《異動股》藥明生物挫逾５％失守２０天線，報７７﹒３５元

《經濟通通訊社２５日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５﹒５％，報７７﹒３５元，跌穿

２０天線（７７﹒９２２元），最低價７７﹒２元，最高價８２﹒２５元；成交５４５﹒９９萬

股，成交金額４﹒３６億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１２２９﹒５７萬元。

現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額２２３４﹒１３萬元，加權平均成交價

７９﹒８６７元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額３６４２﹒１１萬元，加權平

均成交價７９﹒７２１元。

現時，恒生指數報２０４０８，跌２００點或０﹒９７％；恒生中國企業指數報７０２３，

跌８３點或１﹒１７％；恒生科技指數報４４８４，跌１１２點或２﹒４５％；主板成交

２６２﹒０５億元。

上證綜合指數報３２６２，跌７點或０﹒２３％，成交１２２８﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２３３５，跌５８點或０﹒４７％，成交７９４﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ７７﹒３５０ 變動 －５﹒５０％

最高價 ８２﹒２５０ 最低價 ７７﹒２００

成交股數 ５４５﹒９９萬股 成交金額 ４﹒３６億

１０天平均 ７７﹒９１５ 歷史波幅％ ６１﹒６９６

２０天平均 ７７﹒９２２ 加權平均價 ７９﹒８３１

５０天平均 ６７﹒９５４ ＲＳＩ１４ ５３﹒７７０

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１２２９﹒５７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７７﹒３５ －５﹒５０

匯控（００００５） ４８﹒３５ －０﹒５１

港交所（００３８８） ３５３﹒６０ ＋０﹒５７

騰訊（００７００） ３２４﹒８０ －２﹒１７

建行（００９３９） ５﹒０１ ＋０﹒８０

中移動（００９４１） ４９﹒６０ －０﹒６０

友邦（０１２９９） ７９﹒３０ －０﹒２５

中國平安（０２３１８） ４７﹒５０ ＋０﹒３２

美團（０３６９０） １８４﹒３０ －３﹒８６

阿里（０９９８８） ９９﹒１５ －２﹒８９

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（ｅｄ）

