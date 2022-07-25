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02323 融科控股
即時 按盤價 升0.128 +0.033 (+34.737%)
大手異動

25/07/2022 10:16

《異動股》融科控股（０２３２３）漲２０％，報０﹒１１４元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》融科控股（０２３２３）升２０％，報０﹒１１４元，最高價
０﹒１１４元，最低價０﹒０９元；成交３５９２﹒２萬股，成交金額３５７﹒３萬元；主動買
沽比率７５：２５，資金淨主動買入１７６﹒１２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額６５﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒０９７元；現時最大淨被動賣出券商為雅利多證
券，金額１１９﹒６３萬元，加權平均成交價０﹒０９７元。
　　現時，恒生指數報２０４５４，跌１５４點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７０４２，
跌６４點或０﹒９１％；恒生科技指數報４５０６，跌９１點或１﹒９９％；主板成交
２８２﹒８９億元。
　　上證綜合指數報３２６２，跌７點或０﹒２３％，成交１３２６﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３７，跌５６點或０﹒４５％，成交８５４﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒１１４　變動　　　　＋２０﹒００％
　　最高價　　　　　　０﹒１１４　最低價　　　　　０﹒０９０
　　成交股數　　３５９２﹒２萬股　成交金額　　　３５７﹒３萬
　　１０天平均　　　　０﹒０８５　歷史波幅％　４５９﹒９９０
　　２０天平均　　　　０﹒２６４　加權平均價　　　０﹒１００
　　５０天平均　　　　０﹒２３５　ＲＳＩ１４　　４０﹒４６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入１７６﹒１２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒１１４　＋２０﹒００
　　建滔集團（００１４８）　　　２４﹒１５０　　－２﹒２３
　　京城機電股份（００１８７）　　３﹒９２０　　－２﹒００
　　力勁科技（００５５８）　　　１４﹒０６０　　－１﹒９５
　　億和控股（００８３８）　　　　２﹒１１０　　＋０﹒４８
　　信義玻璃（００８６８）　　　１６﹒２２０　　＋１﹒２５
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１１﹒９００　　－３﹒２５
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒５１０　　－２﹒０９
　　東江集團控股（０２２８３）　　１﹒６９０　－１４﹒６５
　　光控精技（０３３０２）　　　　０﹒４９０　　－７﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:33
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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