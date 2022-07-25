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02588 中銀航空租賃
即時 按盤價 跌67.250 -1.050 (-1.537%)
大手異動

25/07/2022 10:17

《大手成交》中銀航空租賃一手約２７萬股交叉盤，涉１８７９萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中銀航空租賃（０２５８８）於１０：１６ａｍ錄得１手
２７﹒３５萬股交叉盤，每股造６８﹒７元，較上日收市價高０﹒５９％，涉資１８７８﹒９４
萬元。
　　中銀航空租賃現價升０﹒２２％，報６８﹒４５元；成交３２﹒６４萬股，成交金額
２２３５﹒４萬元，主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出８４﹒９５萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:33
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