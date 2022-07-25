  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02269 藥明生物
即時 按盤價 跌77.600 -4.250 (-5.192%)
大手異動

25/07/2022 10:10

《異動股》藥明生物挫逾５％失守２０天線，報７７﹒３５元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５﹒５％，報７７﹒３５元，跌穿
２０天線（７７﹒９２２元），最低價７７﹒２元，最高價８２﹒２５元；成交５４５﹒９９萬
股，成交金額４﹒３６億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１２２９﹒５７萬元。
現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額２２３４﹒１３萬元，加權平均成交價
７９﹒８６７元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額３６４２﹒１１萬元，加權平
均成交價７９﹒７２１元。
　　現時，恒生指數報２０４０８，跌２００點或０﹒９７％；恒生中國企業指數報７０２３，
跌８３點或１﹒１７％；恒生科技指數報４４８４，跌１１２點或２﹒４５％；主板成交
２６２﹒０５億元。
　　上證綜合指數報３２６２，跌７點或０﹒２３％，成交１２２８﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３５，跌５８點或０﹒４７％，成交７９４﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　７７﹒３５０　變動　　　　－５﹒５０％
　　最高價　　　　　８２﹒２５０　最低價　　　７７﹒２００
　　成交股數　　５４５﹒９９萬股　成交金額　　　４﹒３６億
　　１０天平均　　　７７﹒９１５　歷史波幅％　６１﹒６９６
　　２０天平均　　　７７﹒９２２　加權平均價　７９﹒８３１
　　５０天平均　　　６７﹒９５４　ＲＳＩ１４　５３﹒７７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１２２９﹒５７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　７７﹒３５　－５﹒５０
　　匯控（００００５）　　　　４８﹒３５　－０﹒５１
　　港交所（００３８８）　　３５３﹒６０　＋０﹒５７
　　騰訊（００７００）　　　３２４﹒８０　－２﹒１７
　　建行（００９３９）　　　　　５﹒０１　＋０﹒８０
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒６０　－０﹒６０
　　友邦（０１２９９）　　　　７９﹒３０　－０﹒２５
　　中國平安（０２３１８）　　４７﹒５０　＋０﹒３２
　　美團（０３６９０）　　　１８４﹒３０　－３﹒８６
　　阿里（０９９８８）　　　　９９﹒１５　－２﹒８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰25/07/2022 09:50  《異動股》藥明生物等３家公司上午９：４９異動

其他大手異動
More

22/07/2022 09:42  《異動股》嗶哩嗶哩等３家公司上午９：４１異動

21/07/2022 09:39  《異動股》網易等２家公司上午９：３８異動

20/07/2022 09:43  《異動股》信達生物高開３％，白血病藥上市申請獲納入優先審評

20/07/2022 09:42  《異動股》藥明康德高開近２％，斥逾１４億美元建新加坡研產基地

20/07/2022 09:31  《異動股》ＧＢＡ集團等９家公司上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:33
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金