濟通通訊社２５日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５﹒５％，報７７﹒３５元，跌穿
２０天線（７７﹒９２２元），最低價７７﹒２元，最高價８２﹒２５元；成交５４５﹒９９萬
股，成交金額４﹒３６億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１２２９﹒５７萬元。
現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額２２３４﹒１３萬元，加權平均成交價
７９﹒８６７元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額３６４２﹒１１萬元，加權平
均成交價７９﹒７２１元。
現時，恒生指數報２０４０８，跌２００點或０﹒９７％；恒生中國企業指數報７０２３，
跌８３點或１﹒１７％；恒生科技指數報４４８４，跌１１２點或２﹒４５％；主板成交
２６２﹒０５億元。
上證綜合指數報３２６２，跌７點或０﹒２３％，成交１２２８﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２３３５，跌５８點或０﹒４７％，成交７９４﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ７７﹒３５０ 變動 －５﹒５０％
最高價 ８２﹒２５０ 最低價 ７７﹒２００
成交股數 ５４５﹒９９萬股 成交金額 ４﹒３６億
１０天平均 ７７﹒９１５ 歷史波幅％ ６１﹒６９６
２０天平均 ７７﹒９２２ 加權平均價 ７９﹒８３１
５０天平均 ６７﹒９５４ ＲＳＩ１４ ５３﹒７７０
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１２２９﹒５７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ７７﹒３５ －５﹒５０
匯控（００００５） ４８﹒３５ －０﹒５１
港交所（００３８８） ３５３﹒６０ ＋０﹒５７
騰訊（００７００） ３２４﹒８０ －２﹒１７
建行（００９３９） ５﹒０１ ＋０﹒８０
中移動（００９４１） ４９﹒６０ －０﹒６０
友邦（０１２９９） ７９﹒３０ －０﹒２５
中國平安（０２３１８） ４７﹒５０ ＋０﹒３２
美團（０３６９０） １８４﹒３０ －３﹒８６
阿里（０９９８８） ９９﹒１５ －２﹒８９
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（ｅｄ）
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