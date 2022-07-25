《經濟通通訊社２５日專訊》中銀航空租賃（０２５８８）於１０：１６ａｍ錄得１手
２７﹒３５萬股交叉盤，每股造６８﹒７元，較上日收市價高０﹒５９％，涉資１８７８﹒９４
萬元。
中銀航空租賃現價升０﹒２２％，報６８﹒４５元；成交３２﹒６４萬股，成交金額
２２３５﹒４萬元，主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出８４﹒９５萬元。（ｒｗ）
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25/07/2022 10:17
《大手成交》中銀航空租賃一手約２７萬股交叉盤，涉１８７９萬元
《經濟通通訊社２５日專訊》中銀航空租賃（０２５８８）於１０：１６ａｍ錄得１手
２７﹒３５萬股交叉盤，每股造６８﹒７元，較上日收市價高０﹒５９％，涉資１８７８﹒９４
萬元。
中銀航空租賃現價升０﹒２２％，報６８﹒４５元；成交３２﹒６４萬股，成交金額
２２３５﹒４萬元，主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出８４﹒９５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 25/07/2022 13:33
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