《異動股》融科控股（０２３２３）漲２０％，報０﹒１１４元

《經濟通通訊社２５日專訊》融科控股（０２３２３）升２０％，報０﹒１１４元，最高價
０﹒１１４元，最低價０﹒０９元；成交３５９２﹒２萬股，成交金額３５７﹒３萬元；主動買
沽比率７５：２５，資金淨主動買入１７６﹒１２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額６５﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒０９７元；現時最大淨被動賣出券商為雅利多證
券，金額１１９﹒６３萬元，加權平均成交價０﹒０９７元。
現時，恒生指數報２０４５４，跌１５４點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７０４２，
跌６４點或０﹒９１％；恒生科技指數報４５０６，跌９１點或１﹒９９％；主板成交
２８２﹒８９億元。
上證綜合指數報３２６２，跌７點或０﹒２３％，成交１３２６﹒４億元人民幣。
深證成份指數報１２３３７，跌５６點或０﹒４５％，成交８５４﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１１４ 變動 ＋２０﹒００％
最高價 ０﹒１１４ 最低價 ０﹒０９０
成交股數 ３５９２﹒２萬股 成交金額 ３５７﹒３萬
１０天平均 ０﹒０８５ 歷史波幅％ ４５９﹒９９０
２０天平均 ０﹒２６４ 加權平均價 ０﹒１００
５０天平均 ０﹒２３５ ＲＳＩ１４ ４０﹒４６０
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股份狀態：主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入１７６﹒１２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融科控股（０２３２３） ０﹒１１４ ＋２０﹒００
建滔集團（００１４８） ２４﹒１５０ －２﹒２３
京城機電股份（００１８７） ３﹒９２０ －２﹒００
力勁科技（００５５８） １４﹒０６０ －１﹒９５
億和控股（００８３８） ２﹒１１０ ＋０﹒４８
信義玻璃（００８６８） １６﹒２２０ ＋１﹒２５
洛陽玻璃股份（０１１０８） １１﹒９００ －３﹒２５
建滔積層板（０１８８８） ７﹒５１０ －２﹒０９
東江集團控股（０２２８３） １﹒６９０ －１４﹒６５
光控精技（０３３０２） ０﹒４９０ －７﹒５５
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（ｅｄ）
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